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Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч проти 12 вересня російські загарбники завдали удару по Слов’янську Донецької області.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час обстрілу Слов’янська постраждали приватні будинки. У ніч на 12 вересня значних руйнувань зазнали декілька домоволодінь на вулиці Ярослава Мудрого. Окрім того, ворог влучив у територію цегляного заводу. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар12.09.2022 11:29 Відповісти Мені подобається 2
Hanka Panyanka
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Danilo Kosmina 10be22a1
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