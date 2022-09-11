Наслідки нічного обстрілу Харкова військами РФ: Ракета, яку випустили з Бєлгородської області, влучила поблизу стадіону. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська вночі завдали ракетного удару по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
"Вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова. Ракета влучила у землю поблизу спортивного стадіону. В одній з адміністративних будівель вибито вікна та пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ракетного удару РФ утворилась воронка діаметром майже 9 метрів та глибиною 4 метри.
Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.
Топ коментарі
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
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+6 Бенина Мама
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а то сколько они уже обстреливают с белгорода
Не може він. Бо це фіаско для нього. По-перше, на мобілізацію мінімум місяць-два піде, по-друге, техніки в них в робочому стані вже нема. Вся до нас була стягнута.
То треба ******* по цих колонах, добивати техніку, бо тоді, якщо виведуть цілу, по весні вони справді повторно спробують...
- не вибирати жидів у презіденти
- не вибирати жидів у мерію
- піздіть, а краще просто закапувати зразу під землю тих, кто бігав з Жуковим-Пушкіном-Висоцьким та з девятомаєм з дідами на палках
- відмовитися від всратої кирилиці на державному рівні, он турки перейшли з арабської в'язі на латиницю за один день
- знищити під ноль московську церкву
- не давати ЖОДНОГО ПРИВОДА ***** вважати харків'ян трохи заблудшими руськими й не робити пропозицій йому по приєднанню Харківа до імперії
Точка-У дістає. А тут пишуть - "зарано...".