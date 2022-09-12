Над селом Куземівка на Луганщині піднято український прапор. ФОТО

На Луганщині, у селі Куземівка Сватівського району, піднято український прапор.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"с.Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає…", - йдеться у повідомленні.





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