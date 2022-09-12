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Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Поліцейські провели обстеження деокупованого села Уди Золочівської громади на території Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 01

Населений пункт значно постраждав від дій військових РФ, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів. Жодного місцевого мешканця в Удахі не залишилось.

Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 02
Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 03
Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 04
Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 05

Також дивіться: У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Під час обстеження на подвір’ї домоволодіння була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 "Лепесток", яку знешкодили спеціалісти-вибухотехніки.

Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 06

"Правоохоронці задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Тіла ще чотирьох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34


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12.09.2022 20:35
+32
Разминирование после русских - тоже та еще работка. Это зверье минирует все - от тушек своих же дохлых до детских игрушек. Тут надо проверять буквально каждый квадратный метр.
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12.09.2022 20:33
+20
https://youtube.com/shorts/eoynUaSBKP8?feature=share



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"Ти, ****, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями"
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12.09.2022 20:52
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Разминирование после русских - тоже та еще работка. Это зверье минирует все - от тушек своих же дохлых до детских игрушек. Тут надо проверять буквально каждый квадратный метр.
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12.09.2022 20:33 Відповісти
Уди? то це вже на кордоні 8км.місцевих рашисти можливо вивезли
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12.09.2022 20:35 Відповісти
Тобто місцеві здимили разом з москалями. Вати стало менше, легше дихати.
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12.09.2022 20:43 Відповісти
Уди- приграничное село,почти вимершее.царство дачников.Большинство жителей наши военние евакуировали до оккупации.Ваше украинофобство -неуместно.Дуже маленька частка Золочівщині була оккупована,але пострадала вона більш нІж Правобережна Україна загалом. Коваленко -глава громади-из партіїРайніна.Мутний тип .Там і інша верхівка,мусора місцеві ,судьї-місцеві божки.
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12.09.2022 21:28 Відповісти
Полонених є купа то хай за зупу з лободи й відбудовують
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12.09.2022 23:22 Відповісти


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12.09.2022 20:35 Відповісти
на початку війни там теж якусь станцію були захопили супер пупер дорогу таку саму гордость впк рашки
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12.09.2022 20:40 Відповісти
точно не впевнений але щось типу РЕБ«Палантин»
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12.09.2022 20:46 Відповісти
ось це було в березні
https://censor.net/ua/news/3327848/*****************************************************************************
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12.09.2022 20:58 Відповісти
ооо...точно..точно...Дякую! красуха...то у мене память стареча така
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12.09.2022 21:00 Відповісти
не ма за шо. цензор все пам'ятає. його треба тільки нормально запитати, для пошуку ))
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12.09.2022 21:11 Відповісти
Напевно так, бо тепер наші літаки (які були знищені за 2 дні за докладами москалів) літають над Україною, а мокшанські бояться залітати.
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12.09.2022 20:48 Відповісти
а на днях еще какого-то говна понабирали - вроде Мацква и Зоопарк....
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12.09.2022 21:07 Відповісти
"Москва-1" - не "гавно" І її не "набрали", а знищили Їх у кацапів було всього 9 штук за всі ЗС РФ
Тепер - тільки 8 А трофейний "Зоопарк", надіюся - вже поставлений на озброєння ЗСУ
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13.09.2022 05:27 Відповісти
Наши друзья на западе с удовольствием изучат этот очередной аналогвнет
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12.09.2022 20:43 Відповісти
стінгеру це все не інтересно. там ІЧ наведення. Як і в іглі.
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12.09.2022 20:54 Відповісти
ну якщо він впав, то вже там нічого не вивчиш, все згоріло, але як повезе.
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12.09.2022 21:07 Відповісти
ниче там не сгорело - лежит целенький.... разверни пост.....
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12.09.2022 21:10 Відповісти
точно, завтикав, то це гарно.
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12.09.2022 21:25 Відповісти
Знаєш - якщо станція вузьконаправлена і працює на передню півсферу (а так воно і повинно буть) то її , скоріш всього, поставили у носовий обтічник фюзеляжу І якщо літак не врізався носом у землю, то станція повинна буть цілою - бо в носовому конусі в принципі горіть нічому Інша справа - коли станція підвішена в контейнері під фюзеляжем Тоді, при падінні, вона або розіб"ється, або згорить при пожежі Але подібне зменшує ракетно-бомбове озброєння літака - тому застосовується на бойових одиницях рідко!
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13.09.2022 05:50 Відповісти
https://youtube.com/shorts/eoynUaSBKP8?feature=share



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"Ти, ****, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями"
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12.09.2022 20:52 Відповісти
«Колискова».

Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»



На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.



«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…



Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.



Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.



Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.



Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.



Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.



Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».

С. Гайдамака.

20.06.2015 р.
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13.09.2022 05:54 Відповісти
Уди це вже на самому кордоні, там було дуже багато дорогих хат прикордонників та контрабандистів
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12.09.2022 20:52 Відповісти
Почему бы ВСУ не пройтись по территории рф и обойти фронт?
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12.09.2022 20:56 Відповісти
Мабуть цього ніхто не чекає і не готовий
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12.09.2022 21:00 Відповісти
Бо треба йти зі своєю зброєю, со зброєю із США, поки ще не можна...
Я так думаю...
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12.09.2022 21:33 Відповісти
Uncle Rügnar

@uncle_ru

·

10 сент.

Мрії... в'їбати по моїй ріднесенькой Горлівці. Саме в'їбати, не входячи до міста - артою, хаймарсами, дронами, всем що є. По всім точкам дислокації орків: 5 шахта, трикотажка, авторемзавод, стірол, гольма. *своїх я попередив де відсидітися щоб не дістало.
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12.09.2022 21:08 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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12.09.2022 21:16 Відповісти
Родини полонених захисників Маріуполя звернулись до генсека ООН щодо порушення Женевської конвенції з боку РФ
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12.09.2022 21:31 Відповісти
І ще Кулєба зробив мі..єт.Тільки кому в опі -це секрет.
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12.09.2022 22:59 Відповісти
не хочеться коментувати.. Тему зам'яли... усі сподіваються, що вони не загинули в Оленівці.. Але ж хтось там таки беззаперечно загинув..
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12.09.2022 23:14 Відповісти
Мне такое встретилось: "Російськомовних українців не існує. Є лише русифіковані".
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12.09.2022 21:35 Відповісти
так і ви ж один з них?..
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12.09.2022 23:12 Відповісти
Когда-то на речке Уды была шикарная рыбалка. Природа, тишина и плотва з размером в лапоть.
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12.09.2022 23:23 Відповісти
Уди впадає в Сіверський Дінець, так є місця чудові на Удах хоч під Змієвом, хоч під Есхаром.
Всі річки чудові тому що це наша Україна. Колись був в Кацапії, там все по іншому, болтяна
країна буквально і фігурально.
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13.09.2022 02:32 Відповісти
 
 