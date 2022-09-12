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Тіла ще чотирьох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявлено ще 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Після деокупації с. Залізничне Харківської області місцеві мешканці звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан. 11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне", - йдеться у повідомленні.

За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові під час окупації населеного пункту. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Також читайте: Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Тіла ще чотирьох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 01
Тіла ще чотирьох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 02
Тіла ще чотирьох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 03
Тіла ще чотирьох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
Экс-горловчанка

@ex_gorlovchanka

·

38 мин

Знайомі їздили до звільненого Високопілля з гуманітаркою. Ще навколо пострілюють, тому носили по домах здебільшого. Але місцеві сміливці провели їм щось на кшталт екскурсії. Кажуть перше, що їм показали це будинок, де була тюрма. Біля нього яма, де закопані розстріляні...

Кожний звільнений населений пункт... Тюрми, розстріляні, ями для трупів. Країна- ГУЛАГ несе за собою муки і смерть всюди,куди приходить.

З хорошого: односельці півроку переховували АТОвця і кілька активістів, їх ніхто не здав і вони вижили в окупації!

Ще згадала: кажуть заходило кілька ротацій росіян і кожні йшли по хатах, вигадуючи свій привід: то шукали ДРГ, то перевіряли документи, то чи нема поранених від обстрілу. Але врешті решт всі виносили що бачили цінного.

Кілька разів шукали по селу молодих жінок (буцімто на кухні допомагати). Ті хто погодився... ну ви розумієте. Коротше, я не знаю, як вони ті півроку пережили...
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12.09.2022 16:47
+22
Знимкі давайте во всі світові ЗМІ - нехай знають руzzкій мир
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12.09.2022 16:45
+16
Кончені московити іншого не вміють..
Що 400 років тому, що зараз нелюди
P.S.

Впевнений на 100 відсотків, що зараз набіжуть боти які будуть переводити стрілки на все що завгодно, аби відійти від тему геноциду.
Не ВИДІТЬСЯ
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12.09.2022 16:48
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Знимкі давайте во всі світові ЗМІ - нехай знають руzzкій мир
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12.09.2022 16:45 Відповісти
Экс-горловчанка

@ex_gorlovchanka

·

38 мин

Знайомі їздили до звільненого Високопілля з гуманітаркою. Ще навколо пострілюють, тому носили по домах здебільшого. Але місцеві сміливці провели їм щось на кшталт екскурсії. Кажуть перше, що їм показали це будинок, де була тюрма. Біля нього яма, де закопані розстріляні...

Кожний звільнений населений пункт... Тюрми, розстріляні, ями для трупів. Країна- ГУЛАГ несе за собою муки і смерть всюди,куди приходить.

З хорошого: односельці півроку переховували АТОвця і кілька активістів, їх ніхто не здав і вони вижили в окупації!

Ще згадала: кажуть заходило кілька ротацій росіян і кожні йшли по хатах, вигадуючи свій привід: то шукали ДРГ, то перевіряли документи, то чи нема поранених від обстрілу. Але врешті решт всі виносили що бачили цінного.

Кілька разів шукали по селу молодих жінок (буцімто на кухні допомагати). Ті хто погодився... ну ви розумієте. Коротше, я не знаю, як вони ті півроку пережили...
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12.09.2022 16:47 Відповісти
Ненавиджу ублюдків.
Жертви абортів
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12.09.2022 16:47 Відповісти
Блд,а здохлі кацапи навіть на козлостані нікому не потрібні!
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12.09.2022 16:48 Відповісти
А скількох не знайдуть бо росіяни мали час замести сліди. Розчинили у вапні чи хімікатах. Спалили, згодували звірям. Заховали під асфальт чи у бетон як роблять зараз в Маріуполі...

Справжні втрати ми дізнаємось лише по списках пропавших, і дуже зле що у цифровому демографічному реєстрі не було все населення.
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12.09.2022 16:48 Відповісти
Скільки років не проводили перепис населення. Загинули сім'ями, і хто кого буде шукати. Аж ніяк наша влада
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12.09.2022 17:36 Відповісти
Так сама найбільша проблема в тому що є ті про кого може не бути кому заявити. До речі навіть якби зробили такий як раніше перепис, то це не сильно б покращило ситуацію. Правда в тому що класичний перепис населення це фікція. Імітація та розпил бюджету. Його дані дуже не якісні...
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12.09.2022 18:48 Відповісти
Кончені московити іншого не вміють..
Що 400 років тому, що зараз нелюди
P.S.

Впевнений на 100 відсотків, що зараз набіжуть боти які будуть переводити стрілки на все що завгодно, аби відійти від тему геноциду.
Не ВИДІТЬСЯ
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12.09.2022 16:48 Відповісти
З кацапами слід прступати по Біблійських заповідях Старого Завіту----ОКО ЗА ОКО ЗУБ ЗА ЗУБ. Тоді в кацапів ніколи не виникатиме питання _А НАС ЗА ЧТО
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12.09.2022 23:31 Відповісти
Де ж той зеомбудсмен зараз?Де Емнесті інтернейшинел? Де те обхезане оон і червоний хрест на кінець? Позакривали їбальники бо кацапської кормушки не буде? Де гундосик щеневтік буковельський? Визволив Героїв Азовсталі?Побажань вам всім не буду озвучувати. Ви падлюки і так все добре знаєте!
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12.09.2022 16:50 Відповісти
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12.09.2022 16:53 Відповісти
Чому стільки помилок у словах?
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12.09.2022 17:29 Відповісти
.....а кстати это НКВД обучало немцев как строить лагеря...пытать..убивать, насиловать..яблоко не укатилось далеко от яблони.
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12.09.2022 17:38 Відповісти
списки атовців складали портяночні юристи. Вожак Портков сам признавався. А його права та ліва руки (татаров і смірнов) до цього часу верховодять в ОПі. А третій щось там розслідує (симоненко) діла ізувірів. Ну а в зооуповноваженого (корифана ківи) навіть слів немає. Доколє.
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12.09.2022 18:17 Відповісти
Началось. Начнут сейчас находить учителей, работяг , всех кто с русскими работал. И списывать на оккупантов.
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12.09.2022 18:36 Відповісти
 
 