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Вночі росіяни обстріляли Лозову, влучили в об’єкт освіти. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ніч на 13 вересня минула без обстрілів Харкова, однак близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано. Проте близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив він.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Харкові загинула 1 людина, 6 зазнали поранень. Також 1 людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі 2 поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. У Куп'янському районі 2 цивільних загинули.

"На звільнених територіях фіксуються воєнні злочини окупантів, залишається високою мінна небезпека. Наші військові, поліція, ДСНС вживають заходів щодо повернення на ці території мирного життя", - додав Синєгубов

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Вночі росіяни обстріляли Лозову, влучили в об’єкт освіти 01

Вночі росіяни обстріляли Лозову, влучили в об’єкт освіти 02

Вночі росіяни обстріляли Лозову, влучили в об’єкт освіти 03

Автор: Наталя Джума
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Після 1 вересня кацапська наволоч ціленаправлено лупить по освітнім закладам.
Сподіваються вбити дітей.
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13.09.2022 10:52 Відповісти
 
 