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"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня": у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У ЗСУ показали захоплену російську військову техніку на Харківщині.
Відповідні фото техніки військ РФ у телеграмі показало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня", - йдеться у коментарі до фото.
Нагадаємо, Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації".
Топ коментарі
+53 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар11.09.2022 22:00
+42 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар11.09.2022 21:58
+32 Roman Skripnik
показати весь коментар11.09.2022 22:00
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"Мудрєц Ceresit"....
Границу с эрефией пересёк - и ты уже в "дурке", любого на улице останови - вот тебе и пациент.
https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA
Походу из захваченного в наступлении под Харьковом, намможно создавать еще несколько бригад.
А сколь БК захвачено... ой-ё
Дякуємо Вам за таку важливу інформацію з перших днів гарячої фази війни. Дай Бог Вам здоровля.
незупиняйтесь,котики!💚
Тут взагалі повний п-ць: на цілу танкову бригаду навалено...
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совсем скатились в позор какой то считать уже снаряды..
скоро будут отчитываться что захватили рожок автомата и столько то патронов.
До речі, чого Боневтіку не дякуєш?