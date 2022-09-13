Цієї ночі росіяни обстріляли Слов’янськ та завдали ударів по містах на лінії фронту, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали ударів по населених пунктах Донеччини. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Слов'янську від обстрілу щонайменше 1 людина загинула та 1 дістала поранення. Снаряди влучили у сільгосптехнікум, 2 багатоповерхівки, ще 6 будинків зазнали пошкоджень від вибуху.

Під вогонь потрапило смт Гостре в Курахівській громаді, на щастя, без постраждалих, але пошкоджено 1 двоповерховий будинок. Авдіївка вже котрий день поспіль зазнає масованого обстрілу на світанку. Сьогодні обійшлося без постраждалих, обсяги завданої шкоди уточнюємо.

Троє людей поранено внаслідок нічного артобстрілу Торецька, пошкоджено щонайменше 4 будинки", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни завдали авіаудару по Сіверську. Достеменно відомо про 1 зруйнований будинок. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань ще необхідно встановити.

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"Щодня росіяни стріляють по цивільних — щодня є загиблі та поранені. Евакуюйтесь! Не перетворюйте себе на мішень!" - наголосив Кириленко.











