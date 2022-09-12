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Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі російскі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що, ймовірно, вогонь було завдано з боку Василівки.

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено) 01
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено) 02
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено) 03
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено) 04
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Топ коментарі
+18
Путін єдиний хто зробить це місто Україномовним.
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12.09.2022 09:50
+10
Нє, так діло не піде - вони будуть х..ть зі своєї території і жити не давати доти, доки їм не почне прилітати у відповідь. Кацапська потвора розуміє тільки один аргумент - чоботом по ***..лу
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12.09.2022 09:55
+8
Розбудили серед ночі, мокшанські пітараси
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12.09.2022 09:52
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Путін єдиний хто зробить це місто Україномовним.
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12.09.2022 09:50 Відповісти
Розбудили серед ночі, мокшанські пітараси
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12.09.2022 09:52 Відповісти
бабурка слышит раз из 5 взрывов...
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12.09.2022 10:12 Відповісти
Как раз сегодня услышал все четыре
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12.09.2022 10:41 Відповісти
бабурке ваше пох ваша вонь ваще не че не воняет лет 40 ..раз в 5 лет аглофабрика да и то))
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12.09.2022 12:13 Відповісти
Ти хоч сам зрозумiв що накарлякав ?
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12.09.2022 13:25 Відповісти
жа я местный в отличие от..))
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12.09.2022 14:11 Відповісти
Нє, так діло не піде - вони будуть х..ть зі своєї території і жити не давати доти, доки їм не почне прилітати у відповідь. Кацапська потвора розуміє тільки один аргумент - чоботом по ***..лу
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12.09.2022 09:55 Відповісти
Згоден-кацапські свині розуміють лише коли отримують по брудному смердючому свинячому рилу...
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12.09.2022 10:08 Відповісти
это уже предсмертные конвульсии осталось только ботокс с калоприемника смыть в унитаз...сами себ сожрут ватные пауки..
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12.09.2022 10:13 Відповісти
"Путин принял решение вернуться к первоначальным планам "спецоперации", которые были утверждены ещё до начала конфликта, а именно планомерно уничтожая ракетными ударами объекты критической инфраструктуры, сделав акцент на объекты энергетической инфраструктуры. Путин полагает, что таким образом можно посеять хаос, сломить положительный настрой и поддержку военных действий со стороны гражданского населения Украины показав, что ущерб для гражданского населения в преддверии зимы может быть катастрофическим.
Надо сказать, что Путина пытались отговорить.
Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев высказал сомнения в эффективности данного решения указав, что во-первых, сейчас обстановка коренным образом отличается от той, которая была на момент начала конфликта: в Украине сейчас есть подготовленная мобилизованная армия, появилось ПВО и "превосходные" западные вооружения, война длится уже более полугода и у России уже нет того количества войск и вооружений, что были до начала войны, и во-вторых, США могут разрешить украинскому руководству наносить удары предоставленным ими оружием по объектам на территории России".
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12.09.2022 10:23 Відповісти
Продолжение. "Представители руководства министерства обороны и Генерального штаба также выразили свои сомнения и опасения по этому поводу. Во время совещания Путин отложил принятие решений, а уже в субботу 10 сентября вечером, на фоне новостной повестки о неудачах на фронте и необходимости фактически покинуть территорию Харьковской области, президент дал распоряжение о нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины, причём цели утверждал и частично выбирал Путин лично." (цитата из тг)
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12.09.2022 10:30 Відповісти
Так, пізданули суки, але все їм повернеться.
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12.09.2022 10:31 Відповісти
 
 