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Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Поліцейські провели обстеження деокупованого села Уди Золочівської громади на території Харківщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
Населений пункт значно постраждав від дій військових РФ, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів. Жодного місцевого мешканця в Удахі не залишилось.
Під час обстеження на подвір’ї домоволодіння була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 "Лепесток", яку знешкодили спеціалісти-вибухотехніки.
"Правоохоронці задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+34 Йцу Кенг 07b0c614
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+32 Maxim Ak-Murza
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+20 ПравдаЛюбка
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"Ти, ****, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями"
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
Я так думаю...
@uncle_ru
·
10 сент.
Мрії... в'їбати по моїй ріднесенькой Горлівці. Саме в'їбати, не входячи до міста - артою, хаймарсами, дронами, всем що є. По всім точкам дислокації орків: 5 шахта, трикотажка, авторемзавод, стірол, гольма. *своїх я попередив де відсидітися щоб не дістало.
Всі річки чудові тому що це наша Україна. Колись був в Кацапії, там все по іншому, болтяна
країна буквально і фігурально.