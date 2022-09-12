В Україні вийде перший маркований конверт військового часу "Ласкаво просимо до пекла". ФОТО

В "Укрпошті" анонсували вихід нового конверта військового часу та нову марку "Тризуб" на тлі успіху ЗСУ у війні проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомив Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трішки вас розвантажити. Але, завдяки нашим ЗСУ, відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє "Укрпошта". Ми додали до колекції символічний маркований конверт "Ласкаво просимо до пекла". Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги.

Це, до речі, перший маркований конверт військового часу, за дизайн якого проголосувало понад 200 000 українців. Ви голосували - ми почули", - пише Смілянський.

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Він додав, що нова марка "Тризуб" на конверті, як наш символ, на який росіяни реагують, "як вампіри на часник — особливий рівень захисту".

Зазначається, що точну дату запуску продажів буде оголошено додатково найближчим часом.