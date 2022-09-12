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Окупанти влаштували у Балаклії катівню. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У визволеній Балаклії в одному з підвалів українські військові виявили катівню, де загарбники мучили українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

У Балаклії в одному з підвалів виявили катівню. Стіни усі обклеєні плакатами з методичками про "укронацизм". Поруч — стілець з молотком, скотч і використані рукавички. А навпроти — камери утримання. В іншому приміщенні — стяжки й сліди крові.

Правоохоронні органи опрацьовують знайдене.

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Окупанти влаштували у Балаклії катівню 01

Окупанти влаштували у Балаклії катівню 02

Окупанти влаштували у Балаклії катівню 03

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+66
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12.09.2022 15:08
+57
Ще буде100 Буч після деокупаціїї Херсонщини та Запоріжжя
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12.09.2022 15:08
+36
Марик перекроет ВСЁ.
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12.09.2022 15:10
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12.09.2022 15:08 Відповісти
Ще буде100 Буч після деокупаціїї Херсонщини та Запоріжжя
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12.09.2022 15:08 Відповісти
Марик перекроет ВСЁ.
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12.09.2022 15:10 Відповісти
На жаль, так. Важко уявити, що нам доведеться побачити, наприклад, в Маріуполі.
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12.09.2022 15:11 Відповісти
Думаєш чому вони так відчайдушно втікають.
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12.09.2022 15:17 Відповісти
Це жорстке щеплення для тих хто збереться ще колись заглядати у вічі, або висір@ти про один нарот і дружбу, як Сівуха.
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12.09.2022 15:22 Відповісти
Ти забув про катівню "Ізоляція" з 14го року. Не варто переоцінювати наслідки. Просто все лояльне кацапні населення необхідно депортувати, або поставити на облік, як педофілів.
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12.09.2022 15:30 Відповісти
Я все пам'ятаю. Розмови про заглядання у вічі, пєпрестать стрєлять і почути дамбас були до 2022. "Ізоляція" на майстрів розмовного жанру не діяла. Пригадайте висєри Сівухи.
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12.09.2022 16:57 Відповісти
И это "пророссийская" харьковщина. Что же они в Буче творили.
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12.09.2022 15:11 Відповісти
отстреливали людей как в сафари
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12.09.2022 15:38 Відповісти
А потім танком по головах, щоб було важко упізнати. Звірі. Німці у 1941-45 лапочками не були, але до такого не додумувалися.
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12.09.2022 15:53 Відповісти
Фотки в усі світові ЗМІ - катівня росіян . ‼️Треба щоденно давати нові приклади звірячого руzzского миру
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12.09.2022 15:11 Відповісти
ніякого сруцького міра не має а є дика татарва або кацапи
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12.09.2022 15:33 Відповісти
Для початку, виплатити всі зарплати і пенсії, а вже потім будемо розбиратись... або не будемо( зе-чмоня).
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12.09.2022 15:11 Відповісти
чмоня якраз ти і твій порох
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12.09.2022 15:17 Відповісти
Він діло говорить, а тобі дорога в СПАМ.
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12.09.2022 15:33 Відповісти
Армія садистів.
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12.09.2022 15:13 Відповісти
А потім кожний пійманий орк каже - я лише водій чи повар
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12.09.2022 15:14 Відповісти
А що там омбудсмен? Набрав зеленого лайна в рот? Він працює, чи пузо гріє на морях?
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12.09.2022 15:16 Відповісти
Заїбись, можна асфальт класти, як зараз кладуть в Бучі та Ірпені? Так, 73-відсоткові?
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12.09.2022 15:17 Відповісти
ні,лише в Київі треба класти
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12.09.2022 15:19 Відповісти
може краще в голову 73-відсотковим класти, щоб хоч якесь наповнення в голові з'явилось?
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12.09.2022 15:26 Відповісти
Wils West, краще тобі на голову накласти,мерзото!
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12.09.2022 16:24 Відповісти
В український політиці єдва типа лайна - зелене і коричневе.
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12.09.2022 15:25 Відповісти
ні, в політиці у нас 3 вила лайна - зелене, червоне і ригоанальне
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12.09.2022 15:27 Відповісти
червоне і ригоанальне, це одне й те саме зараз - фашистсько коричневе
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12.09.2022 16:04 Відповісти
у нас на работе эти ...типа женщины ...все сцут за Зелей...а Порох для них главный враг...горбатого только могила исправит...
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12.09.2022 17:46 Відповісти
Обоє рябоє
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13.09.2022 09:41 Відповісти
А як вам таке ?
Волонтер торгує знятими з оркового трупа часами.
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12.09.2022 15:18 Відповісти
За трофейное оружие тоже?

Тем более продает не для себя
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12.09.2022 15:24 Відповісти
Давайте ще повидираємо золоті зуби з ротів орків і продамо.
Чого нє.
Особисті речі не можна брати. Зброя до них не належить.
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12.09.2022 15:32 Відповісти
Я зуби видирати не буду, гидко. Закопаю з зубами.
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12.09.2022 16:05 Відповісти
норм. а з дохлого кацапа, з якого затрофеїли годинник, можно зробити чучело і теж продати з аукціона.
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12.09.2022 15:26 Відповісти
Ненормально це. Мародерство, як не називай. Порушення женевської конференції.
Можна ж було промовчати чиє майно.
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12.09.2022 15:29 Відповісти
конвенції тобто
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12.09.2022 15:30 Відповісти
Якщо оголошено "війну", але в нас "спецоперація"..... звідси вони не є військовополонені.... а прості терористи, які зайшли в Україну зі зброєю..... Будь-який адвокат рознесе цю статтю в "пух і прах"....
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12.09.2022 15:47 Відповісти
Хто оголосив спецоперацію ?
***** ВВ ?
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12.09.2022 15:49 Відповісти
Ви хоч закон прочитайте. Там написано на полі бою, а не якщо війна чи не війна.
І менше ***** слухайте, що воно оголошує.
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12.09.2022 15:51 Відповісти
У Конвенції застосовується дефініція "збройний конфлікт". Так що - "війна", "не війна" не має значення.
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12.09.2022 16:42 Відповісти
і кого тим опудалом налякаєш?
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12.09.2022 15:30 Відповісти
цікаво, а пані Аліна сама казламордого вбила? Чи вона з тих, хто косметику з МН17 продавав?
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12.09.2022 15:29 Відповісти
То є трофей, який ніхто собі не привласнює, а продають для потреб підрозділу. Як-то кажуть "это другое"
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12.09.2022 15:31 Відповісти
Це не трофей. Читайте як звучить стаття про мародерство.
Знизу.
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12.09.2022 15:34 Відповісти
Не можна опускатися до рівня кацапів! Потрібно себе поважати! Викинув би це сміття, або ж прикопав разом з тим падлом, що його носило! Ганьба, блдь!
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12.09.2022 15:41 Відповісти
Такое недопустимо.
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12.09.2022 15:58 Відповісти
Коло Денісова почала говорити правду про звірсва рашистів, то її зелені швиденько в незаконний спосіб звільнили з посади, мабуть, ще сподіваючись на реалізацію якогось договорнячка з рашистами, але після розголосу цих звірсв патріотичними силами зелені різко перевзулись.
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12.09.2022 15:18 Відповісти
Очень хотелось-бы услышать, что "amnesty international" думает об этом. Но, как правило, если им все нравится, то они не высказываются.
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12.09.2022 15:25 Відповісти
Як глянешь на фотки з полону - самі чмоні. А виявляється душегуби, мразі і садисти. Будь вони прокляті до 7 коліна
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12.09.2022 15:26 Відповісти
Рахитоватые трусливые чмони компенсируют свою ущербность таким способом. Садизм - это смелость трусов.
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12.09.2022 15:32 Відповісти
У нас на курсі був садист над тваринками, за виглядом -- найбільший чмоня, який всім був огидним. Це природа така -- бачиш нещасного чмоню, скоріш за все садист; знаходиш здорового, вродливого -- гарна людина. Бувають звісна річ виключення, але ...
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12.09.2022 15:36 Відповісти
Блин, я уверен, что рашисты-садисты-долбоебы, но фото новости - типичное состояние подвала у меня на даче. Что эти фото доказывают?)))
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12.09.2022 15:32 Відповісти
Представьте, что в вашем подвале пытают и убивают людей. Этим рашисты в том подвале и занимались.
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12.09.2022 15:42 Відповісти
У меня хорошая фантазия, так везде могу представить)
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12.09.2022 20:15 Відповісти
тому ***** і не бомбить Одесу за те, що вата не дає в образу шлюху-Катьку👇

dobryDenEverybody

@rollyznet

·

18 ч

Одеса! Менти розшукують людину, яка написала правду! Одесити, українці не мовчить, треба цьому надати розголос, щоб захистити дівчину!

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12.09.2022 15:41 Відповісти
Одеса ще той ригоанальний осередок!
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12.09.2022 15:45 Відповісти
В полон не брати нікого...
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12.09.2022 16:11 Відповісти
І після цього деякі пишуть,що не можна вбивати ранених орків на полі бою?
Якщо ми їх не вб'єм,то вони вбиватимуть нас,наших дітей,внуків.Розумію,що тут можуть писати прихильники рускага міра...
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12.09.2022 17:04 Відповісти
Ніна! Я вас обрадую : можна вбивать поранених орків на полі бою - поки вони від себе зброю не відкинули Висновок: стрілять так швидко, щоб вони не встигали це зробить!
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12.09.2022 17:13 Відповісти
Не заперечую)
Цілком згодна😀
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12.09.2022 18:32 Відповісти
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12.09.2022 18:51 Відповісти
Половина московитов идут на войну ради пыток пленных.
Счастье зачмырённого раба - помучить кого-то.
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12.09.2022 20:09 Відповісти
По можливості необхідно вбивати всіх рузьке незалежно від їх статі та віку, самих орків та їх самок та личинок.
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12.09.2022 21:33 Відповісти
 
 