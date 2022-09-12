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Футболісти "Карпат" вийшли на матч у футболках із цифрою 80 на честь 80-ї ДШБр. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Футболісти зіграли матч у футболках, присвячених львівським десантникам.

Про це бригада повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час матчу футболісти ФК "Карпати" вийшли на стадіон у футболках із цифрою 80 на честь нашої бригади. Серед наших десантників є чимало вірних вболівальників львівського клубу, які продовжують спостерігати за успіхами рідної команди навіть на передовій", - йдеться в повідомленні.

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Футболісти Карпат вийшли на матч у футболках із цифрою 80 на честь 80-ї ДШБр 01
Футболісти Карпат вийшли на матч у футболках із цифрою 80 на честь 80-ї ДШБр 02

Автор: Богдан Гуньковський
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повага-футболістам
шана - ДШБ
слава ЗСУ!
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12.09.2022 14:26 Відповісти
Карпати - 4:0 -Буковина
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12.09.2022 15:10 Відповісти
Мiй племiнник, офiцер 80 ДШБ, загинув наприкiнцi травня пiд Берестовим на Донеччинi. Вiчна слава героям-десантникам 80-ки. Завжди першi.
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12.09.2022 15:21 Відповісти
Слава Герою!
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12.09.2022 15:48 Відповісти
Символи наших бригад

Символи наших бригад-переможниць мусять бути відомими всьому світу! Любий товар, послуга,люба рекламна акція мусять нести сиволи та герби Українського війська. Треба створити рух коллекціюнування українських бойових шевронів, тре підвищувати популярність Українського війська в світі. Слава Україні!
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12.09.2022 18:12 Відповісти
 
 