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Сьогодні вдень окупанти вдарили одразу по трьох містах Донеччини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники завдали ударів по Краматорську, Слов’янську та Миколаївці.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одразу по трьох містах одночасно ударили російські окупанти сьогодні вдень. Під вогонь потрапили Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївка.
Пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, зруйновано будівлю ЦНАПу. Наразі відомо про щонайменше одну поранену людину", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці обстрілів працюють рятувальники і правоохоронці - розбирають завали й документують злочини російських окупантів.

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Сьогодні вдень окупанти вдарили одразу по трьох містах Донеччини, - ОВА 01
Сьогодні вдень окупанти вдарили одразу по трьох містах Донеччини, - ОВА 02
Сьогодні вдень окупанти вдарили одразу по трьох містах Донеччини, - ОВА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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а ви кажете обменний фонд, амнесті інтернешенал, красиві кацапи,
в гуманність граєтеся...
буба в підвалі? - ну і південь з ним...
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11.09.2022 16:12 Відповісти
Біснується ворог. Поки гадали наступ не наступ,а ЗСУ наступили та так,що багатьом прийшлось тікати
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11.09.2022 16:13 Відповісти
Руцький мир продовжує діяти.
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11.09.2022 16:31 Відповісти
 
 