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Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Проєкт будівництва в Україні заводу турецької компанії Baykar не скасовується через те, що війна триває.
Про це в коментарі Радіо Свобода розповів генеральний директор компанії Халук Байрактар, інформує Цензор.НЕТ.
Компанія вже купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу. Там планують випускати не тільки Bayraktar TB2, а й інші моделі безпілотників: наприклад, важкий Akıncı та винищувач Kızılelma.
Байрактар повідомив Defense Express, що загальна площа центру в Україні буде понад 30 000 кв. метрів, а кількість українських фахівців інженерів та техніків має становити понад 300 осіб.
Також видання оприлюднило макети майбутнього центру, в якому будуть вести розробку та виробництво безпілотників.
Топ коментарі
+21 GoodWin
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+19 Перехватчик
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Будь ласка, зачекайте...
Так хотілося б, щоб і в Україні таке було після перемоги! 💙💛
Потому никакого производства оружия нету. Логично что как в Иране нужно на глубине 100+м располагать важное производство,
НО в Президентьі не были национальными - а только под управлением Зла. Частично под
"западном" второй кусок под Московией.
Батько Махно помните как все сторони придушить решили - от Немцем и австралии до Китая... Слав'янство - в геноцида 300+ лет.
Факты: документальная перепись населения України царского периода равняется 82 млн українця-руса та 17 млн московитян - росияненов. Після голодоморів (2 штуки за 10 років) українців стало 37 млн... а московитян - (переобули через продуктові карточки) до 55 млн.... Таке минулу ВСІХ націй під окупацією МОСКОВІЇ. (тюрьма народів)
А Озеро це нація? Ні це бандюки яким владу передали нащадки НКВД...
Саме тому логічний вивід: про ще не мрійте - геноцид буде 100% Той же голодомор якщо Заес підірвуть. Тобто головна ціль "Озера" - виконать завдання нації НКВД/фрс до якої через прокладки належать всі і олігархи і наші також. Патріотичного українського (тобто генетически слов'янин) міль'ярдера нема від слова ЗОВСІМ, ніколи і не буде...
А завод буде під землею. І може не в Києві, і може не весь в Україні.
какой то тупизм
Треба сховати під землю і подалі від кордону
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/41627
Су-25СМ-83
RF-95134
Авиабаза русни Кант /Кыргыстан/
Винищувачем чого саме є цей нелітаючий макет?
Більш того, якщо ******** і далі буде проводити свою політику, то цей проект так ніколи і не злетить.
Завод буде не там, а де саме - мало хто знатиме..