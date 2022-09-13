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Сили спецоперацій затрофеїли ворожу неушкоджену гармату 2С19 "Мста-С". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили спеціальних операцій захопили неушкоджену ворожу самохідну гармату 2С19 "Мста-С".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Ще одна непошкоджена та готова до бою самохідна гармата 2С19 "Мста-С" поїде служити українському війську. Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують допомагати росіянам позбуватися техніки", - йдеться у повідомленні.

Сили спецоперацій затрофеїли ворожу неушкоджену гармату 2С19 Мста-С 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Гадаю, однак, що Залужний може отримати догану від пуйла! Бо московитська моль наказала звільнити Донбас до 15 вересня, а Залужний не встигає😂😂
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13.09.2022 11:02
+23
3-й танковый корпус прибыл в Украину только для того что бы передать ВСУ свою технику.
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13.09.2022 11:10
+16
Небензя вже отримав наказ скликати радбез ООН з вимогою зняти Залужного з посади, бо "яке він має право знищувати російських солдатів. Це є нелегітимним проявом русофобії"
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13.09.2022 11:08
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13.09.2022 11:00 Відповісти
Слава ВСУ!
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13.09.2022 11:01 Відповісти
Гадаю, однак, що Залужний може отримати догану від пуйла! Бо московитська моль наказала звільнити Донбас до 15 вересня, а Залужний не встигає😂😂
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13.09.2022 11:02 Відповісти
Небензя вже отримав наказ скликати радбез ООН з вимогою зняти Залужного з посади, бо "яке він має право знищувати російських солдатів. Це є нелегітимним проявом русофобії"
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13.09.2022 11:08 Відповісти
То таких у них план кацапський, розбавити західні калібри кацапським шротом, ну що б влучність зменшити
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13.09.2022 11:06 Відповісти
В хозяйстве пригодится. Послужила мудакам, теперь послужит нашим молодцам
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13.09.2022 11:10 Відповісти
3-й танковый корпус прибыл в Украину только для того что бы передать ВСУ свою технику.
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13.09.2022 11:10 Відповісти
уже полный комплект натрофеели на новую арт-бригаду
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13.09.2022 11:15 Відповісти
Була "Мста", а стане "Мстя"
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13.09.2022 11:40 Відповісти
Дякую Героям! Слава ЗСУ!
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13.09.2022 11:59 Відповісти
Хлопці , Ви Героі і чудові мисливці 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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13.09.2022 12:11 Відповісти
Много арты не бывает.Молодцы!У наших хлопцев американские автоматические винтовки М-16?Если так,то это проверенное хорошее стрелковое оружие
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13.09.2022 15:56 Відповісти
Скоріше це німецькі HK416, що набагато краще.
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14.09.2022 15:11 Відповісти
 
 