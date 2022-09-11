Окупанти п’ять разів за добу обстріляли "Іскандерами" Покровськ, є загиблі. ФОТОрепортаж

За минулу добу росіяни 5 разів обстріляли місто Покровськ на Донеччині ракетами типу "Іскандер".

Про це міський голова Покровська Руслан Требушкін повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Місто Покровськ зазнало 5 обстрілів ракетами типу 9М723 Іскандер М у проміжок часу з 21:20 до 02:20" - написав він.

За його інформацією, пошкоджено понад 20 житлових будинків та залізнична інфраструктура. Також він додав, що через обстріли роботу Карлівської фільтрувальної станції досі не відновлено, водопостачання до Покровської громади не подається.

Пізніше Требушкін повідомив, що станом на 10:10 у результаті нічних обстрілів загинуло 6 громадян - ще одна людина не впоралася з травмами.

За словами мера Покровська, зараз фахівці житлово-комунального відділу та підрядних організацій надають мешканцям допомогу у розбиранні завалів та оформленні документів на ремонт будинків.

"Будемо намагатися якомога швидше привести будівлі у житловий стан: заб'ємо вікна листами ОСБ, полагодимо покрівлі", - зазначив він.

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Також міський голова міста повідомив про евакуацію до Чехії евакуаційним потягом.

"Продовжуємо набір групи для евакуації до чеського містечка Мале Сватоновице (за ініціативи та підтримки волонтерів з м. Львів). Набрана група з Покровська евакуаційним потягом може дістатися до Львова, а звідти, з допомогою волонтерів, можна буде доїхати до Чехії. Для того, щоб потрапити до евакуаційної групи, треба зареєструватися за телефоном: 0-800-300-101", - зазначив Требушкін.

Також він повідомив про рух евакуаційних потягів: "Продовжує курсувати евакуаційний потяг до Львова та по парних числах до Кіровоградської області. Запис здійснюється на наступну парну дату до 15.00 по непарних числах. Реєстрація на потяг за телефоном 0-800-300-101".

Зі слів мера, комендантська година та режим світломаскування у місті діє з 21:00 до 05:00.

















