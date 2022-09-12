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Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено). ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні вночі російскі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, ймовірно, вогонь було завдано з боку Василівки.
Топ коментарі
+18 Fundador Null
показати весь коментар12.09.2022 09:50
+10 Роман Пиляшенко bbd485ff
показати весь коментар12.09.2022 09:55
+8 Oleg Zaporogec
показати весь коментар12.09.2022 09:52
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Надо сказать, что Путина пытались отговорить.
Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев высказал сомнения в эффективности данного решения указав, что во-первых, сейчас обстановка коренным образом отличается от той, которая была на момент начала конфликта: в Украине сейчас есть подготовленная мобилизованная армия, появилось ПВО и "превосходные" западные вооружения, война длится уже более полугода и у России уже нет того количества войск и вооружений, что были до начала войны, и во-вторых, США могут разрешить украинскому руководству наносить удары предоставленным ими оружием по объектам на территории России".