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Мічман Тихоокеанського флоту РФ Денис Баришев ліквідований на Харківщині розвідниками 25-ї бригади. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Путін кидає в бій кого тільки можна, з усіх кінців Росії, абсолютно непідготовлених для наземної війни людей.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бережи Камчатку! Якби беріг Камчатку, то не відірвало б ноги під Волоховим Яром. Кухоль мічмана Тихоокеанського флоту Дениса Баришева, який був знищений з засідки розвідниками 25-ї повітряно-десантної бригади. Путін кидає в бій кого тільки можна, з усіх кінців Росії, абсолютно непідготовлених для наземної війни людей", - розповів журналіст.

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Мічман Тихоокеанського флоту РФ Денис Баришев ліквідований на Харківщині розвідниками 25-ї бригади 01
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Топ коментарі
+56
Не пойму, почему японцы до сих пор не начали спецоперацию по возвращению южной части Сахалина и Курил в "радную хавань"?
Вже на часі!
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11.09.2022 23:30
+41
японці просто не впевнені, що встигнуть повернути собі Курили, бо ЗСУ, судячи зі швидкості просування фронту на схід, можуть там опинитись скоріше за них, а нащо японцям потім сперечатися за ті Куріли з першою армією світу - із ЗСУ?
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11.09.2022 23:37
+41
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11.09.2022 23:46
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Не пойму, почему японцы до сих пор не начали спецоперацию по возвращению южной части Сахалина и Курил в "радную хавань"?
Вже на часі!
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11.09.2022 23:30 Відповісти
референдум ще готують.
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11.09.2022 23:32 Відповісти
японці просто не впевнені, що встигнуть повернути собі Курили, бо ЗСУ, судячи зі швидкості просування фронту на схід, можуть там опинитись скоріше за них, а нащо японцям потім сперечатися за ті Куріли з першою армією світу - із ЗСУ?
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11.09.2022 23:37 Відповісти
ну я не бачу тут ніякого воєнного настрою. там просто пацифісти і більшість старі люди. колись на дорогах були якісь «чорні вантажівки» націоналістів, вони розмахували військовим прапором Японії та грали стару музику. тепер я їх теж не бачу. вони сподіваються залагодити невдоволення з південнокорейцями та тримати подалі китайську та північнокорейську армію.
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12.09.2022 05:21 Відповісти
Файні бариші, ге ж, Баришев?
Тихоокеанського флоту тихий мічман.
Зовсім тихий...
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11.09.2022 23:30 Відповісти
ЧУДОВО , дуже приємна новина 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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11.09.2022 23:32 Відповісти
Далекувато мічман заплив з тихоокеанського флоту. От ласти і постиралися.
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11.09.2022 23:34 Відповісти
Був бравим мічманом, став дохлим прапорщиком.
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12.09.2022 09:16 Відповісти
От Карелії до Куріл ******** усіх москалів.
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11.09.2022 23:35 Відповісти
Ще варіянт:

Від Донбасу й до Куріл
Заïбашим всіх п€дріл.
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11.09.2022 23:44 Відповісти
Горить нафтобаза у Бєлгороді Значить доїхали?!
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11.09.2022 23:41 Відповісти
якби оркам усим водночас повідірвало ноги. руки та голови.
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11.09.2022 23:42 Відповісти
в тему - куме прокидайся, москалі в космос полетіли - що всі - та ні один - то чого розбудив
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12.09.2022 10:58 Відповісти
он доречі Лисий з Квартала 95 якось хотів путіна разом зі скабєєвою на Марс відправить.
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12.09.2022 11:23 Відповісти
позор для мичмана - кормить червей. Теперь не попадет нихера в мичманскую Вальгаллу. Мичман должен был кромить крабов.
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11.09.2022 23:42 Відповісти
Ватные телеграм-каналы называют Путина - дегенератом и мразью, а Шойгу - Тувинской чуркой. Ничего себе, ребят, а что случилось?
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11.09.2022 23:44 Відповісти
Это просто жертвы осатанелой пропаганды. Их, так обработали, что если ху#ло не победит, то они его на кол посадят, или четвертуют. Так что нам не долго ждать, а кацапским правителям - подмыться и приготовиться.
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12.09.2022 01:47 Відповісти
Україна іх вжe років з 20 так називае - це не міняає кацапсьської пaдлючес'esті і ваших галочек за на "***** все".....
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12.09.2022 07:40 Відповісти
руZZкій біомусор починає прозрівати....
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12.09.2022 08:30 Відповісти
Ще після нападу РФ на Україну в 2014 році сказав,що Русь-Україна хрестила Моксель-Московію,Україна росію і відспіває через 12-14 років!Все йде до того.
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11.09.2022 23:44 Відповісти
Ты или мичман или пи##рас, и что-то я не вижу тут твоего корабля
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11.09.2022 23:45 Відповісти
Он с подводной лодки из степей Украины. Не слышали?
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12.09.2022 01:31 Відповісти
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11.09.2022 23:46 Відповісти
апостолу не пофортило... роги і макітру відбили, тільки Z залишилась....
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11.09.2022 23:52 Відповісти
апостолу пофортило.... :
попав в путінскій рай на концерт кабздона!
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12.09.2022 08:32 Відповісти
І красіво.
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12.09.2022 00:25 Відповісти
Йой... Це що ж таке трапилось - ванька у Вінні Пуха вирішило побавитися? Та, блін... якось зуйово в нього то вийшло: більше схоже на щось таке., а не на то, що воно уявило.
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12.09.2022 00:28 Відповісти
Похоже апостол не втик, а вытек из люка.
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12.09.2022 01:13 Відповісти
Кто-та слішкам многа йест! (с)
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12.09.2022 01:26 Відповісти
Не-е-е, не похож. Рогозин жирнее.
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12.09.2022 01:48 Відповісти
І вже тринадцятий апостол
З петлі показує язик.....

Юда, здох в Україні за смердючі путінські тисячі
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12.09.2022 02:20 Відповісти
Ща почнуть сперечатись чи підняло воно руки, чи здалося в полон до вибуху, чи все це після, і чи не суперечить Женеві....
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12.09.2022 06:22 Відповісти
Кстати, для молодой сохранились шансы узнать, какой у парня был the end 🔚
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12.09.2022 12:32 Відповісти
Ой, а что это с ним? Таять начал?
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12.09.2022 12:39 Відповісти
Потёк... 😜
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12.09.2022 13:51 Відповісти
Был бы бабой - выскользнул бы из бэхи!
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13.09.2022 14:40 Відповісти
That's a good russian. Good and dead. Now Jesus loves him.
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11.09.2022 23:47 Відповісти
Kobzon loves
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12.09.2022 00:15 Відповісти
Убежал от камчатского медведя, а украинский ведмедь ему ноги вырвал. Во судьба! Романтика!
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12.09.2022 01:26 Відповісти
А я еще с 2014 писал русским - не ходите в Украину, там живет русская смерть. Не верили, дебилы....
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12.09.2022 01:28 Відповісти
Оцени прикол:
https://www.youtube.com/watch?v=zK4YkPIMWyc

Я понимаю, это постанова, но уж очень прикольная.
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12.09.2022 01:33 Відповісти
"Романтики", бл#дь. Вечно суют свой нос, куда собака свой... и т.д.
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12.09.2022 01:36 Відповісти
Они ещё Вия не встретили.
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12.09.2022 12:41 Відповісти
That's THE BEST russian. Good and dead. Now kabzdon loves him....
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12.09.2022 08:34 Відповісти
Ей, моряк! Ти слишком долго плавал.

Она уже успела протрезветь!
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11.09.2022 23:54 Відповісти
А где морячок(с)?
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11.09.2022 23:58 Відповісти
Гадаю, на кобздоноконцерті.
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12.09.2022 00:31 Відповісти
Так! У Кобздона на сцене, как подтанцовка.
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12.09.2022 01:38 Відповісти
які референди хай готуються одгнути лапсердаки дерев*яні і риють окопи 80х2,0х60в ногах
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12.09.2022 00:01 Відповісти
Мічман вдавав з себе морського піхотинця.
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12.09.2022 00:38 Відповісти
Мічман це аналог сухопутного прапорщика, так скоро дійде, що в новинах про зашкварених zондер-карателів про єфрейторів почнуть писати...
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12.09.2022 02:47 Відповісти
Чи хоч би раків...
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12.09.2022 09:17 Відповісти
И что ты сдесь делал, мичман? Сколько украинцев убил? И как тебе это помогло?
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12.09.2022 12:19 Відповісти
 
 