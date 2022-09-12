40 987 67
Окупанти влаштували у Балаклії катівню. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У визволеній Балаклії в одному з підвалів українські військові виявили катівню, де загарбники мучили українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
У Балаклії в одному з підвалів виявили катівню. Стіни усі обклеєні плакатами з методичками про "укронацизм". Поруч — стілець з молотком, скотч і використані рукавички. А навпроти — камери утримання. В іншому приміщенні — стяжки й сліди крові.
Правоохоронні органи опрацьовують знайдене.
Топ коментарі
+66 Роман с камнем
показати весь коментар12.09.2022 15:08
+57 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар12.09.2022 15:08
+36 Старый зольдат
показати весь коментар12.09.2022 15:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Волонтер торгує знятими з оркового трупа часами.
Тем более продает не для себя
Чого нє.
Особисті речі не можна брати. Зброя до них не належить.
Можна ж було промовчати чиє майно.
***** ВВ ?
І менше ***** слухайте, що воно оголошує.
Знизу.
dobryDenEverybody
@rollyznet
·
18 ч
Одеса! Менти розшукують людину, яка написала правду! Одесити, українці не мовчить, треба цьому надати розголос, щоб захистити дівчину!
Якщо ми їх не вб'єм,то вони вбиватимуть нас,наших дітей,внуків.Розумію,що тут можуть писати прихильники рускага міра...
Цілком згодна😀
Счастье зачмырённого раба - помучить кого-то.