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У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У деокупованому селищі Шевченкове на Харківщині прокурори фіксують воєнні злочини російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Наразі прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими проведено низку оглядів у смт Шевченкове. Серед основних руйнувань - цивільна інфраструктура населеного пункту: житлові будинки, автовокзал, адміністративні будівлі", - йдеться в повідомленні.

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У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 01
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 02
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 03
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 04
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 05
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
сами ******** жить не хотят и не могут как люди..... и кругом сеят хаос разрушения беды гибель ужас и мрак...
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12.09.2022 13:27
+10
Важко дивитись на це, хіба це люди, це - дика збожеволівша орда, ніяких ознак адекватності, тільки знищувати, а не брати в полон за Женевською конвенцією, відповідь має бути тільки адекватна і така сама жорстока, тільки тоді доходить до цих виродків.
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12.09.2022 13:33
+4
У кацапів автостанції (і не тільки, а взагалі зупинки автобусів) давно перетворені на сральники. Люди розповідають, що кацапи гадять на підлогу, підземні громадські туалети регулярно переповняються г...ном до самого входу на рівні землі. Автостанції давно не потрібні, бо якщо платять, то прямо водилі, і не завжди грошима, а переважно матюками або в морду.
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12.09.2022 13:36
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сами ******** жить не хотят и не могут как люди..... и кругом сеят хаос разрушения беды гибель ужас и мрак...
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12.09.2022 13:27 Відповісти
Важко дивитись на це, хіба це люди, це - дика збожеволівша орда, ніяких ознак адекватності, тільки знищувати, а не брати в полон за Женевською конвенцією, відповідь має бути тільки адекватна і така сама жорстока, тільки тоді доходить до цих виродків.
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12.09.2022 13:33 Відповісти
У кацапів автостанції (і не тільки, а взагалі зупинки автобусів) давно перетворені на сральники. Люди розповідають, що кацапи гадять на підлогу, підземні громадські туалети регулярно переповняються г...ном до самого входу на рівні землі. Автостанції давно не потрібні, бо якщо платять, то прямо водилі, і не завжди грошима, а переважно матюками або в морду.
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12.09.2022 13:36 Відповісти
Харьков свитло згасле сосди кипишуют спущуссь падремантирую
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12.09.2022 13:37 Відповісти
В смысле соседей
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12.09.2022 13:38 Відповісти
Кипиша нет, специалисты занимаются
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12.09.2022 13:52 Відповісти
Добре, але ж неможливо раз на неділю міняти підстанцію ...
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12.09.2022 14:13 Відповісти
Неможливо
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12.09.2022 15:37 Відповісти
Я не спец, але кажуть, що можна
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12.09.2022 15:44 Відповісти
У теорії може і можна. Але ж де їх узяти ? Це ж не тільки Харків.
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12.09.2022 20:41 Відповісти
 
 