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Над селом Піщане на Луганщині піднято український прапор, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України підняли український прапор над селом Піщане, Старобільського району Луганської області.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"с.Піщане, Старобільській район, ранок 11 вересня 2022. В нас найкращі люди…вміють чекати і не втрачати віри", - зазначив він.
Топ коментарі
+64 аспм мпри
показати весь коментар11.09.2022 12:58
+21 Бенина Мама
показати весь коментар11.09.2022 13:03
+11 Oleksandr Yushchuk
показати весь коментар11.09.2022 13:09
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Ми ж не знаємо чи це він сам придумує чи ....
Як можна провести референдум коли взавтра зайдуть в населений пункт
Це ілюзорні утопічні ідеї Кремля
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5105736306205137&set=gm.2623550571114200&idorvanity=616981728437771