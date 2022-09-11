Українським воїнам на фронт передадуть пічки-буржуйки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" передають на фронт пічки-буржуйки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську солідарність".
"Збройні Сили України просуваються вперед, звільняючи населені пункти і наших співвітчизників на Харківщині та Херсонщині. Ми ж тримаємо за них кулаки і думаємо на два кроки вперед, як забезпечити кожного українського воїна всім необхідним", - пояснює Порошенко.
"Ви вже звикли за більш як півроку війни, що наша команда сконцентрована на дуже високотехнологічних речах: на стратегічних дронах, на роботах, на бронетехніці. Ну і на пікапах, бронежилетах, касках, радіостанціях. Але наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками", - пояснює Порошенко.
Волонтери знають, буржуйка потрібна в кожному окопі, в кожній землянці. "Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров", - говорить Порошенко.
Фонд Порошенка з волонтерами також передають у новостворену бригаду понад 200 радіостанцій Motorola та оснащення для зв’язку.
Днями Порошенко разом з послом Естонії побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону "Госпітальєри".
Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.
Будь ласка, зачекайте...
готувати на них можно ? Чай вскипятити , борщ зварити ?
а на моїй фоткe відно 😌
покажить , будь ласка , куди пательню поставити
а ще питання про товщину металу - мае бути десь більше 5 мм ( у хозяйнуватих ) . А якщо е 3 мм - ті прогорають швидко
так ось , КОЛИ ПАЛЯТЬ ДРОВА , то гріх чай не вскипятити чі борщ приготувати
ТОМУ І ПИТАЮ - де місця для 6-10 літр кастрюлі ?
Писали , що Кличко теж готуе.
а що там Зе робить ? Він поїде фотографуватись коло буржуек - я так розумію
на моїй фотке відно , а на фотке в статті не видно , ТОМУ ЩО МАТЕРІАЛ ГОТОВУВ ТОЙ, хто буржуйку в очі не бачив
а я турбуюсь , шоб Порошенко правильние буржуйки хлопцям поставив , а не фуфло
рахуйте шо я ТЕХКОНТРОЛЬ
УКРАІНЦІ не хамят
Перший признак троля - перехід на особистості
перший признак троля - перехід на особисти образи
кто-то просто тревочно пафосно озвучивает о 90 днях трудной зимы....
а кто-то сразу включился в процесс и озаботился сделать, чтоб согрелось ВСУ ...
от Гетьман, от пиарщик )))))
буржуйка тут називається КАМІН, до достаньо пафосна річ, й мають її не всі, скажімо так - лище багаті
бідні гріються тільки єлектрічеством - тобто кондиционер, або різні інфракрасні нагревачі
також дуже розповсюджені єлектроодеяла, добто ковдра та простині з проводами
українці достаньо ******** від комунізму народ, звикший до халяви включно до централізованого опалення, за яке платяться копійки, ну які небудь пару тисяч гривень, тобто меньше 100 доларів за квартиру
такого ******* від халяви в Європі немає по багатьом причинам
по перше - філософська та загально міровозренческа причина
ящо зробити центральне опалення, то на ровному місці виростуть гніди, у яких буде занадто багати влади над людьми, та буде величезний грошовий струм, до якого скоріш за все присосется який небудь жид, він та його пейсата родина будуть жити хорошо, а люди будуть жити у холоді
це головна причина - не утворювати собі начальство, від якого будешь залежати на ровному місці
далі того жида що зьявиться на грошовому струмі, якого взагалі не повинно бути - треба буде контролювати, потрібна ще додаткова бюрократія, тобто хабарі будуть між жидом, що контролює грошовий струм та тим хто перевіряє того жида
народ у нас достаньо ******** від халяви СССР, та звикший годувати жидів, яких взагалі не повинно бути, не повинно бути зайвих грошових струмів, великих рахінків, бо у світі є жиди, це спеціальний таких народ, який взагалі не може ні про що думати вже тисячоріччя, лише про то, як присосатися до грошового потоку - це в них на генетичному вже рівні
а насосавши грошей - будь який жид захоче влади над тими, чиї гроши він висмокчує, що ми можемо спостерігати в Україні
ну а друга причина - єкономія - бо передача тепла по трубах потребує величезних трат на теплоізоляцію, ну й взагалі це не єфективно - передавати на відстань тепло замість єлектричества по проводам
але камін набагато більш могутня річ, ну наприклад я могу вкинуть на ніч одну палету з опилок, коштують вони копійки, з еврот коштує пакет в якому штук 10, тобто одна палета на ніч, ну й наприклад одна палета на день
це буде разів в 10 дешевше єектрічество, ну й в мільярд (просто в бескінечність разів) дешевше для людей - ніж утворювати величезні грошові потоки, до яких присосуться потім жиди, а потім, насосавши достаньо грошей, вони ще й влади над людьми захотять, над тими, чьїх грошей вони насосали
приблизно метр на метр розміром, який ставиться на даху
на тому пристрії є сонячна панель та бак з водою приблизно литрів на 100
це теж дозволяє уникати централізованого опалення та усіх пов'язаних ним недоліків, перерахованих вище
респект, Гетьмане!
на 40л. буржуйку
Цікаво ще, наскільки вони пристосовані для переноски.
Отже - з вами все зрозуміло!
Але головою розумію, що до зими моє бажання може не здійснитися...
Symon 27.07.2022
Мабуть в Опі підгорає. Все більше зеботів. Цікаво, з яких зокромів дістають гроші на таких дебілів?