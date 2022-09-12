У Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У неділю ввечері в комуні Рокбрюн-Кап-Мартен на південному узбережжі Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики.
Про це у фейсбуці повідомив віцепрезидент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора в 22:30, в Roquebrune-Cap-Martin, двох українських дівчат побили росіяни за те що вони слухали українську музику. На цей момент, злочинців ще не знайдено", - йдеться у дописі.
Посольство України у Франції взяло на особливий контроль цю справу, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок. Дипломати взаємодіють з французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", - зазначив Ніколенко.
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Хук у щелепу, у кадик, у печінку, якщо підійшли надто близько, коліном у пах. Добре завжди мати при собі в сумочці розкладний штопор, річ корисна та багатофункціональна, можна затиснути в долоні як піратський гачок.
Це вам реальна ******** совковоукраїнська вібірковість з "особистими контролями".Нехай ще Татаров або Єрмак зателефонує і скаже кого затримувать.Є закон,є компетентні поліцейські,а не мусора і їхня задача у всіх випадках однакова.
Покидьки Людства, горіти у Вогні....
залізна завіса будет тепер з іншого боку)
їх мрія жити в Гулагу здйсниться