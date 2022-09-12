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Над селом Куземівка на Луганщині піднято український прапор. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганщині, у селі Куземівка Сватівського району, піднято український прапор.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"с.Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає…", - йдеться у повідомленні.

Над селом Куземівка на Луганщині піднято український прапор 01
Над селом Куземівка на Луганщині піднято український прапор 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над селом Піщане на Луганщині піднято український прапор, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Героям Слава!
Смерть ворогам!
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12.09.2022 10:55
+23
Героям слава !!!
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12.09.2022 11:02
+21
Кажись ещё 1 июля аленевод и сын шамана Кожугета - Сирожа доложил *****, что луганская обл. 100% "асвабаждена"
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12.09.2022 11:00
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Героям Слава!
Смерть ворогам!
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12.09.2022 10:55 Відповісти
Кажись ещё 1 июля аленевод и сын шамана Кожугета - Сирожа доложил *****, что луганская обл. 100% "асвабаждена"
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12.09.2022 11:00 Відповісти
Героям слава !!!
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12.09.2022 11:02 Відповісти
Вот это прорыв!Молодцы!Слава ЗСУ!
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12.09.2022 11:03 Відповісти
Якщо не партизани Луганщини, то це вже цікаво...
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12.09.2022 11:03 Відповісти
ні, це саме партизани
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12.09.2022 11:38 Відповісти
Тепер час грає на Україну
Головне щоб не підписали мирні угоди адже це зірве контрнаступ
А ворогу буде ще важче бо запрацює ленд-ліз повноцінно.
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12.09.2022 11:05 Відповісти
Читайте уважно, прапор встановив хтось з місцевих мешканців, а не ЗСУ.
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12.09.2022 11:14 Відповісти
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12.09.2022 11:46 Відповісти
виявляється, було просте непорозуміння. Російські військові думали, що Путін наказав їх розбити до 15 листопада. Це проблема нюансу при перекладі на монгольську мову.
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12.09.2022 12:00 Відповісти
Слава Украине! Героям слава! Победа за нами!
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12.09.2022 21:28 Відповісти
 
 