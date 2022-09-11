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Мічман Тихоокеанського флоту РФ Денис Баришев ліквідований на Харківщині розвідниками 25-ї бригади. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Путін кидає в бій кого тільки можна, з усіх кінців Росії, абсолютно непідготовлених для наземної війни людей.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Бережи Камчатку! Якби беріг Камчатку, то не відірвало б ноги під Волоховим Яром. Кухоль мічмана Тихоокеанського флоту Дениса Баришева, який був знищений з засідки розвідниками 25-ї повітряно-десантної бригади. Путін кидає в бій кого тільки можна, з усіх кінців Росії, абсолютно непідготовлених для наземної війни людей", - розповів журналіст.
Топ коментарі
+56 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+41 kelt kant
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+41 Владислав Васильченко
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Вже на часі!
Тихоокеанського флоту тихий мічман.
Зовсім тихий...
Від Донбасу й до Куріл
Заïбашим всіх п€дріл.
попав в путінскій рай на концерт кабздона!
З петлі показує язик.....
Юда, здох в Україні за смердючі путінські тисячі
https://www.youtube.com/watch?v=zK4YkPIMWyc
Я понимаю, это постанова, но уж очень прикольная.
Она уже успела протрезветь!