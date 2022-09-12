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СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки "потенційних цілей" серед українських силовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб - колишнього керівника кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю (відоме як розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних керівництва Служби безпеки, посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

"Зібрані відомості він передавав своєму "зв’язковому" – кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.

Отриману інформацію окупанти використовують для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР підтвердило затримання і висунення підозри екскерівнику СБУ Харківщини Дудіну

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 01
СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 02
СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 03
СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 04
СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 05
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Топ коментарі
+12
Цікаво,а як реагує СБУ на слова свого ж колеги з Харкова про Татарова,дерьмака і їм подібних. Може на часі уже прислухатися і чути.
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12.09.2022 10:09
+12
Да у нас просто заповедник какой-то этих предателей. СБУ только сейчас стала замечать? А что ленивый Ваня-чёрт три года делал?
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12.09.2022 10:14
+11
А якже Портнов??? Поїхав собі в Монако та ще й держприкордонслужба відморозилась бо бачте не можна персональні дані розголошувати
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12.09.2022 10:13
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Цікаво,а як реагує СБУ на слова свого ж колеги з Харкова про Татарова,дерьмака і їм подібних. Може на часі уже прислухатися і чути.
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12.09.2022 10:09 Відповісти
ви нє панімаєтє-ета другоє...
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12.09.2022 10:11 Відповісти
мабудь із поніманієм
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12.09.2022 10:30 Відповісти
Чергова мерзенна гнида.СБУ-респект...
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12.09.2022 10:09 Відповісти
Портнов, чи васильевська-смаглюк, без гриму?
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12.09.2022 10:10 Відповісти
А якже Портнов??? Поїхав собі в Монако та ще й держприкордонслужба відморозилась бо бачте не можна персональні дані розголошувати
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12.09.2022 10:13 Відповісти
Да у нас просто заповедник какой-то этих предателей. СБУ только сейчас стала замечать? А что ленивый Ваня-чёрт три года делал?
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12.09.2022 10:14 Відповісти
шо робив?
дрочив
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12.09.2022 10:31 Відповісти
Невже Портнова пов'язали?
Молодці!
А цей скотиняка Портнов по ходу пластику **** встиг зробити! Падлюка!!!
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12.09.2022 10:17 Відповісти
ШО??? Нвiть пiд заставу не вiдпустили?
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12.09.2022 10:19 Відповісти
Як багато зрадників серед представників МВС. Ні, мабуть не так .Як різну наволоч тягне до силових структур, де можна відчути своє "велічіє" принижуючи інших. А при певних обставинах вони і показують своє нутро
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12.09.2022 10:21 Відповісти
Їх тягнув туди великий рехворматор поліції аваков - ківа, голубан, аброськін тощо.
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12.09.2022 10:32 Відповісти
аж ***** интересно - в скольких списках я, и такие как я...
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12.09.2022 10:21 Відповісти
Як путінський агент, то з'ясовується що це український правоохоронець - совпадение??
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12.09.2022 10:31 Відповісти
цікаво коли на дєрьмаків татарових портнових та іншу нечисть одінуть кайданки???
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12.09.2022 10:33 Відповісти
Ждал видео , не дождался .
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12.09.2022 11:12 Відповісти
Типичный ментяра, мусор, оборзевший в кучмовские времена, убоповец, базары крышевали, киоски, потом более, а потом абсолютная лафа пошла при шапкокраде---покуражили твари включая на Майдане! На сутки бы двое на сизо, на вольную хатку. Живьём бы съели к утру, и одежду на ленточки в парашу спустили! Торричелева пустота!
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12.09.2022 11:17 Відповісти
Под залог выйдет?😂
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12.09.2022 11:31 Відповісти
Напроти прізвищ Єрмак та Татаров були помітки "бєрєч как зєніцу ока"?
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12.09.2022 13:27 Відповісти
Им виявся колишній керівник криминальної розвідки....
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12.09.2022 13:36 Відповісти
Из Украины сбежала директор Печерской гимназии 75 в Киеве, которую суд отпустил под залог по делу о наведении вражеской артиллерии на позиции ВСУ
https://censor.net/ru/n3365718
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12.09.2022 14:04 Відповісти
Вот этого точно на полосы порезать, суку!
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16.09.2022 17:41 Відповісти
 
 