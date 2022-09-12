УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12903 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
2 489 6
війна (56620) обстріл (21162) Донецька область (5712) Слов'янськ (510)

Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч проти 12 вересня російські загарбники завдали удару по Слов’янську Донецької області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час обстрілу Слов’янська постраждали приватні будинки. У ніч на 12 вересня значних руйнувань зазнали декілька домоволодінь на вулиці Ярослава Мудрого. Окрім того, ворог влучив у територію цегляного заводу. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту. ФОТО


Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 02
Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 03
Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 04
Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 05
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Штепу там ще не приколошкали асвабадітєлі?
показати весь коментар
12.09.2022 11:29 Відповісти
вулиця з такою назвою..., треба було давно змінити на щось більш пристойне...
показати весь коментар
12.09.2022 11:32 Відповісти
У Штепы дом возле Северска. Туда 1-2 месяца назад хорошо прилетело + потом мародеры еще и разграбили. Хорошо, но мало.
показати весь коментар
12.09.2022 11:33 Відповісти
Улицу давно уже переименовали в Ярослава Мудрого, но у особо упоротых видимо еще висит.
показати весь коментар
12.09.2022 11:34 Відповісти
до сих пор бережно охраняемая табличка "улица урицкого" и хАроший асфальт додают несколько пикантных "штрихов к портрету" вумного нар-риду
показати весь коментар
12.09.2022 12:09 Відповісти
 
 