Сили спецоперацій затрофеїли ворожу неушкоджену гармату 2С19 "Мста-С". ФОТО

Сили спеціальних операцій захопили неушкоджену ворожу самохідну гармату 2С19 "Мста-С".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Ще одна непошкоджена та готова до бою самохідна гармата 2С19 "Мста-С" поїде служити українському війську. Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують допомагати росіянам позбуватися техніки", - йдеться у повідомленні.

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