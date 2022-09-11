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"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня": у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У ЗСУ показали захоплену російську військову техніку на Харківщині.

Відповідні фото техніки військ РФ у телеграмі показало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня", - йдеться у коментарі до фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині війська РФ, тікаючи, полишили списки свого особового складу. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації".

Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 01
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 02
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 03
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 04
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 05
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 06
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 07
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 08
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 09
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 10
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 11
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 12
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 13
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 14
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 15
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 16
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 17
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 18
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 19
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Топ коментарі
+53
"Мудрєц", "вєжлівиє дончанє" - їх там шо, з дурки набирають? Хоча чому я дивуюся...
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11.09.2022 22:00
+42
Защита брони из дерева впечатляет, вторая армия мира с конца
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11.09.2022 21:58
+32
ВСЕМ ПО ТАНКУ

https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA

Походу из захваченного в наступлении под Харьковом, намможно создавать еще несколько бригад.
А сколь БК захвачено... ой-ё
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11.09.2022 22:00
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Защита брони из дерева впечатляет, вторая армия мира с конца
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11.09.2022 21:58 Відповісти
скорее всего у них была "чьотко спланированная операция по выводу" стиралок и холодильников
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11.09.2022 22:02 Відповісти
"Бірьозавай кары проста нє нашлі"
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11.09.2022 22:07 Відповісти
Береста однако
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11.09.2022 22:11 Відповісти
Краса!!!
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11.09.2022 21:58 Відповісти
я б цю красу не публікував,США можуть в лендлізі відмовити ,скажуть навіщо ,якщо в бою самі уміють добувати...
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11.09.2022 22:17 Відповісти
"Мудрєц", "вєжлівиє дончанє" - їх там шо, з дурки набирають? Хоча чому я дивуюся...
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11.09.2022 22:00 Відповісти
Вони з кацапії
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11.09.2022 22:12 Відповісти
Так. А ще з буцегарень.

"Мудрєц Ceresit"....
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11.09.2022 22:14 Відповісти
Что значит "набирают"?
Границу с эрефией пересёк - и ты уже в "дурке", любого на улице останови - вот тебе и пациент.
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12.09.2022 06:42 Відповісти
ВСЕМ ПО ТАНКУ

https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA

Походу из захваченного в наступлении под Харьковом, намможно создавать еще несколько бригад.
А сколь БК захвачено... ой-ё
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11.09.2022 22:00 Відповісти
Много БК не бывает. 😜
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11.09.2022 22:05 Відповісти
Бывает либо катастрофично мало, либо маловато, но больше не унести.
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11.09.2022 22:06 Відповісти
там одной самоходной- налутали на пару дивизионов 16 орудийных и \то только по фотко а сколько не сфоткали и не попало в кадр
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11.09.2022 22:09 Відповісти
Ты мне шоб был здоров, бодер и весел, рас3,14здяй. А серьезно - брат, мы за тебя молимся шодня.
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11.09.2022 22:20 Відповісти
Підтримую. В перші дні тільки завдяки коментарям пана Шимуса і вірила, що ми таки тримаємось.
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11.09.2022 22:27 Відповісти
спасибо дают им мзды аж гай шумит
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11.09.2022 22:27 Відповісти
Як думаєте за Осколом зможемо докінця Харківську область звільнити?
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11.09.2022 22:37 Відповісти
да- але потрібен час
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11.09.2022 22:38 Відповісти
два месяца орки штурмовали Изюм - мы его освободили за 3 е суток Ізюм ЗВІЛЬНЕНИЙ від російської погані! Місцеві не стримують емоцій
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11.09.2022 22:37 Відповісти
Асса!...айаааа!
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11.09.2022 22:58 Відповісти
Чукча не оборонитель, чукча наступатель ...на грабли
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12.09.2022 06:45 Відповісти
Ваш улюблений смайлик:

Дякуємо Вам за таку важливу інформацію з перших днів гарячої фази війни. Дай Бог Вам здоровля.
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11.09.2022 23:13 Відповісти
Единственное,что кацапы умеют-это разрисовывать свой металлолом.
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11.09.2022 22:01 Відповісти
Ну я б не сказав про оті каракулі, що вміють.
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11.09.2022 22:04 Відповісти
Скорее засырать
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11.09.2022 22:09 Відповісти
заборная живопис
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12.09.2022 06:46 Відповісти
та ще ціла порівняно техніка...
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11.09.2022 22:01 Відповісти
респект ЗСУ!

незупиняйтесь,котики!💚
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11.09.2022 22:01 Відповісти
"Пєрвим дєлом - трусікі сбєрєчь"...
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11.09.2022 22:02 Відповісти
Орки требуют через ООН что бы всю бронетехнику вернули назад так как типа отжали незаконно и не легитимно. Терпилы опущенные.
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11.09.2022 22:04 Відповісти
Ну если орки решили в ООН написать, представляю масштабы потерь)))
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11.09.2022 22:08 Відповісти
А оонА ім виразіла глубочайшую озабочЄнность?
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11.09.2022 22:12 Відповісти
Так пусть небздня бурлаков с канатами присылает. Мало ещё обосрались!
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11.09.2022 22:17 Відповісти
А в спортлото писать не пробовали? Это жеж всё же, что нажито непосильньім трудом...!
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11.09.2022 23:50 Відповісти
Чув про це, Небензя таку бомагу сотворив, ще склади з ************ вимагає повернути.
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12.09.2022 00:35 Відповісти
Это какой-то позор. А вообще пусть спрашивают со своих дурачков, которые побросали технику. Ох, сколько там на командурней можно навесить. Те, понятное дело, в отказ - шухер будет неслабый.
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12.09.2022 05:51 Відповісти
Патєрь в вааружонних сілах расії нєт! (с)
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11.09.2022 22:04 Відповісти
Дуже файно.
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11.09.2022 22:04 Відповісти
Є відео з десятками танків біля якогось ангара в ізюмі.
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11.09.2022 22:05 Відповісти
І в лісі з десятком танків теж є відео.
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11.09.2022 22:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA
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11.09.2022 22:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wpkuIvUnPhw
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11.09.2022 22:20 Відповісти
Это КРЫМ
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11.09.2022 23:35 Відповісти
Орки решили тоже подключится к Рамштайну.
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11.09.2022 22:05 Відповісти
На Мацковии Майдан...красные мочат белых и наоборот...кто победит...делаем ставки панове...
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11.09.2022 22:06 Відповісти
Один наш блогер нарахував по фотках 150 одиниці візуально цілої кацапської техніки лише за дві останні доби. Раельно там в рази більше, бо не всі бійці викладають фотки в мережі, і не всю техніку ще знайшли по лісосмугах і глухих селах.
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11.09.2022 22:06 Відповісти
На п'ятому фото схоже на перетрофеений танк. Камуфляж наш, піксельний
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11.09.2022 22:07 Відповісти
Где ты там пиксель увидел?
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11.09.2022 23:38 Відповісти
На ствол гармати дивись - там ще лишився малюнок. І на башті можна побачити в районі номера.
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11.09.2022 23:51 Відповісти
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11.09.2022 22:08 Відповісти
- Ваня! Сколько раз тебе объяснять, как правильно надевать трусы: желтым - спереди, коричневым - сзади!
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11.09.2022 22:12 Відповісти
Так ось яке воно по-їхньому перегрупування?
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11.09.2022 22:12 Відповісти
засрали своим металлоломом треть территории...уроды
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11.09.2022 22:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wpkuIvUnPhw

Тут взагалі повний п-ць: на цілу танкову бригаду навалено...
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11.09.2022 22:18 Відповісти
Так кацапы не в состоянии починить сгоревшую радиостанцию (которую коротнули, когда гриль прививали на крыше) или подшипник в гироскопе у пушки (которой они деревья валят или дрифтуют, выводя из строя всю систему прицеливания). И им пришлось бросить небоеспособную технику. У них нулевое производство и замену им так просто не продадут. У них вообще нет подшипников никаких, даже это делают не умеют, абсолютно все импортное покупали, в прошлом. У нас же есть европейский рынок, включая страны-соседки, кто много модернизировал совковую технику. Они и дадут необходимые з/п, которых нет у кацапов и вряд ли будет.
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11.09.2022 22:26 Відповісти
Скоріще за все, це якась рембаза з якої вони не змогли забрати техніку, внаслідок її непрацездатності
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11.09.2022 22:20 Відповісти
Можливо й так. Але десь було фото на трасі з мінімум 5 танків Т-72.Їх би на трейлерах відвозити вигідніше перевезти.
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11.09.2022 22:33 Відповісти
Я обговорюю світлини у даній новині
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11.09.2022 23:20 Відповісти
Вежливые дончане вежливо оставили технику украинцам и *******, - молодцы!
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11.09.2022 22:23 Відповісти
Сепарня.
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11.09.2022 22:35 Відповісти
путінський ленд ліз
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11.09.2022 22:24 Відповісти
Зверніть увагу на колеса . . При тому що є новенька з виду запаска . Аналоговнєт .!!
.
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11.09.2022 22:28 Відповісти
Жопа вище голови.
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11.09.2022 22:32 Відповісти
пререкат а тут тунгуса битий
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11.09.2022 22:42 Відповісти
нульц после капиталки и с новой начинкой Оса ру экипаж видать уже кабан хавает
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11.09.2022 22:51 Відповісти
там возе ОСЫ куча БК оставленного
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11.09.2022 23:39 Відповісти
Из отчета МО РФ - "уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS."

совсем скатились в позор какой то считать уже снаряды..

скоро будут отчитываться что захватили рожок автомата и столько то патронов.
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11.09.2022 22:29 Відповісти
********.
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12.09.2022 00:02 Відповісти
Передайте нашим що ми тут їбашим.
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11.09.2022 22:30 Відповісти
мужики на рыбалку рванули выловили Камаз
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11.09.2022 22:44 Відповісти
На шо клювало?
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11.09.2022 23:56 Відповісти
а хто бл.. за разтаможку платить будет???
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11.09.2022 23:07 Відповісти
рузге своими тушкам уже оплатили
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11.09.2022 23:13 Відповісти
НАТО-Залужному : так вам шо , уже танки не надо ? ))
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11.09.2022 23:12 Відповісти
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11.09.2022 23:21 Відповісти
Респект Залужному і Забродському , Слава Україні Слава воїнам ЗСУ, повага до Жданова Яковини за правдиву оцінку та інформацію , ганьба мінським домовленостям минулого , порохи спамте якщо рука підніметься це ваше право
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11.09.2022 23:36 Відповісти
порох -*****.
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11.09.2022 23:53 Відповісти
Звідки ти тут, Зебіле шеПелячик?
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12.09.2022 00:09 Відповісти
Ти від своєї сміливості не обпудився?
До речі, чого Боневтіку не дякуєш?
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12.09.2022 00:10 Відповісти
Укусів, заспокойся, я тут на форумі з 2010, на реєстрацію не звертай увагу передплатників було більше 80, пізніше довелося видалити акаунт через таких як ти спитливих і не важливо хто був за кого, з 2016 я громадянин США, на даний момент в Україні в роботі ,в мене тут є родичі та квартира в КИЄВІ, якщо хочеш спілкуватися залиш MAIL на хвилин 10, далі видалиш, якщо немає бажання проходь мимо і більше не витрачатимемо час, а хто такий боневтик у нас у США не знають, зате в УКРАЇНІ всі знають і ти в тому числі хто такий Байден і що таке HIMARS M142 and MLRS M270
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12.09.2022 01:10 Відповісти
Не бачу сенсу поглиблюватись, якщо ти не знаєш нашого Боневтіка...
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12.09.2022 01:30 Відповісти
Я то якраз знаю на відміну від американців про кого йдеться і ще ти MAIL залишатимеш, якщо насторожує заведи нову скриньку в GOOGLE, ну це ж не домашня адреса, не сподобається видалиш
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12.09.2022 01:48 Відповісти
Youtube Яковины - сплошной кликбейт и самопиар
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12.09.2022 01:49 Відповісти
Ну допустим Яковина всё же не военный эксперт хотя шеф НВ ,а что тогда на счёт Жданова скажите ,ведь тут так уже не пройдёт ,разве что дое,-ся почему без кепки и зовут не Лёша
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12.09.2022 01:58 Відповісти
Ту технику придётся трижды промыть, чтобы дерьмом не воняло.
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12.09.2022 00:03 Відповісти
Был их стал наш ,то что там кацап набздел не проблема ,открыли люк и проветрили ,установили флаг Украины и поехали , главное что завёлся едет и стреляет и вообще железо не органика, а следовательно не воняет
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12.09.2022 02:23 Відповісти
Залужный - Президент, Порошенко - ПремьерМинистр. Слава Украине!
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12.09.2022 00:16 Відповісти
Каждый должен заниматься тем чему научен ну типа повар вкусно готовить , врач лечить строитель строить,rкстати порох бы обиделся на такое предложение ведь это понижение
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12.09.2022 01:34 Відповісти
Дно понтов.
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12.09.2022 07:31 Відповісти
 
 