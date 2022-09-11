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Українським воїнам на фронт передадуть пічки-буржуйки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" передають на фронт пічки-буржуйки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську солідарність".

"Збройні Сили України просуваються вперед, звільняючи населені пункти і наших співвітчизників на Харківщині та Херсонщині. Ми ж тримаємо за них кулаки і думаємо на два кроки вперед, як забезпечити кожного українського воїна всім необхідним", - пояснює Порошенко.

Українським воїнам на фронт передадуть пічки-буржуйки 01
Українським воїнам на фронт передадуть пічки-буржуйки 02

"Ви вже звикли за більш як півроку війни, що наша команда сконцентрована на дуже високотехнологічних речах: на стратегічних дронах, на роботах, на бронетехніці. Ну і на пікапах, бронежилетах, касках, радіостанціях. Але наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками", - пояснює Порошенко.

Волонтери знають, буржуйка потрібна в кожному окопі, в кожній землянці. "Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров", - говорить Порошенко.

Фонд Порошенка з волонтерами також передають у новостворену бригаду понад 200 радіостанцій Motorola та оснащення для зв’язку.

Українським воїнам на фронт передадуть пічки-буржуйки 03

Днями Порошенко разом з послом Естонії побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону "Госпітальєри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ отримають комплект радіостанцій Motorola. ФОТО

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
А боти Подоляка знов заламуватимуть руки, що "Порошенко піариться на крові!"
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11.09.2022 11:42
+17
А перед передачей ночью тыловики на печки от Европейской Солидарности поставят логотип Слуг народа.
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11.09.2022 11:40
+15
Ну Порошенко,ну барига,ну піариться? Бажаю щоб кожен так піарився.як Порошенко. Дякуємо П,О,Ну а коли вже єврей коломойський--зеленський,які вже забрали в державі міліарди покажуть колону танків закуплеих за свої кошти.? Чи він "зустрічає самольот з масками закупленими Епіцентром" від коронавірусу" Тільки відосики!!! Бо лохам це подобається.
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11.09.2022 11:55
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А перед передачей ночью тыловики на печки от Европейской Солидарности поставят логотип Слуг народа.
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11.09.2022 11:40 Відповісти
А боти Подоляка знов заламуватимуть руки, що "Порошенко піариться на крові!"
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11.09.2022 11:42 Відповісти
Не, в этот раз на дровах пиариться.
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11.09.2022 14:55 Відповісти
Я думала,що слуг,як дрова. Пробач мене Боже
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11.09.2022 11:50 Відповісти
Добра справа. Можна по різному ставитись до Порошенко, але ось цікаво, чому не чутно інших наших політиків, зокрема, Тимошенко ? Де вона чи не хоче поділитись своїми статками ? Де Смешко, якого піарив Гон(р)дон ? Про всяких мураєвих, бойко, ахметових можна не казати...
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11.09.2022 14:41 Відповісти
Продолжить список можно, сарширяя его до невыносимых пределов. Гриценко, Садовой и т.д. А старуха с прокаченной соской, она же газовая принцесса Ю.Тимошенко на самом опасном и ответственном участке "фронта", вместе со своей дочуркой, и она появиться, непременно появиться. К очередным выборам. Как и паалковник ОНГОтоле с Садовым и т.д. Да, и поделиться она не хочет, ибо "нищая", как церковная крыса Московского пархата.
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11.09.2022 14:53 Відповісти
. "Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров", - говорить Порошенко. Джерело: https://censor.net/ua/p3366383

готувати на них можно ? Чай вскипятити , борщ зварити ?
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11.09.2022 11:41 Відповісти
А як же, навіть орків смажити.
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11.09.2022 11:43 Відповісти
ще й як!
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11.09.2022 11:44 Відповісти
Так не видно де місця для пательні
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11.09.2022 11:46 Відповісти
На РозеткаUA - ціна 4300 гр
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11.09.2022 11:47 Відповісти
В них три отвори. Центральний.
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11.09.2022 11:52 Відповісти
А по світлинах не видно?
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11.09.2022 11:47 Відповісти
А по світлинах не відно
а на моїй фоткe відно 😌
покажить , будь ласка , куди пательню поставити
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11.09.2022 11:51 Відповісти
посередині, отам де кришечка
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11.09.2022 11:53 Відповісти
Тоді добре

а ще питання про товщину металу - мае бути десь більше 5 мм ( у хозяйнуватих ) . А якщо е 3 мм - ті прогорають швидко
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11.09.2022 11:57 Відповісти
Є такий метал, як жаростійка нержавійка.
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11.09.2022 12:05 Відповісти
думаю... на довготривале (вічне))) використання вони і не розраховані.. тут важливі вага (щоб з собою переносити) і примітивність в використанні (ну і тепловіддача зрозуміло головне)... якщо роблять (щоби по бистреньку) з металевих діжок (а там метал жеж зовсім не для того)..
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11.09.2022 12:07 Відповісти
Ну да, буржуйки от порошенка не очень. Зато буржуйки от зеленского хорошие, там и чай заварить, и борщ сварить можно нормально
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11.09.2022 11:50 Відповісти
Я трошки розуміюсь в буржуйках , бо хлопці на будівництві часто приїжджають із різних регіонів і зимой їм потрібна і буржуйка.

так ось , КОЛИ ПАЛЯТЬ ДРОВА , то гріх чай не вскипятити чі борщ приготувати
ТОМУ І ПИТАЮ - де місця для 6-10 літр кастрюлі ?
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11.09.2022 11:54 Відповісти
Спросите у верховного главнокомандующего.
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11.09.2022 11:56 Відповісти
Шо спитати - хто ще буржуйки на фронт готуе ?
Писали , що Кличко теж готуе.

а що там Зе робить ? Він поїде фотографуватись коло буржуек - я так розумію
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11.09.2022 11:59 Відповісти
Вот и спросите у зеленского, какого хера на фронт плохие буржуйки едут
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11.09.2022 12:07 Відповісти
А твій ***** і на буржуйках розуміється? Знає все від аборту до космосу? То чому ж тоді ви втікаєте з України?
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11.09.2022 12:02 Відповісти
Вы слепое? На фото четко видно, куда кастрюлю ставить, и плоская верхняя поверхность позволяет греть на ней все, что угодно, от чашки до чайника
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11.09.2022 11:58 Відповісти
Не хамить
на моїй фотке відно , а на фотке в статті не видно , ТОМУ ЩО МАТЕРІАЛ ГОТОВУВ ТОЙ, хто буржуйку в очі не бачив
а я турбуюсь , шоб Порошенко правильние буржуйки хлопцям поставив , а не фуфло
рахуйте шо я ТЕХКОНТРОЛЬ
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11.09.2022 12:03 Відповісти
Вы контроллируете волонтеров? Мало того, что слепое, так еще и с головой у вас проблемы. Власть контроллируйте, а не волонтеров.
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11.09.2022 12:05 Відповісти
А вам , кацапам , ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША

УКРАІНЦІ не хамят

Перший признак троля - перехід на особистості
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11.09.2022 12:10 Відповісти
Вы так и не написали, как вы будете зеленского контроллировать, какие он буржуйки закупает? может вы бот на зарплате?
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11.09.2022 12:17 Відповісти
Бот. І не сумнівайтесь.
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11.09.2022 15:53 Відповісти
Ти дура? Згинь.
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11.09.2022 15:47 Відповісти
А вам, кацапка , прямо в рашу
перший признак троля - перехід на особисти образи
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11.09.2022 16:24 Відповісти
Да, на этой модели можно, там же комфорка, но в комплект еще нужна труба отводить продукты горения
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11.09.2022 12:15 Відповісти
А що зробив зеленський і його патрон коломойський? Просто жлобня
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11.09.2022 11:41 Відповісти
зеленская ліпить логотипи свого "фонду" на закордонну гуманітарку
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11.09.2022 11:47 Відповісти
ну вот...опять...
кто-то просто тревочно пафосно озвучивает о 90 днях трудной зимы....
а кто-то сразу включился в процесс и озаботился сделать, чтоб согрелось ВСУ ...
от Гетьман, от пиарщик )))))
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11.09.2022 11:43 Відповісти
Думаю, скоро ще і Європа запросить такі буржуйки...
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11.09.2022 11:43 Відповісти
не знаю как Европа.... но многим украинцам не помешали б... для подстраховки...
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11.09.2022 11:46 Відповісти
я вас можливо розчарую, но у південних країнах Європи немає централизованого опалення
буржуйка тут називається КАМІН, до достаньо пафосна річ, й мають її не всі, скажімо так - лище багаті
бідні гріються тільки єлектрічеством - тобто кондиционер, або різні інфракрасні нагревачі
також дуже розповсюджені єлектроодеяла, добто ковдра та простині з проводами

українці достаньо ******** від комунізму народ, звикший до халяви включно до централізованого опалення, за яке платяться копійки, ну які небудь пару тисяч гривень, тобто меньше 100 доларів за квартиру
такого ******* від халяви в Європі немає по багатьом причинам

по перше - філософська та загально міровозренческа причина

ящо зробити центральне опалення, то на ровному місці виростуть гніди, у яких буде занадто багати влади над людьми, та буде величезний грошовий струм, до якого скоріш за все присосется який небудь жид, він та його пейсата родина будуть жити хорошо, а люди будуть жити у холоді
це головна причина - не утворювати собі начальство, від якого будешь залежати на ровному місці
далі того жида що зьявиться на грошовому струмі, якого взагалі не повинно бути - треба буде контролювати, потрібна ще додаткова бюрократія, тобто хабарі будуть між жидом, що контролює грошовий струм та тим хто перевіряє того жида

народ у нас достаньо ******** від халяви СССР, та звикший годувати жидів, яких взагалі не повинно бути, не повинно бути зайвих грошових струмів, великих рахінків, бо у світі є жиди, це спеціальний таких народ, який взагалі не може ні про що думати вже тисячоріччя, лише про то, як присосатися до грошового потоку - це в них на генетичному вже рівні

а насосавши грошей - будь який жид захоче влади над тими, чиї гроши він висмокчує, що ми можемо спостерігати в Україні

ну а друга причина - єкономія - бо передача тепла по трубах потребує величезних трат на теплоізоляцію, ну й взагалі це не єфективно - передавати на відстань тепло замість єлектричества по проводам

але камін набагато більш могутня річ, ну наприклад я могу вкинуть на ніч одну палету з опилок, коштують вони копійки, з еврот коштує пакет в якому штук 10, тобто одна палета на ніч, ну й наприклад одна палета на день

це буде разів в 10 дешевше єектрічество, ну й в мільярд (просто в бескінечність разів) дешевше для людей - ніж утворювати величезні грошові потоки, до яких присосуться потім жиди, а потім, насосавши достаньо грошей, вони ще й влади над людьми захотять, над тими, чьїх грошей вони насосали
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11.09.2022 12:07 Відповісти
ще я забув додати, що в Європі дуже розповсюждений такий спеціфічний пристрій
приблизно метр на метр розміром, який ставиться на даху
на тому пристрії є сонячна панель та бак з водою приблизно литрів на 100
це теж дозволяє уникати централізованого опалення та усіх пов'язаних ним недоліків, перерахованих вище
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11.09.2022 13:49 Відповісти
Скидаю гроші зараз тільки на ГО Справа Громад, бо вони з Порошенко, іншим якось Чмуту, Притулі і т.п., чомусь перехотілося.
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11.09.2022 11:52 Відповісти
Я також перераховую кошти на допомогу ГО "Справа Громад" і вжеотримав майку з трафаретом бронеавтомобіля. Хто в темі,то знає про що я
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11.09.2022 12:27 Відповісти
Ну Порошенко,ну барига,ну піариться? Бажаю щоб кожен так піарився.як Порошенко. Дякуємо П,О,Ну а коли вже єврей коломойський--зеленський,які вже забрали в державі міліарди покажуть колону танків закуплеих за свої кошти.? Чи він "зустрічає самольот з масками закупленими Епіцентром" від коронавірусу" Тільки відосики!!! Бо лохам це подобається.
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11.09.2022 11:55 Відповісти
Бєня пофарбує буржуйку. А може і дві.
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11.09.2022 12:02 Відповісти
не словом, а ділом
респект, Гетьмане!
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11.09.2022 11:58 Відповісти
Самое лучшее топливо -- тротил - 2 шашки и не более,
на 40л. буржуйку
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11.09.2022 12:00 Відповісти
Верховне закидає армію зігріваючими відосиками.
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11.09.2022 12:00 Відповісти
Єрмак переправить їх на Епіцентр
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11.09.2022 12:01 Відповісти
Справа добра, але якщо зверху було б більше рівного місця для пательні чи кастрюлі, було б ще краще! Та й ніжки у ціх буржуйок якісь занадто розпальцовані, можна було б попростіше поставити, дешевше вийшло би, а на заощаджені гроші ще пару-трійку зробити.

Цікаво ще, наскільки вони пристосовані для переноски.
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11.09.2022 12:02 Відповісти
З торців є ручки для перенесення.
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11.09.2022 12:04 Відповісти
***, ну от цікаво, ви справді ідіоти чи показуєте свій ідіотизм за копійки?
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11.09.2022 15:57 Відповісти
Чим кацапи відрізняються від людей, так це тим, що перехід на особистості і намагання образити вони вважають за найсильніший аргумент у суперечці!

Отже - з вами все зрозуміло!
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11.09.2022 17:05 Відповісти
спс порошенку...притула в тюрьму..ща встанут и побегут-єто восстание машин
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11.09.2022 12:11 Відповісти
Дякуємо,Петре Олексійовичу!
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11.09.2022 12:12 Відповісти
Прямо буржуи только такими плитами и пользуются.
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11.09.2022 12:18 Відповісти
Вперше бажаю, щоб ця допомога від Порошенка і Справи громад для ЗСУ виявилась даремною. Щоб саме буржуйки не знадобились ЗСУ взимку. Щоб ЗСУ зимували в казармах на повністю деокупованій Україні. Бажаю серцем.

Але головою розумію, що до зими моє бажання може не здійснитися...
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11.09.2022 12:19 Відповісти
це він в "Ленінській кузні" накліпав? половина диму, углекислого газу буде у приміщенні якщо таку буржуйку використовувати. Нехай поставить палатку з такою буржуйкою і поживе в ній хоча б тиждень.
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11.09.2022 12:38 Відповісти
знову Порошенко,а що зеленський поставить нашим хахисникам? а......відосики на марафоні. від них же не буде углекислого газу.
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11.09.2022 12:59 Відповісти
А де ти був і що клепав?

Symon 27.07.2022

Мабуть в Опі підгорає. Все більше зеботів. Цікаво, з яких зокромів дістають гроші на таких дебілів?
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11.09.2022 15:44 Відповісти
В час коли "барига" постачає буржуйки ВСУ, команда "Не Зебариги" розкрадає гуманітарку
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11.09.2022 12:46 Відповісти
Только присутствовавший зимой в армейской(на 10чел.)палатке оценит ценность этих буржуек..В свое время мы грелись у железной бочки, оборудованной наподобие буржуйки, или "Поларисом"-обыкновенной железной трубой с отвестиями куда подливали солярку..
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11.09.2022 15:31 Відповісти
...отверстиями..
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11.09.2022 15:34 Відповісти
 
 