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Над селом Піщане на Луганщині піднято український прапор, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України підняли український прапор над селом Піщане, Старобільського району Луганської області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"с.Піщане, Старобільській район, ранок 11 вересня 2022. В нас найкращі люди…вміють чекати і не втрачати віри", - зазначив він.

Над селом Піщане на Луганщині піднято український прапор, - Гайдай 01
Над селом Піщане на Луганщині піднято український прапор, - Гайдай 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного, - Гайдай

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+64
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11.09.2022 12:58
+21
Тут разные пропарашные долбодятлы писали, зачем Гайдай ещё на работе, если вся Луганщина захвачена Куйлом. Теперь поняли, зачем?
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11.09.2022 13:03
+11
Партизани ....
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11.09.2022 13:09
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11.09.2022 12:58 Відповісти
доки російською шпрехатимуть - усьо норм
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11.09.2022 13:01 Відповісти
blins....i kto tuda zalez ? sovsem strahu poterjali ?
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11.09.2022 13:01 Відповісти
Сама вьішка она не под напряжением, а верхний провод.. На нем земля так что самое страшное... Єто страх вьісотьі
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11.09.2022 13:06 Відповісти
а верхний провод.. На нем земля.....vi uvereni ? страх вьісотьі....jak dlja mene - cevo dostatne
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11.09.2022 13:10 Відповісти
Точно, єто как бьі громоотвод против молний
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11.09.2022 13:34 Відповісти
ok... a chomu vin s keramikoi ? i chem sami vyshki ne gromoatvodi ? djakuju.
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11.09.2022 13:37 Відповісти
Ну по тому что вьішка одна, а провода могут идти метров сто... Между вьішками... Или иногда больше, так вот нужно, чтоб молния била именно в провод заземления, а не в вьісоковольтньій провод
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11.09.2022 14:59 Відповісти
djakuju.
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11.09.2022 15:06 Відповісти
«Страх высоты» это можно применить если бы действие проходило во Львовской области, к пример
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11.09.2022 13:15 Відповісти
Тут разные пропарашные долбодятлы писали, зачем Гайдай ещё на работе, если вся Луганщина захвачена Куйлом. Теперь поняли, зачем?
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11.09.2022 13:03 Відповісти
"Прошу зняти моЭ оголошення про пошук роботи..Термiново визвали на стару.." )
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11.09.2022 13:27 Відповісти
У гайдая починає з'являтися робота - розповідати про успіхи ЗСУ до офіційного підтвердження.
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11.09.2022 13:04 Відповісти
Не факт, можливо так потрібно...
Ми ж не знаємо чи це він сам придумує чи ....
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11.09.2022 13:08 Відповісти
..чи чуЭ голоси..
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11.09.2022 13:28 Відповісти
Это какое Песчаное? То, что под Старобельском? Получается Сватово уже наше? И ВСУ обошли Северодонецк? Невероятно..
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11.09.2022 13:07 Відповісти
Партизани ....
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11.09.2022 13:09 Відповісти
Це між Сватовим і Рубіжним...
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11.09.2022 13:30 Відповісти
Референдуми тепер знову неможливі вже і село на Луганщині відбили
Як можна провести референдум коли взавтра зайдуть в населений пункт
Це ілюзорні утопічні ідеї Кремля
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11.09.2022 13:12 Відповісти
Давити кацапа -москаля !!!!!!!!!!!!!
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11.09.2022 13:14 Відповісти
То Старобільськ вже наш? Бо це село на краю Старобільська, з південного сходу від міста.
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11.09.2022 13:15 Відповісти
В Сватовому вже йде "ускоренна евакуация" кацапствующих з сім'ями.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5105736306205137&set=gm.2623550571114200&idorvanity=616981728437771
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11.09.2022 13:22 Відповісти
ahrenetj - eti tarakani uzhe i svoi "semeiki" tuda v chuzhie kvartiri povselali...zazhilis uzhe
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11.09.2022 13:27 Відповісти
Там судячи з усього нікого не має - ні наших ні ворога. Партизани це добре, але вони не втримають населений пункт в тилу без ЗСУ.
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11.09.2022 13:23 Відповісти
Заголовок дещо клікбейтний)) ймовірно, дійсно хтось з місцевих - бо надто далеко від лінії останніх зіткнень
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11.09.2022 13:38 Відповісти
Це те Піщане яке поруч з Луганськом?
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11.09.2022 13:43 Відповісти
 
 