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Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Увечері, 12 вересня, російські окупаційні війська завдали масованого удару по житловим кварталам міста Cлов’янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий 01

"Учора ввечері місто знову зазнало масованого обстрілу. Два прильоти у багатоповерхову забудову. Пряме влучання у п'ятиповерхівку на вул. Поштовій, 12. Постраждали й розташовані поруч будинки на вул. Свободи. Ще один "приліт" – біля багатоповерхівки на Світлодарській,3. Також пошкоджено довколишні будинки. Місця інших попадань встановлюються ДСНС та поліцією", - йдеться у повідомлнні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено жінку та загинув 86-річний чоловік.

Вадим Лях додав, що з ранку РЕМ веде роботи на місцях прильотів. Ремонтники займаються відновленням подачі електроенергії на вул. Ярослава Мудрого та обстеженням ушкоджень на Поштовій, Свободи та Світлодарській.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Слов’янська, який "здавав" окупантам дані про ЗСУ, отримав 8 років в’язниці, - Офіс Генпрокурора


Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий 02
Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий 03
Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий 04
Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий 05
Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий 06
Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий 07
Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий 08
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Кровожелриві паскуди, і не каються. Як таких земля носить.
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13.09.2022 08:33 Відповісти
Вывод может быть только один. Пока по Белгороду, Воронежу, Ростову не будет прилетать аналогичный ответ, рашсты не успокоятся.. В 2014 году орки лупили по нашим заставам и селам с территории Параши. Мы не отвечали. И к чему это привело?
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13.09.2022 08:36 Відповісти
То что если украйнцы действительно принадлежит Европе и западу (о чём я не сомневаюсь), по жилым домам стрелять вы не будете. Но можете пустить на фарш всё что по вам пуляет ракетами из российской и белорусской стороны. А так же ихние армейские базы и инфраструктуру двойного значения. Про это и Джонсон и американы сказали ещё в мае.
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13.09.2022 09:43 Відповісти
"Как там у кацапов = Лес рубят, щепки летят? А в жилых домах живут не те же орки? И не из этих ли, жилых домов, едут кацапы убивать украинцев?
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13.09.2022 10:05 Відповісти
Забудте про жилых домов. От слова "совсем".
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13.09.2022 10:29 Відповісти
А кто ты такой и откель взялся, чтобы мне, гражданину Украины рассказывать о чем помнить и что мне делать?
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13.09.2022 11:12 Відповісти
Я - гражданин страны которая приняла украинских беженцев. И одна из двух стран НАТО, которые дали милитарное оборудование и другую помощь Украине в объёме, сравнительно с ВВП страны намного больше чем у остальных стран, которые помогает Украине. И имею права вас предостерегать от становления такими же варварами как московская орда.
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13.09.2022 13:14 Відповісти
Ты - мырка кацапская. Иди вслед ща вашим пароходом, пока я не огорчил тебя до невозможности. Всякая обезьяна с мокшанских болот будет пасть раскрывать
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13.09.2022 15:06 Відповісти
атамсамы 300км закидать гражданскую инфраструктуру и стратегические объекты
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13.09.2022 09:12 Відповісти
 
 