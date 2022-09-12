Тіла ще чотирьох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявлено ще 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
"Після деокупації с. Залізничне Харківської області місцеві мешканці звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан. 11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне", - йдеться у повідомленні.
За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові під час окупації населеного пункту. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.
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@ex_gorlovchanka
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Знайомі їздили до звільненого Високопілля з гуманітаркою. Ще навколо пострілюють, тому носили по домах здебільшого. Але місцеві сміливці провели їм щось на кшталт екскурсії. Кажуть перше, що їм показали це будинок, де була тюрма. Біля нього яма, де закопані розстріляні...
Кожний звільнений населений пункт... Тюрми, розстріляні, ями для трупів. Країна- ГУЛАГ несе за собою муки і смерть всюди,куди приходить.
З хорошого: односельці півроку переховували АТОвця і кілька активістів, їх ніхто не здав і вони вижили в окупації!
Ще згадала: кажуть заходило кілька ротацій росіян і кожні йшли по хатах, вигадуючи свій привід: то шукали ДРГ, то перевіряли документи, то чи нема поранених від обстрілу. Але врешті решт всі виносили що бачили цінного.
Кілька разів шукали по селу молодих жінок (буцімто на кухні допомагати). Ті хто погодився... ну ви розумієте. Коротше, я не знаю, як вони ті півроку пережили...
Жертви абортів
Справжні втрати ми дізнаємось лише по списках пропавших, і дуже зле що у цифровому демографічному реєстрі не було все населення.
Що 400 років тому, що зараз нелюди
P.S.
Впевнений на 100 відсотків, що зараз набіжуть боти які будуть переводити стрілки на все що завгодно, аби відійти від тему геноциду.
Не ВИДІТЬСЯ