Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод. ФОТОрепортаж

У ніч проти 12 вересня російські загарбники завдали удару по Слов’янську Донецької області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час обстрілу Слов’янська постраждали приватні будинки. У ніч на 12 вересня значних руйнувань зазнали декілька домоволодінь на вулиці Ярослава Мудрого. Окрім того, ворог влучив у територію цегляного заводу. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

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