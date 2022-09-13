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ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські захисники збили іранський безпілотник Shahed-136 поблизу Куп’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Стратком ЗСУ.

"З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська. Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФбойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

За даними ЗМІ, Росія отримала від Ірану сотні безпілотників та збирається використати їх у війні проти України.

Читайте: Іранські безпілотники в РФ - не такі страшні, як їх малюють, - Повітряні сили ЗСУ

ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія 01
ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія 02
ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія 03
ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
У граждан Ирана отозвать все визы,разрешения и отправить домой....строить беспилотники.Нех.. тут в Украине рестораны и кальянные открывать.Все в родной Иран.Домой,на родину.
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13.09.2022 10:13
+49
Украина разорвет отношения с Ираном или мы молча вытрем сопли кулаком и дальше будем не замечать?
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13.09.2022 10:13
+26
Разорвать отношения с Ираном и запретить иранцам посещать Украину , выдавать им вид на жительство и т д .
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13.09.2022 10:13
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Мені цікаво, скіки коштувало це дєітіще подвальних конструкторів Ірана?
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13.09.2022 10:11 Відповісти
Він не підвальний, то китайські дрони локалізовані в Ірані, досить ефективні, були примінені в Саудовській аравії... Китайці продають комплекти в Іран в обмін на нафту, і типу санкції не порушують
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13.09.2022 10:19 Відповісти
То не іранський, бо немає килимка для намаза бо вони без нього не літають.
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13.09.2022 11:03 Відповісти
Читала в ізраїльських ЗМІ, що якісь свої безпілотники іранці зкопіпастили з ізраїльських та американських. Причому, на превеликий жаль, здається вдало. Іранські БПЛА, передані єменським хуситам, атакували нафтові потужності Саудівської Аравії, вдаряли по американським позиціям в Сирії. Долітали до ізраїльської платформи з видобутку газу десь у морі. Ізраїль 1 чи 2 рази намагався поцілити по заводу з виробництва дронів саме в Ірані (по іранському заводу в Сирії нещодавно то окремо). Ізраїль серйозно ставиться до іранських дронів.
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13.09.2022 13:50 Відповісти
Украина разорвет отношения с Ираном или мы молча вытрем сопли кулаком и дальше будем не замечать?
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13.09.2022 10:13 Відповісти
Апр при чем здесь ,твоя паРаша⁉️На ее территории украинцы не убивают,насилуют , разрушают , грабят , марадерствуют⁉️⁉️⁉️
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13.09.2022 10:28 Відповісти
Вытрем. Когда пассажирский самолёт сбили, вытерли же.
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13.09.2022 10:20 Відповісти
Похоже что. Как в анекдоте, зато як спiваем
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13.09.2022 11:02 Відповісти
Зачем нам твой кацапско-ГБ-шный анекдот?

В сегодняшней ситуации правильный ответ будет "зато какие у нас пейсы"
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13.09.2022 18:28 Відповісти
про збитий літак забув в Ірані , коли зе Оманський з Патрушевим сидів в Омані.
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13.09.2022 17:30 Відповісти
У граждан Ирана отозвать все визы,разрешения и отправить домой....строить беспилотники.Нех.. тут в Украине рестораны и кальянные открывать.Все в родной Иран.Домой,на родину.
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13.09.2022 10:13 Відповісти
Тегеран нужно любить не на расстоянии.Согласен!
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13.09.2022 10:26 Відповісти
і в Європі теж нема чого їм робити.
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14.09.2022 19:24 Відповісти
Разорвать отношения с Ираном и запретить иранцам посещать Украину , выдавать им вид на жительство и т д .
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13.09.2022 10:13 Відповісти
ваші би слова да Кулебі з Найвеличнішим в вуста. Розірвати треба було ще після збиття літака МАУ. А вже після постачання доронів то і подавну. Але бачите не на часі. Ще Порошенка клятого з волонтерами не посадили..ото проблема
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13.09.2022 10:17 Відповісти
Країна офіційно відхрестилася від контракту, а за часних вони не відповідають
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13.09.2022 10:20 Відповісти
Так НЕХАЙ КОНТРОЛЮЮТЬ
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13.09.2022 10:29 Відповісти
таких безпілотників як нам надають у підаров ніколи не буде
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13.09.2022 10:13 Відповісти
зклепаний з гімна і палок чалмаголовими і запущений рукожопими кацапами.....

бойовий іранский дрон - звучить як сєрбскій порш.....
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13.09.2022 10:15 Відповісти
Схоже що не він. таких елементів Шахед 136 не має. Це щось інше.
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13.09.2022 10:16 Відповісти
Крылья точно такие же
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13.09.2022 11:58 Відповісти
Ну там напис н хвостовику герань-2 і м-124. Можливо кацаське лєпілово, а можливо тільки на іранську муйню написи зробили трафаретні.
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13.09.2022 12:06 Відповісти
Ну не "Шахид 136" писать же
Вот он

https://english.iswnews.com/22339/military-knowledge-shahed-136-loitering-munition/
Крыло точно от него
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13.09.2022 12:20 Відповісти
++
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13.09.2022 12:58 Відповісти
Петро, то тактичні (бортові) написи кацапляндії.
Пояснюю, для якого підрозділу приписаний. Залишки БПЛА, потрібно шукати. Оця муйня дуже схоха на вінглєри, АБО ДОДАТКОВІ стабілізаційні.
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13.09.2022 13:03 Відповісти
Смотреть тут https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rf_pochala_zastosuvannja_droniv_kamikadze_shahed_136_dlja_udariv_po_ukrajini_zjavilis_pershi_foto-8900.html
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13.09.2022 13:12 Відповісти
А как Иран нас заверял что не перадавал он никаких беспилотников Рашке. Вот чего стоят слова и бумажки в сегодняшнем мире. А что наша власть все так и проглотит? Первый раз проглотили когда Иран сбил наш самолет. Теперь Иран фактически воюет против нас. А по Киеву ходят чорножопые иранские бабуины которые учатся в наших университетах
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13.09.2022 10:18 Відповісти
Наш президент должен выступить с заявлением,что Украина теперь воюет уже с коалицией засрашка-иран-кимкорея,западные избиратели должны будут задуматься об увеличении поставок нам оружия количественно и качественно.
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13.09.2022 10:20 Відповісти
Срань та ваша "Герань"
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13.09.2022 10:21 Відповісти
"Герыч-2"..
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13.09.2022 11:41 Відповісти
А вот это очень существенный момент.
Украина просила оружие у третьих стран для себя.
рф попросила оружие у третьих стран для агресси против другой страны.
Т.е. конфликт стал международным, а это открывает путь для прямого военного вмешательства третьей страны на стороне Украины. Притом не только на территории Украины.
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13.09.2022 10:23 Відповісти
Як мило ************** перейменувало його: було Шахед-136, а стало Герань-2. Замаскувалися акуїтельно.
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13.09.2022 10:24 Відповісти
Пам'ятаю, як на РИА новинах, москалi хвалились, що скоро у них поступить новий вид бойових безпiлотникiв рос. виробництва ,коли всi iншi говорили про передачу iранських дронiв . Думаю, як то москалi безпiлотники будуть робити й так швидко. Скорiше всього , то й е iранськi дрони, замаскованi пiд росiйськi.
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13.09.2022 10:37 Відповісти
Внимательно посмотрите, внутри должен быть шахид прикованный к велосипедным педалям, это же новейшая разработка.
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13.09.2022 10:27 Відповісти
Купили мокали тогда москаль 2
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13.09.2022 13:13 Відповісти
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 🥺
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13.09.2022 10:28 Відповісти
Не вижу там арабского писания, только русский. Стыдится наверное.
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13.09.2022 10:32 Відповісти
В Ірану свій алфавіт не подібний на арабську вязь.
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13.09.2022 12:09 Відповісти
Да, виноват. У них персидский язык и письменность имеет отличие. Но я про то что на тех дронах всё переписано на русском
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13.09.2022 13:34 Відповісти
Дипвідносини з іранською мразотою вже розірвані?
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13.09.2022 10:32 Відповісти
А хто буде розрмвати? Кривляка-пісіоніст?
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13.09.2022 12:10 Відповісти
Вопрос также в том, чем сбивать.
Германия вроде поставила нам противодроновые винтовки -
экономика должна быть экономной.
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13.09.2022 10:34 Відповісти
Противодроновые винтовки годятся только для борьбы с примитивными игрушечными квадрокоптерами, а не с боевыми дронами летающими на высоте более 5км.
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13.09.2022 11:04 Відповісти
ты просто сиди на бутылке ровно и наблюдай
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13.09.2022 18:31 Відповісти
ИРАН СГНОИТЬ ПОД САНКЦИЯМИ ЗА ТО, ЧТО БЕСПИЛОТНИКИ ДАЛ РОССИИ!
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13.09.2022 10:34 Відповісти
Там "своя" игра у США/Израиля. Наши проблеми им до лампочки.
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13.09.2022 12:50 Відповісти
Твои кацапские проблемы им точно до лампочки
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13.09.2022 18:32 Відповісти
Так Іран давно під санкціями і цими безпілотниками дошкуляє Ізраїлю та Саудам.
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13.09.2022 13:59 Відповісти
Арии хреновы
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13.09.2022 10:35 Відповісти
А ось і вони...
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13.09.2022 10:39 Відповісти
Хреново. Иран - крупнейший игрок на нефтяном рынке. И у США были большие надежды на поток иранской нефти, после введения эмбарго на нефть РФ. Но для этого надо отменить против Ирана санкции. Боюсь, что нефть пересилит и санкции будут отменены. Поэтому иранских беспилотников на фронте будет все больше и больше.
Необходимо увеличивать поставки современных ПВО. Надеюсь и США и Европа это не просто понимают, но и сделают.
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13.09.2022 10:47 Відповісти
Америка еще три года назад была первой по добыче но байденовские борцы с климато скорее снимут санкции с Ирана чем будут сверлить у себя дома
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13.09.2022 11:10 Відповісти
Что за херню ты разгоняешь? США перетягивает на себя рынок газа ЕС, а ты про каких то "баденовских борцов с климатом"
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13.09.2022 18:33 Відповісти
перетягивали до 2020 года
я тут живу и все вижу - сейчас разрешения на новые бурения не дают. на трубопроводы не дают
цена на пропан и жидкий прродный газ выросла в 2 раза
традиционнуб энергетику гробят в угоду ветрякам и солнечным батареям (в Китае между прочим слеланным)
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13.09.2022 20:33 Відповісти
Ви спитаєте: - Як зрозуміли, що безпілотник не оркостанівський?
Відповідаю: - Рівні палки, гівно віслюче!
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13.09.2022 10:53 Відповісти
Иран нарывается : они ещё за пассажирский самолёт не ответили . . .

Как бы формально санкций на торговлю оружием Совбез ООН ни на Иран, ни на русских не накладывал, поэтому формально "не запрещено". Но в условиях русской агрессии это явно предосудительный шаг : их оружие помогает нападать, а не защищаться.

По результатам этой войны надо будет всем всё вспомнить : Беларуси, Сирии, КНДР, Ирану, Никарагуа и т.п. Кто признавал анклавы, кто русским помогал оружием / боеприпасами / территорией / обходом санкций.

Этот гадюшник надо будет комплексно почистить, чтобы мир надолго установить . . .
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13.09.2022 10:56 Відповісти
Портников говорив, що авторитарні держави зараз з рашкою союзники у війні проти України і неодмінно будуть помагати. Іран буде постачати безпілотники рашці, але не напряму, а через третіх осіб, щоб не нести відповідальність за прямі контракти. Таким способом Північна Корея буде посередником між Китаєм і рашкою для перепродажі китайського озброєння.
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13.09.2022 11:07 Відповісти
хтось найшов характеристики того іранського "чуда"?
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13.09.2022 11:55 Відповісти
Тут есть

https://english.iswnews.com/22339/military-knowledge-shahed-136-loitering-munition/
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13.09.2022 12:14 Відповісти
Сергей Ауслендер

Израильская оборонная компания продала в Польшу несколько систем для борьбы против военных дронов, вероятно, зная, что они будут далее переданы Украине. Об этом сообщил сегодня сайт The Times of Israel. Медиа отмечает, что «израильское правительство, похоже, не было заинтересовано в срыве сделки».
Источник в компании сообщил журналистам, что оборудование продавали Польше, чтобы обойти ограничения, связанные с тем, что Израиль отказывается продавать современное вооружение Украине.
Источники в оборонной промышленности пояснили, что израильские системы защиты от дронов классифицируются как «передовые оборонные технологии» и поэтому не одобрены для продажи Украине.
Чтобы обойти этот запрет, системы передали Польше, не интересуясь, куда они пойдут дальше.
Появляется ощущение, что Израиль определился, на чьей он стороне в этой войне.
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13.09.2022 12:17 Відповісти
Невже іранське барахло вже літає над нашими головами ?

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13.09.2022 12:31 Відповісти
Герань от "Иран" видимо
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13.09.2022 13:36 Відповісти
Тегерань )
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13.09.2022 14:08 Відповісти
Де заява Арестовича-Подоляка-Кулеби???:
"Іран та Північна Корея не роблять нічого для припинення військових дій в Україні, а лише постачають режим путіна зброєю і ************ його до злочинів..."
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13.09.2022 13:55 Відповісти
Интересно чьи комплектующие на этом беспилотнике .ведь известно , что Иран электронику не производит или и сдесь "демократическая " ЕВропа и Китай помогли? Значит надо согласно Будапештског меморандума по которому Украина отказалась от третьего ядерного потенциала возместить убытки и обложить всю торговлю с РФ налогом за причененную агрессию и вооружение агрессора со всех выгодополучателей , а это не только РФ , а и все страны Мира в том числе (Европа,Китай,Инди) которые получили от украины вклад в свою безопасность и помагают или помогали РФ.
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13.09.2022 17:06 Відповісти
 
 