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Наслідки нічного обстрілу Харкова військами РФ: Ракета, яку випустили з Бєлгородської області, влучила поблизу стадіону. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська вночі завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова. Ракета влучила у землю поблизу спортивного стадіону. В одній з адміністративних будівель вибито вікна та пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетного удару РФ утворилась воронка діаметром майже 9 метрів та глибиною 4 метри.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти завдали ракетного удару по Дергачах. Ворог у паніці і має численні санітарні втрати на Харківщині, - Синєгубов

Наслідки нічного обстрілу Харкова військами РФ: Ракета, яку випустили з Бєлгородської області, влучила поблизу стадіону 01
Наслідки нічного обстрілу Харкова військами РФ: Ракета, яку випустили з Бєлгородської області, влучила поблизу стадіону 02
Наслідки нічного обстрілу Харкова військами РФ: Ракета, яку випустили з Бєлгородської області, влучила поблизу стадіону 03
Наслідки нічного обстрілу Харкова військами РФ: Ракета, яку випустили з Бєлгородської області, влучила поблизу стадіону 04
Наслідки нічного обстрілу Харкова військами РФ: Ракета, яку випустили з Бєлгородської області, влучила поблизу стадіону 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Тимко, вітаю з поверненням😍
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11.09.2022 12:08
+6
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11.09.2022 12:07
+5
а можно ответкой достать их?
а то сколько они уже обстреливают с белгорода
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11.09.2022 12:24
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11.09.2022 12:07 Відповісти
То внизу кратера вугільля? Чи просто земля в копоті?
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11.09.2022 12:08 Відповісти
Тимко, вітаю з поверненням😍
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11.09.2022 12:08 Відповісти
а можно ответкой достать их?
а то сколько они уже обстреливают с белгорода
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11.09.2022 12:24 Відповісти
Гадаю, що це дуже згодом. Поки зарано. Не можемо дати поводу аквафрешам до об'яви війни і загальної мобілізації. Зараз треба звільнити усю Україну і потім знищувати розташування ракет і гармат на території недоімперії.
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11.09.2022 13:05 Відповісти
Якби путлєр міг, він вже оголосив би загальну мобілізацію. ****-бєєва і підар-солов'йов вже придумали б привід, тіпа укронацисти обстріляли школу чи лікарню в бєлгараде.
Не може він. Бо це фіаско для нього. По-перше, на мобілізацію мінімум місяць-два піде, по-друге, техніки в них в робочому стані вже нема. Вся до нас була стягнута.
То треба ******* по цих колонах, добивати техніку, бо тоді, якщо виведуть цілу, по весні вони справді повторно спробують...
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11.09.2022 14:12 Відповісти
Я не вирішую за наше командування і не можу його радити. Але гадаю, задум був таким. Зараз відганяємо до границь і ставимо вогневі заслони. Невдовзі вже мають підтягуватися ті, хто був на навчанні у Англії. Якщо пам'ятаєте спочатку говорили по 2-місячні навчання, а потім подовжили. Гадаю, що частину з них готовили саме для того, щоб вони могли завдавати удари в глибину аквафрешії кілометрів на 100-200. Будуть винищувати склади і техніку. Це для того, щоб відступ недоімперців був послідовним і незупинним. І так до Уралу. Бо просто відігнати до границь - це майбутня відкладена війна.
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11.09.2022 14:54 Відповісти
На першій світлині нові поклади вугілля?
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11.09.2022 13:19 Відповісти
Харківську синьо-жовту лавку впізнаєш з мільйона...😂😂😂Але ситуація страшна...Харків перетворюється на зруйноване місто без майбутнього...
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11.09.2022 13:29 Відповісти
а здавалося б... зберегти місто та уникнути війни так просто:
- не вибирати жидів у презіденти
- не вибирати жидів у мерію
- піздіть, а краще просто закапувати зразу під землю тих, кто бігав з Жуковим-Пушкіном-Висоцьким та з девятомаєм з дідами на палках
- відмовитися від всратої кирилиці на державному рівні, он турки перейшли з арабської в'язі на латиницю за один день
- знищити під ноль московську церкву
- не давати ЖОДНОГО ПРИВОДА ***** вважати харків'ян трохи заблудшими руськими й не робити пропозицій йому по приєднанню Харківа до імперії
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11.09.2022 14:32 Відповісти
То я і кажу, треба бєлгарад певетворювати на місто без майбутнього.
Точка-У дістає. А тут пишуть - "зарано...".
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11.09.2022 13:47 Відповісти
 
 