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Над селом Куземівка на Луганщині піднято український прапор. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Луганщині, у селі Куземівка Сватівського району, піднято український прапор.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"с.Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає…", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Сірий
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+23 Чайка Київ
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+21 Zemer
показати весь коментар12.09.2022 11:00
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Смерть ворогам!
Головне щоб не підписали мирні угоди адже це зірве контрнаступ
А ворогу буде ще важче бо запрацює ленд-ліз повноцінно.