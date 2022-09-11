Над селом Піщане на Луганщині піднято український прапор, - Гайдай. ФОТО

Захисники України підняли український прапор над селом Піщане, Старобільського району Луганської області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"с.Піщане, Старобільській район, ранок 11 вересня 2022. В нас найкращі люди…вміють чекати і не втрачати віри", - зазначив він.





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