Цієї ночі росіяни обстріляли Слов’янськ та завдали ударів по містах на лінії фронту, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська завдали ударів по населених пунктах Донеччини. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Слов'янську від обстрілу щонайменше 1 людина загинула та 1 дістала поранення. Снаряди влучили у сільгосптехнікум, 2 багатоповерхівки, ще 6 будинків зазнали пошкоджень від вибуху.
Під вогонь потрапило смт Гостре в Курахівській громаді, на щастя, без постраждалих, але пошкоджено 1 двоповерховий будинок. Авдіївка вже котрий день поспіль зазнає масованого обстрілу на світанку. Сьогодні обійшлося без постраждалих, обсяги завданої шкоди уточнюємо.
Троє людей поранено внаслідок нічного артобстрілу Торецька, пошкоджено щонайменше 4 будинки", - йдеться у повідомленні.
Також росіяни завдали авіаудару по Сіверську. Достеменно відомо про 1 зруйнований будинок. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань ще необхідно встановити.
"Щодня росіяни стріляють по цивільних — щодня є загиблі та поранені. Евакуюйтесь! Не перетворюйте себе на мішень!" - наголосив Кириленко.
Будь ласка, зачекайте...