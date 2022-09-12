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Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок обстрілу Харкова загинув чоловік, постраждали 3 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Близько 13:15 російські окупанти обстріляли три райони Харкова.

"У Київському районі пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Загинув 37-річний чоловік. Травмовано чоловіків 43 та 50 років. В Основ’янському районі окупанти влучили у підприємство. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та автівки співробітників. Отримав поранення 51-річний працівник фірми. У Салтівському районі частина від касетного снаряду влучила у ґрунт поряд з житловим будинком. Пошкоджень немає", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, російська армія обстріляла Харків з РСЗВ "Ураган".

Правоохоронці провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів.

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Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 01
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 02
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 03
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 04
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 05
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 06
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 07
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 08
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 09
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Террористы в погонах
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12.09.2022 17:23 Відповісти
Даже окна задрожали: в Ростове, Таганроге и ряде других городов сообщают о сильном взрыве
Саабщают рассияне в соцсетях
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12.09.2022 17:27 Відповісти
Кремлевский карлик , будь ты проклят!
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12.09.2022 17:28 Відповісти
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12.09.2022 17:38 Відповісти
прокляті виродки...Для захисту Харкова потрібний тільки Залізний Купол,інших варіантів нема.Ці скоти будуть всю свою лють зганяти на місті,яке*зрадило рускій мір*. Кляті потвори.
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12.09.2022 17:53 Відповісти
Самий "Бандерівський город" то є Харків. Які дурні кацапи, Бандерштат був Львів, тепер це Харків
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13.09.2022 06:56 Відповісти
Все буде Україна, до Уралу
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13.09.2022 06:57 Відповісти
Загинув мій колега, Мирошник Сергій. Царство Небесне йому.
Від обстрілу Урагану з БНР.
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13.09.2022 15:31 Відповісти
 
 