СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки "потенційних цілей" серед українських силовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб - колишнього керівника кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю (відоме як розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних керівництва Служби безпеки, посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

"Зібрані відомості він передавав своєму "зв’язковому" – кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.

Отриману інформацію окупанти використовують для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування", - йдеться у повідомленні.

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