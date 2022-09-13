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Сили спецоперацій затрофеїли ворожу неушкоджену гармату 2С19 "Мста-С". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили спеціальних операцій захопили неушкоджену ворожу самохідну гармату 2С19 "Мста-С".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Ще одна непошкоджена та готова до бою самохідна гармата 2С19 "Мста-С" поїде служити українському війську. Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують допомагати росіянам позбуватися техніки", - йдеться у повідомленні.
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