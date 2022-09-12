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Російські загарбники уночі вдарили по перинатальному центру та приватних будинках Краматорська. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі російські окупаційні війська завдали ударів по Краматорську Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
"Краматорськ вночі знову був під вогнем. Росіяни били ракетами по приватному сектору та перинатальному центру. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться у повідомленні.
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