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Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти вночі вдарили по середмістю Дніпра.
Наслідки руйнувань оприлюднив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпро після нічного ракетного удару по середмістю… Чортів "руський мір", - прокоментував очільник обладміністрації.
Нагадаємо в ніч на 11 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по середмістю Дніпра. Війська РФ поцілили прямо по житловому кварталу. Поранення дістав 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків.
Топ коментарі
+11 nav svargi
показати весь коментар11.09.2022 15:28
+7 Игорь Игорев bb07bd2d
показати весь коментар11.09.2022 15:50
+5 Peter Zeihann
показати весь коментар11.09.2022 16:23
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Будь ласка, зачекайте...
Другой вопрос когда до стада орчьего дойдет что с их помощу только геноцид слав'янства делают...
Белая раса - это слав'янство, наследники Руси, надледниковая Ариев... Все что делает ЗЛО через Олигархат/нквд/фрс только ради китаезов и негров в сша... А белые по их правилах должны умереть...
целенькими принять Днепр
И даже за зебилов в 2019 дали 40% ,что очень много!
А ще і Корбан прибрали.
І ще дякуючи ПВО Києва, яку відремонтував Порошенко за свій кошт, вся зелена мразь, може почуватися в безпеці і продовжувати красти.
Мабуть дрелі та унітази (вівіска магазину сантехнки) - страшна зброя проти руцького миру!
Подивившись фото на декількох пабліках можна побачити від шмоток до велосипедів і мійок,вивіску магазину сантехніки.
Троицкий (в советские времена долго называвшийся Верхнекрасным) никогда не был радиорынком. Стадион "Металлург" находится совсем не там где Вы написали. Занизить в десять (а то и более) раз количество продавцов - тоже надо уметь.
Извините, что не пользовалась Троицким рынком никогда, всё больше соседним Нагорным и Озёркой. Места Троицкого-Верхнекрасного знаю очень смутно. По-моему, где-то там был ещё "птичий рынок", где по выходным зверушек продавали, но родители знали мою любовь к тваринкам и обходили это место стороной. Так что увы, с этой топографией у меня не очень.