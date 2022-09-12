Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі російскі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що, ймовірно, вогонь було завдано з боку Василівки.







