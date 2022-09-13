Війська РФ вночі шість разів ударили по Нікопольському району Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громаді із "Градів" та важкої артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина…



Росіяни ударили по району шість разів. Скерували на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади "Гради" та важку артилерію. Минулося без постраждалих.



Понівечені 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах вночі лунали сирени, та обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно.

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