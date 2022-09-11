Сьогодні вдень окупанти вдарили одразу по трьох містах Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали ударів по Краматорську, Слов’янську та Миколаївці.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одразу по трьох містах одночасно ударили російські окупанти сьогодні вдень. Під вогонь потрапили Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївка.

Пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, зруйновано будівлю ЦНАПу. Наразі відомо про щонайменше одну поранену людину", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці обстрілів працюють рятувальники і правоохоронці - розбирають завали й документують злочини російських окупантів.

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