Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж

Проєкт будівництва в Україні заводу турецької компанії Baykar не скасовується через те, що війна триває.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів генеральний директор компанії Халук Байрактар, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія вже купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу. Там планують випускати не тільки Bayraktar TB2, а й інші моделі безпілотників: наприклад, важкий Akıncı та винищувач Kızılelma.

Байрактар повідомив Defense Express, що загальна площа центру в Україні буде понад 30 000 кв. метрів, а кількість українських фахівців інженерів та техніків має становити понад 300 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив гендиректора компанії "Байкар" Байрактара орденом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також видання оприлюднило макети майбутнього центру, в якому будуть вести розробку та виробництво безпілотників.









Також читайте: Три безпілотники Байрактар з акції Притули вже доставили в Україну, - керівник Baykar Makina