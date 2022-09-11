"Орлан", "Акація" та танк: ССО захопили російську військову техніку на Харківщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Тактична група однієї з військових частин ССО України разом з підрозділом снайперів Сил оборони провели зачистку кількох населених пунктів на харківському напрямку.
Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Під час роботи воїни захопили самохідну гармату 2С3 ‘’АКАЦІЯ’’, та танк які передали підрозділам Сил оборони України. Під час зачистки у полон наших воїнів потрапив так званий "поліцейський лнр". Після первинного допиту його віддали представникам Нацполіції.
Важливим трофеєм став російський беспілотний комплекс з наземними станціями керування, антенами, заводською документацією. "Орлан-10" є основним БПЛА, який використовує ворог для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії.
Захоплений комплекс надзвичайно важливий через наявність усіх необхідних комплектуючих та документів. Відтак, наші фахівці радіолектронної розвідки та радіоелектронної боротьби зможуть ефективно протистояти російській загрозі з неба, а ворог нестиме більші втрат", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Спасибки иванам)))
Герр путлер...мы старались...но силы неравны были этот генерал Залужный нас СкреПОНОСом залил по самые турецкие Байрактары...🤣
Слава 💙💛Украине,Герр ТРУПлер...🤣