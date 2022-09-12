Рашисти уночі завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщни, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч проти 12 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по громадах Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не вгамовуються з обстрілами наших міст та сіл. Вночі били з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський накрили вогнем тричі. Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнацій уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газогін. Люди не постраждали.
Резніченко додає, що в інших районах області ніч минула спокійно. І на цю хвилину всюди тихо.
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9 год ·
Російські ракетні удари по українськім електростанціям, це намагання перекрити шок у всьому світі від масштабів розгрому російськоі армії на Харківщині. Путін хоче змусити до масової втечі мирних мешканців з великих міст України.
І ракетні удари по електромережі змушують Україну завдати росіянам удар у відповідь. І це дозволило б завдати суттєвих втрат управлінню російськими військами.
Справа в тому, що майже все російське оперативне управління здійснюється по мобільних телефонах. У російськоі армії нема Старлінку, вони не можуть розгорнути супутникові автономний мобільний звязок з вайфаєм, іхні канали зв'язку дуже обмежені, кількість засобів зв'язку недостатня, вони не мають можливості передавати великі масиви даних. Телефон для росіян незамінний у військовому управлінні.
Тепер Україна змушена завдати ударів у відповідь по енерго інфраструктурі на окупованих територіях та на території РФ.
Вимкнення електромережі позбавить російську армію основного каналу оперативного зв'язку та управління.
При такому обміні ударами ворог постраждає передусім через провали у системі управління військами.
@voxpadre
·
17 ч
- Вы заметили, что среди пленных не оказалось ни одного кадыровца?
- Потому, что они не сдаются?
- Нет. Они ********* первыми!!!