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війна (56620) Укрпошта (272) Смілянський (62)

В Україні вийде перший маркований конверт військового часу "Ласкаво просимо до пекла". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В "Укрпошті" анонсували вихід нового конверта військового часу та нову марку "Тризуб" на тлі успіху ЗСУ у війні проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомив Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

В Україні вийде перший маркований конверт військового часу Ласкаво просимо до пекла 01

"Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трішки вас розвантажити. Але, завдяки нашим ЗСУ, відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє "Укрпошта". Ми додали до колекції символічний маркований конверт "Ласкаво просимо до пекла". Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги.

Це, до речі, перший маркований конверт військового часу, за дизайн якого проголосувало понад 200 000 українців. Ви голосували - ми почули", - пише Смілянський.

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Він додав, що нова марка "Тризуб" на конверті, як наш символ, на який росіяни реагують, "як вампіри на часник — особливий рівень захисту".

Зазначається, що точну дату запуску продажів буде оголошено додатково найближчим часом.
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Топ коментарі
+7
Вустами малявок-школяриків говорить Істина)
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12.09.2022 10:35
+4
https://www.facebook.com/photo/?fbid=546082473544706&set=a.262209375265352
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12.09.2022 10:20
+3
Плєшівого зразу впізнати латво.
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12.09.2022 10:17
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Плєшівого зразу впізнати латво.
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12.09.2022 10:17 Відповісти
ждём скоро - ласкаво просимо на похорони раССеи..
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12.09.2022 10:19 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=546082473544706&set=a.262209375265352
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12.09.2022 10:20 Відповісти
Мені не подобається.
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12.09.2022 10:24 Відповісти
chomu ni ?
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12.09.2022 10:28 Відповісти
Не знаю. Хутін на фоні України не подобається.
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12.09.2022 10:32 Відповісти
Та да ... Щось воно не те ..
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12.09.2022 12:16 Відповісти
toporik v boshke mozhna datj rebjonku dorisovatj
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12.09.2022 10:29 Відповісти
Ответочка лаптям прилетела - за удар по нашим ТЕС. В эту игру можно играть вдвоём

Хорошо загорелось в ********* Белгороде!

Так что там с вашей нефтебазой, соседи-гандоны?)))
То ли ещё будет, вы@лядки лаптеногие)
Зимы-то у вас холоднее, чем у нас.
Запасайтесь дровами, террористы обоссаные)
______________
Вье@ать ракетами за несколько миллионов долларов, чтобы выключить нам свет на несколько часов?
Это фантастический военный ход, который не ожидал даже самый бездарный генерал.
Бездарнее командующих чем в расее, просто наверное не существует в этом мире.
Николаевский Ванёк
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12.09.2022 10:31 Відповісти
Вустами малявок-школяриків говорить Істина)
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12.09.2022 10:35 Відповісти
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12.09.2022 10:38 Відповісти
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12.09.2022 13:47 Відповісти
А за ухо взять ?
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12.09.2022 11:25 Відповісти
Его ********* только ещё на конверте не хватало .
Он ***** уже везде, на всех телеканалах его рожу пытаются впихнуть отфотошопленную
На прямом он постоянно тянет руки свои костлявые к бедной Украине, Фейгина откроешь -
там везде его рожа . Такое чувство что люди тащатся на нем. Скоро значки уже будут с ним
выпускать. ******* уже эту мразь штамповать
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12.09.2022 13:28 Відповісти
За ушко, да на солнышко! Тобто до пекла👹!! Плєшивий!!
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12.09.2022 14:10 Відповісти
 
 