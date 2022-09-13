Ще 7 суден із 151,5 тис. тонн агропродукції вирушили з портів України до країн Азії та Європи. ФОТО

У межах "Зернової ініціативи" ще 7 суден із 151,5 тис. тонн агропродукції вийшли з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,9 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 129 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки. Стільки же суден зайшло під нове завантаження українським продовольством.

Дивіться: Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден із 90 тис. т української агропродукції. ФОТОрепортаж





