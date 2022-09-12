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Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Упродовж минулої ночі окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та вели обстріли по лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські ракети у Краматорську поцілили в лікарню, 2 приватні будинки та гараж. За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Близько півночі росіяни обстріляли Костянтинівку - зайнялась суха трава на відкритій території, пошкоджено 2 будинки. Без жертв. На Донецькому напрямку ворог активно діяв у Мар'їнській та Авдіївський громадах. У Красногорівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, в Авдіївці - масований артобстріл центральної частини міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - інформує очільник регіону.

За його словами, у Бахмутському районі ніч минула відносно спокійно, окрім Парасковіївки. Там зруйновано 1 будинок і пошкоджено 13. Постраждалих немає.

"З кожним днем ризик потрапити під російський обстріл зростає. Не зволікайте - евакуюйтесь вчасно!", - звертається Кириленко до мешканців Донеччини. 

Також читайте: Російські загарбники уночі вдарили по перинатальному центру та приватних будинках Краматорська. ФОТОрепортаж

Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту 01
Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту 02
Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту 03

Автор: Ірина Дашківська
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