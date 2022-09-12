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Російські загарбники уночі вдарили по перинатальному центру та приватних будинках Краматорська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уночі російські окупаційні війська завдали ударів по Краматорську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Краматорськ вночі знову був під вогнем. Росіяни били ракетами по приватному сектору та перинатальному центру. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Російські загарбники уночі вдарили по перинатальному центру та приватних будинках Краматорська 01
Російські загарбники уночі вдарили по перинатальному центру та приватних будинках Краматорська 02
Російські загарбники уночі вдарили по перинатальному центру та приватних будинках Краматорська 03
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Та ясно.. Стріляють просто , не прицілюючись.
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12.09.2022 08:52 Відповісти
О! А где же те "гуманисты", которые под публикацией "Ох я их и наубивал!" писали коменты про правила ведения войны?
Может пёрдните что-нибудь и здесь, а, "гуманисты"?
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12.09.2022 08:53 Відповісти
да, правила на війні дуже прості, якщо ворог не здається, його треба знищити..., все, крапка, а вороги це ті, хто прийшли на нашу землю зі зброєю в руках, або ті, хто їм допомагає нас вбивати...
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12.09.2022 09:09 Відповісти
Кацапи, дійсно тільки можуть воювати з мирним населенням, жінками, дітьми. Це не зовсім люди, скотина, пробач скотина, що ображаю і порівнюю.
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12.09.2022 08:55 Відповісти
Та ні, скотина тут до чого? Тварини насправді дуже віддані і не вбивають одне одну просто так.

Людиноподібні істоти з зайвою хромосомою...
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12.09.2022 09:58 Відповісти
Удивительно, что в мире еще кто-то не согласен со статусом спонцора терроризма для рашки. Роддома, перинатальные центры. Если это не терроризм, то я не знаю что тогда терроризм....
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12.09.2022 09:50 Відповісти
50.6176134, 36.5834716

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12.09.2022 11:57 Відповісти
 
 