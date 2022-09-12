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У Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У неділю ввечері в комуні Рокбрюн-Кап-Мартен на південному узбережжі Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики.

Про це у фейсбуці повідомив віцепрезидент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в 22:30, в Roquebrune-Cap-Martin, двох українських дівчат побили росіяни за те що вони слухали українську музику. На цей момент, злочинців ще не знайдено", - йдеться у дописі.

У Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики 01
У Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики 02

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Посольство України у Франції взяло на особливий контроль цю справу, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок. Дипломати взаємодіють з французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", - зазначив Ніколенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+87
Рве кацапів від люті на тлі такої ганьби....
А папа римський вистави єдності робить....
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12.09.2022 23:01
+79
И били небось доблестные орко мужики? Это же так по сруськи.
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12.09.2022 23:03
+72
Це війна путіна, це не війна росіян, ага
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12.09.2022 23:06
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Кацапи самі ************ європейців, щоб ті пришвидшлили депортацію цього бидла назад за поребрик.
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13.09.2022 00:06 Відповісти
"Бокс - это сила, бокс- это власть, если точно попасть".

Хук у щелепу, у кадик, у печінку, якщо підійшли надто близько, коліном у пах. Добре завжди мати при собі в сумочці розкладний штопор, річ корисна та багатофункціональна, можна затиснути в долоні як піратський гачок.
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13.09.2022 00:07 Відповісти
каким уродом нужно быть чтобы поднять руку на женщину
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13.09.2022 00:12 Відповісти
Де співчуття мікрончика? Що воно зараз промичить?
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13.09.2022 00:22 Відповісти
..."Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль...
Це вам реальна ******** совковоукраїнська вібірковість з "особистими контролями".Нехай ще Татаров або Єрмак зателефонує і скаже кого затримувать.Є закон,є компетентні поліцейські,а не мусора і їхня задача у всіх випадках однакова.
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13.09.2022 00:37 Відповісти
сгинь тварь 👎👎👎
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13.09.2022 01:41 Відповісти
Вообще-то ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ люди, если им что-то мешает, то вежливо просят притишить звук либо прекратить по возможности беспокоящее их действие. Хотя о чём это я, не всем понятно слово "попросить".
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13.09.2022 01:42 Відповісти
Кацапська мерзота ненавидить все українське.
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13.09.2022 03:51 Відповісти
Якщо світ не знищить ******** це буде тривати вічно
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13.09.2022 06:46 Відповісти
Брати, ****. І герої які!
Покидьки Людства, горіти у Вогні....
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13.09.2022 07:26 Відповісти
Найти,обоссать
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13.09.2022 07:38 Відповісти
То чому ця московська бідлота у цивілізованій Європі? Агов європейці, чи вам грошики дорожчі від людських цінностей?
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13.09.2022 08:34 Відповісти
Пустили казламордих у город...🤬 А вас же надцять раз попереджали...
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13.09.2022 08:43 Відповісти
Дебіли нахер тварей пускаете до себе??????
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13.09.2022 09:27 Відповісти
911. мене колись вчили коли тобе хтось бє потрібно дати здачу в 3 рази більшу. Тому я за те щоб ******* цих москалів кругом де і тільки вони знаходяться. Відповідь має бути адекватна. зв 2 наших Україночок 20 москаликів від*******.
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13.09.2022 09:56 Відповісти
Мабуть зараз саме той момент, коли можна хлопців, які важкувато попрацювали зараз наприклад на Слобожанщині, на період ротації заохотити безкоштовними путівочками на "Рокбрюн-Кап-Мартен на південному узбережжі Франції " на недільку, другу. Хай собі відпочинуть, та тихенько , без зайвого шуму повставляють мізки москальні там. За углом, без свідків, як треба - пару гарних ударів - але ще щоб пів часа не міг піднятися. Думаю верховний не обідніє зі свого карману зробити заслужений відпочинок козакам.
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13.09.2022 13:34 Відповісти
Собаки кацапські
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13.09.2022 14:07 Відповісти
да це бидло скоро взагалі нікуди не будуть пускати

залізна завіса будет тепер з іншого боку)

їх мрія жити в Гулагу здйсниться
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15.09.2022 04:24 Відповісти
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