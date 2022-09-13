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"Фонд Добра та Любові" надаватиме гаряче харчування у найбільш постраждалих районах Харкова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові запрацювала мобільна кухня МБО "Фонд Добра та Любові" для містян, що дає можливість нагодувати півтори тисячі людей щодня. Волонтери фонду готують перші та другі страви - супи, каші, салати та напої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр фонду.

Проєкт реалізується у партнерстві з Міжнародною благодійною організацією "Christian Refugee Relief", West Support incorporated in Ukraine та депутаткою Марією Мезенцевою.

Автономна кухня розміщена у пересувному трейлері, який обладнаний для життя в ньому волонтерів, і відтак може використовуватися для довготривалих відряджень навіть у критичні райони.

Кухня працює щодня у найбільш постраждалих районах Харкова. Уразливим категоріям населення їжу адресно доставляють волонтери фонду.

Загалом за час війни МБО "Фонд Добра та Любові" надав харків'янам понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Її отримали військові, переселенці, люди, постражалі від воєнних дій, пенсіонери, багатодітні та малозабезпечені родини та люди з інвалідністю.

Фонд Добра та Любові надаватиме гаряче харчування у найбільш постраждалих районах Харкова 01
Фонд Добра та Любові надаватиме гаряче харчування у найбільш постраждалих районах Харкова 02
Фонд Добра та Любові надаватиме гаряче харчування у найбільш постраждалих районах Харкова 03
Фонд Добра та Любові надаватиме гаряче харчування у найбільш постраждалих районах Харкова 04
Фонд Добра та Любові надаватиме гаряче харчування у найбільш постраждалих районах Харкова 05

Також читайте: Благодійний фонд "Фонд добра та любові" передав ЗСУ спорядження для розмінування, якого не вистачає в Україні

Автор: Ірина Дашківська
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Ціль для орків 😕
показати весь коментар
13.09.2022 11:16 Відповісти
Чомусь не людно. Який сенс розташовувати цю кухню у центрі міста де зараз майже все розбомблено і мало хто там залишився жити, та ще і десь раз на тиждень прильоти? Та і у центрі міста , як правило живуть же самі молоімущі, що потребують бескоштовного харчування. Хотілось бі вірити що це зроблено заради гарного кадру, а потім кухня поїде на Салтівку, чи інші райони де люди живуть в навпіл розбитих будинках, а не для того, щоб списати гуманітарку, а то буде як у Запоріжжі.
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13.09.2022 22:25 Відповісти
 
 