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війна (56620) обстріл (21162) Покровськ (94) Требушкін (5)

Окупанти п’ять разів за добу обстріляли "Іскандерами" Покровськ, є загиблі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За минулу добу росіяни 5 разів обстріляли місто Покровськ на Донеччині ракетами типу "Іскандер".

Про це міський голова Покровська Руслан Требушкін повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Місто Покровськ зазнало 5 обстрілів ракетами типу 9М723 Іскандер М у проміжок часу з 21:20 до 02:20" - написав він.

За його інформацією, пошкоджено понад 20 житлових будинків та залізнична інфраструктура. Також він додав, що через обстріли роботу Карлівської фільтрувальної станції досі не відновлено, водопостачання до Покровської громади не подається.

Пізніше Требушкін повідомив, що станом на 10:10 у результаті нічних обстрілів загинуло 6 громадян - ще одна людина не впоралася з травмами.

За словами мера Покровська, зараз фахівці житлово-комунального відділу та підрядних організацій надають мешканцям допомогу у розбиранні завалів та оформленні документів на ремонт будинків.

"Будемо намагатися якомога швидше привести будівлі у житловий стан: заб'ємо вікна листами ОСБ, полагодимо покрівлі", - зазначив він.

Дивіться також: Російська армія обстріляла 22 населені пункти Донеччини за добу. Завдали ударів по школі, залізниці, житлових будинках, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Також міський голова міста повідомив про евакуацію до Чехії евакуаційним потягом.

"Продовжуємо набір групи для евакуації до чеського містечка Мале Сватоновице (за ініціативи та підтримки волонтерів з м. Львів). Набрана група з Покровська евакуаційним потягом може дістатися до Львова, а звідти, з допомогою волонтерів, можна буде доїхати до Чехії. Для того, щоб потрапити до евакуаційної групи, треба зареєструватися за телефоном: 0-800-300-101", - зазначив Требушкін.

Також він повідомив про рух евакуаційних потягів: "Продовжує курсувати евакуаційний потяг до Львова та по парних числах до Кіровоградської області. Запис здійснюється на наступну парну дату до 15.00 по непарних числах. Реєстрація на потяг за телефоном 0-800-300-101".

Зі слів мера, комендантська година та режим світломаскування у місті діє з 21:00 до 05:00.

Окупанти п’ять разів за добу обстріляли Іскандерами Покровськ, є загиблі 01

Окупанти п’ять разів за добу обстріляли Іскандерами Покровськ, є загиблі 02

Окупанти п’ять разів за добу обстріляли Іскандерами Покровськ, є загиблі 03

Окупанти п’ять разів за добу обстріляли Іскандерами Покровськ, є загиблі 04

Окупанти п’ять разів за добу обстріляли Іскандерами Покровськ, є загиблі 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
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11.09.2022 11:48
+3
Від балістичних ракет типу "Іскандер" наше ППО практично безсиле. Єдиний шанс - збивати такі ракети на зльоті, вони злітають дуже повільно. Але враховуючи їх дальність (до 500 км), скоріше за все їх запускають з території рф
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11.09.2022 11:47
+2
рашистські нацисти, будьте ж ви прокляті во віки віків, аж до Сьомого коліна !!! Амінь !!!
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11.09.2022 12:00
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Від балістичних ракет типу "Іскандер" наше ППО практично безсиле. Єдиний шанс - збивати такі ракети на зльоті, вони злітають дуже повільно. Але враховуючи їх дальність (до 500 км), скоріше за все їх запускають з території рф
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11.09.2022 11:47 Відповісти
Шановна, так в Чехії потяг не їде, він їде до Львова,потім хто хоче у Чехії,перед цим домовляються
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11.09.2022 13:23 Відповісти
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11.09.2022 11:48 Відповісти
рашистські нацисти, будьте ж ви прокляті во віки віків, аж до Сьомого коліна !!! Амінь !!!
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11.09.2022 12:00 Відповісти
кто говорил что искандеров осталось 200 штук и уже берегут?
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11.09.2022 12:24 Відповісти
Поняли что уже не понадобится и пакостят.
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11.09.2022 21:46 Відповісти
***** настаивает, что он не стоит $300 млрд, а намного дороже. Зачем вы оскорбляете его такой низкой оценкой ущерба?
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11.09.2022 12:48 Відповісти
Вісім років ми дамбилі Бомбас?Справді?А Іскандери теж наші?
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11.09.2022 12:59 Відповісти
Покровск держись. Красивый уютный город, весь в зелени и цветах. Рашистские фашисты попали в частный сектор, практически центр города. Пусть же фашистам бумерангом вернется в семь раз больше за все зло, что они сделали для Украины.
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11.09.2022 14:32 Відповісти
 
 