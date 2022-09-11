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безпілотник (2102) війна (56620) виробництво (225) Байрактар (158)

Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Проєкт будівництва в Україні заводу турецької компанії Baykar не скасовується через те, що війна триває.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів генеральний директор компанії Халук Байрактар, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія вже купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу. Там планують випускати не тільки Bayraktar TB2, а й інші моделі безпілотників: наприклад, важкий Akıncı та винищувач Kızılelma.

Байрактар повідомив Defense Express, що загальна площа центру в Україні буде понад 30 000 кв. метрів, а кількість українських фахівців інженерів та техніків має становити понад 300 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив гендиректора компанії "Байкар" Байрактара орденом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також видання оприлюднило макети майбутнього центру, в якому будуть вести розробку та виробництво безпілотників.

Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом 01
Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом 02
Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом 03
Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом 04

Також читайте: Три безпілотники Байрактар з акції Притули вже доставили в Україну, - керівник Baykar Makina

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
думаю краще виробничі потужності під землею розмістити
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11.09.2022 17:24
+19
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11.09.2022 17:22
+15
треба додати: коли буде знищена росія
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11.09.2022 17:22
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То є добре. А у нас Intel починає будівництво заводу (фабрики), навіть двох.

Так хотілося б, щоб і в Україні таке було після перемоги! 💙💛
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11.09.2022 17:21 Відповісти
треба додати: коли буде знищена росія
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11.09.2022 17:22 Відповісти
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11.09.2022 17:22 Відповісти
Ага, їм головне ***** сбЄрЄчь...
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11.09.2022 18:51 Відповісти
🤣👍
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11.09.2022 21:52 Відповісти
думаю краще виробничі потужності під землею розмістити
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11.09.2022 17:24 Відповісти
Я тоже думаю,что внешняя красота подождет.
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11.09.2022 17:29 Відповісти
зе - хотел сдать Украину, олигархи никто не сможет выгнать...

Потому никакого производства оружия нету. Логично что как в Иране нужно на глубине 100+м располагать важное производство,

НО в Президентьі не были национальными - а только под управлением Зла. Частично под
"западном" второй кусок под Московией.

Батько Махно помните как все сторони придушить решили - от Немцем и австралии до Китая... Слав'янство - в геноцида 300+ лет.

Факты: документальная перепись населения України царского периода равняется 82 млн українця-руса та 17 млн московитян - росияненов. Після голодоморів (2 штуки за 10 років) українців стало 37 млн... а московитян - (переобули через продуктові карточки) до 55 млн.... Таке минулу ВСІХ націй під окупацією МОСКОВІЇ. (тюрьма народів)
А Озеро це нація? Ні це бандюки яким владу передали нащадки НКВД...

Саме тому логічний вивід: про ще не мрійте - геноцид буде 100% Той же голодомор якщо Заес підірвуть. Тобто головна ціль "Озера" - виконать завдання нації НКВД/фрс до якої через прокладки належать всі і олігархи і наші також. Патріотичного українського (тобто генетически слов'янин) міль'ярдера нема від слова ЗОВСІМ, ніколи і не буде...
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11.09.2022 17:46 Відповісти
Може то ларЬОк, який побудують для того, щоб пофарбував коломИйський.

А завод буде під землею. І може не в Києві, і може не весь в Україні.
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11.09.2022 20:18 Відповісти
ну и нафига? это же цель номер один для российских ракет
какой то тупизм
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11.09.2022 17:28 Відповісти
Ердоган міцно тримає *****, кацапи не будуть по турецькому заводу стріляти
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11.09.2022 17:30 Відповісти
А ***** II теж? Хто б він не був?
Треба сховати під землю і подалі від кордону
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11.09.2022 17:44 Відповісти
Так, его же развалят крылатками в первую очередь в случае новой войны...
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11.09.2022 17:32 Відповісти
У випадку нової війни, в України буде потужна ракетна програма і ПРО за стандартами НАТО, і ще не факт що туди нас не візьмуть через років 10
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11.09.2022 17:44 Відповісти
Очередная сегодняшняя птичка рашки

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/41627

Су-25СМ-83

RF-95134

Авиабаза русни Кант /Кыргыстан/
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11.09.2022 17:32 Відповісти
Пора створювати спільне підприємство по виготовленню ракет. Пора вже давати відповідь на обстріли наших міст.
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11.09.2022 17:33 Відповісти
1 калибр и все деньги тю тю - но на пару тесл закарпатскому тро точно будет варик ******** по тихому . А ВООБЩЕ ЗЕ СО СЛУГАМИ ******* ДРОЧИТЬ НА СВОИ ПИАР ПРОЕКТЫ ***** **** ，неужели нельзя было секретно открыть завод в таких ****** чтобы русским даже в голову не пришло? ритоический вопрос ЗЕ главное пиар и бабки
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11.09.2022 17:38 Відповісти
Представляю как Эрдоган обрадуется когда в завод его тестя в Украине прилетит руцкая ракета)))
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11.09.2022 17:58 Відповісти
Ты под землей живешь, крыса ссыкливая? А то один калибр и тебя уже нет?
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11.09.2022 19:57 Відповісти
буде гарний ******** технологічний завод світового рівня
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11.09.2022 17:40 Відповісти
Нам що, мало ударів по Арсеналу? Таке підприємство краще розмістити десь в Карпатах. Звісно гору довбати це затратно, але оце його будуть будувати п'ять років, а потім кацапи за п'ять хвилин роздовбають Калібрами.
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11.09.2022 18:11 Відповісти
та винищувач Kızılelma

Винищувачем чого саме є цей нелітаючий макет?
Більш того, якщо ******** і далі буде проводити свою політику, то цей проект так ніколи і не злетить.
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11.09.2022 18:25 Відповісти
Це локшина на вуха.
Завод буде не там, а де саме - мало хто знатиме..
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11.09.2022 19:02 Відповісти
Ну так написали же: "...під Києвом..."
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12.09.2022 01:02 Відповісти
Добре б таке саме мати і під земпею.
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11.09.2022 19:40 Відповісти
И не страшно строить такой завод, если прилетит ракета то все же потеряется, все средства и деньги...
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11.09.2022 19:42 Відповісти
Его можно строить уже завтра. Кацапы побояться бомбить. Так же как не бомбят китайские компании.
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11.09.2022 20:09 Відповісти
Вважаю що такі повідомлення під час війни не тільки крайнім дебілізмом,а і відкритою передачею таємної інформацією,тобто шпигунство.
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20.09.2022 10:19 Відповісти
 
 