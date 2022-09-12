Окупанти влаштували у Балаклії катівню. ФОТОрепортаж

У визволеній Балаклії в одному з підвалів українські військові виявили катівню, де загарбники мучили українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

У Балаклії в одному з підвалів виявили катівню. Стіни усі обклеєні плакатами з методичками про "укронацизм". Поруч — стілець з молотком, скотч і використані рукавички. А навпроти — камери утримання. В іншому приміщенні — стяжки й сліди крові.

Правоохоронні органи опрацьовують знайдене.

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