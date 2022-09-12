Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські провели обстеження деокупованого села Уди Золочівської громади на території Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

Населений пункт значно постраждав від дій військових РФ, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів. Жодного місцевого мешканця в Удахі не залишилось.









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Під час обстеження на подвір’ї домоволодіння була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 "Лепесток", яку знешкодили спеціалісти-вибухотехніки.

"Правоохоронці задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

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