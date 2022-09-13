УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7474 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
881 6
зерно (1236) порт (619) Мінінфраструктури (691)

Ще 7 суден із 151,5 тис. тонн агропродукції вирушили з портів України до країн Азії та Європи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У межах "Зернової ініціативи" ще 7 суден із 151,5 тис. тонн агропродукції вийшли з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,9 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 129 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки. Стільки же суден зайшло під нове завантаження українським продовольством.

Дивіться: Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден із 90 тис. т української агропродукції. ФОТОрепортаж

Ще 7 суден із 151,5 тис. тонн агропродукції вирушили з портів України до країн Азії та Європи 01

Ще 7 суден із 151,5 тис. тонн агропродукції вирушили з портів України до країн Азії та Європи 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огласите список стран которые мы кормим своим хлебом? Ато что то мне кажется что кормим мы тех самых мальчиков в трусиках которые воюют против нас и поставляют Параше ударные беспилотники
показати весь коментар
13.09.2022 11:06 Відповісти
огласите список продавцов этой АГРОпродукции!!!! і скільки з цього гешефту трапило не в офшори, а в бюджет???? ЗАІПАЛИ вже, тварі пархаті!!!!
показати весь коментар
13.09.2022 11:14 Відповісти
Я радий за капіталістів
показати весь коментар
13.09.2022 11:14 Відповісти
костюк и веревский шлют ваве благодарочку
показати весь коментар
13.09.2022 13:10 Відповісти
А хто в курсі, коли цей вивіз має закінчитися? Я про терміни функціонування "зернового коридору". Я так розумію, що коридор закривається - знов починаються ракетні обстріли одеських портів і міст. Хочеться знати, до чого готуватися, якось планувати своє існування на цьому світі...
показати весь коментар
13.09.2022 18:06 Відповісти
 
 