УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7396 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
33 396 87
армія РФ (13520) війна (56671) полон (1297) Харківщина (4293)

Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який обстрілював Харківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники полонили російського військового, який обстрілював Харківщину.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Ним виявився російський артилерист 2001 року народження. Він розповів, що його кинули товариші по службі, коли тікали після наступу Сил оборони України.

Ще з початку березня загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине.

У ДПСУ повідомили, що це тривало до 11 вересня. Тоді Сили оборони України розбили ворожий дивізіон та змусили окупантів тікати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант подзвонив українським спецслужбам, щоб здатися в полон: "Яйца резать не будете?". АУДIО

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі уточнив, що росіянин - із Калінінградської області, обіймав посаду навідника самохідної гаубиці.

"В Україну він потрапив у березні та разом з іншими окупантами обстрілював українські міста і села.

Під час наступу Сил оборони України "бойові друзі" та командири про нього просто забули. Затримали його, коли він намагався самотужки пробратися на схід", - написав журналіст.

Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який обстрілював Харківщину 01

Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який обстрілював Харківщину 02

Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який обстрілював Харківщину 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
Яке ж воно жалюгідне чмо,- воінасвабадітєль, *****, - тьфу гівно собаче, такому навіть яйця відрізати гидко... але треба, щоб не плодив подібних собі, або хоча б прострелити колінні чашечки, щоб ходити не зміг, тоді й назавжди забуде дорогу в Україну
показати весь коментар
13.09.2022 11:39
+43
На кол урода!
показати весь коментар
13.09.2022 11:36
+43
Саме такі чмошники найбільш знущаються з наших полонених.
показати весь коментар
13.09.2022 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На кол урода!
показати весь коментар
13.09.2022 11:36 Відповісти
На палю zеурода, а це чмурло за грати, до трибуналу, воно свідок й виконавець. За його показами смертний вирок чекає його командирів!
показати весь коментар
13.09.2022 11:44 Відповісти
На руках тату или синяки, если тату то мутный тип надо его хорошо колоть.
показати весь коментар
13.09.2022 11:51 Відповісти
Куда уже мутнее
показати весь коментар
13.09.2022 12:05 Відповісти
Та в нього всі руки в крові українців , від старого до малого
показати весь коментар
13.09.2022 12:25 Відповісти
Чітко видно тату, то не вигадуйте про синяки.
показати весь коментар
13.09.2022 13:09 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне чмо,- воінасвабадітєль, *****, - тьфу гівно собаче, такому навіть яйця відрізати гидко... але треба, щоб не плодив подібних собі, або хоча б прострелити колінні чашечки, щоб ходити не зміг, тоді й назавжди забуде дорогу в Україну
показати весь коментар
13.09.2022 11:39 Відповісти
Саме такі чмошники найбільш знущаються з наших полонених.
показати весь коментар
13.09.2022 11:45 Відповісти
Ага. Ты его еще в жопу поцелуй. Еще вчера ета тварь расстреливала наши города, школы и больницы и убивало наших детей. Он еще не такую рожу скрючит чтобы его пожалели. А вчера оно еще стреляло по нам и смеялось и звонило мамаше что привезет стиралок и сковородок с ограбленных наших домов
показати весь коментар
13.09.2022 11:55 Відповісти
Тупі раби, які по ланцюжку виконують злочинні накази терориста пуйла і його бандитської команди "Озеро". Для виконання цих наказів задіяні виключно всі раби росії, одна виробляють зброю, другі вбивають українців, ще одні на своїх конуцертах(роботяги ротом) виправдують вбивства рахзом з путінським патріархатом, а треті брешуть по телевізору і на всіх світових майданчиках про якусь спецоперацію.
показати весь коментар
13.09.2022 11:56 Відповісти
"Воєнное брацтво" по-російські.
Але хлопцю пощастило...
показати весь коментар
13.09.2022 11:39 Відповісти
"пощастило хлопцю" вбивати українців і руйнувати наші міста та села? Дивує таке відношення до ворогів. Все ще вважаєте "хлопців" братанами?
показати весь коментар
13.09.2022 11:48 Відповісти
А Полу Урі не пощастило.
показати весь коментар
13.09.2022 11:56 Відповісти
Це наче як не ти гинеш за своє життя, а твій друг за тебе. Зовсім інший рівень відповідальності за помсту. Рашисти все ще вижруть
показати весь коментар
13.09.2022 13:05 Відповісти
И вместо того чтобы засунуть его в гаубицу и выстрелить вы его чайком с печеньками накормили?
показати весь коментар
13.09.2022 11:41 Відповісти
Под калибр накормили, что-бы выстрел не вхолостую.
показати весь коментар
13.09.2022 11:48 Відповісти
vot i ja hovoriu, šo na cim artileriste možno dobre proveritj basniu barona Miunhauzena jak on na snariade letal.
показати весь коментар
14.09.2022 23:08 Відповісти
На цепь его и пусть идет разминирует самые опасные участки
показати весь коментар
13.09.2022 11:41 Відповісти
Мауглі...
показати весь коментар
13.09.2022 11:42 Відповісти
На ядро и на Луну, як Мюнгаузен.
показати весь коментар
13.09.2022 11:43 Відповісти
Кастрировать , что бы фашист не размножался
показати весь коментар
13.09.2022 11:44 Відповісти
Ну і нащо так грубо, і тим паче навіщо скільки мізандрії? Треба по-людськи і абсолютно гуманно повісити на стволі артсистеми з якої і стріляв.
показати весь коментар
13.09.2022 11:58 Відповісти
Хай іде руками розгрібає усе що накоіло, **** паскудна...
показати весь коментар
13.09.2022 11:45 Відповісти
Фашист у полоні виглядає саме так , а знаєте чому? Бо немає за ним правди і волі!
показати весь коментар
13.09.2022 11:45 Відповісти
Дійсно , цьому жалюгідному кацапу повезло, бо піде на обмін !
показати весь коментар
13.09.2022 11:46 Відповісти
надеюсь наши "заснули" на посту и он будучи смелым узким совершил побег, но к счастью погиб при попытке к бегству
показати весь коментар
13.09.2022 11:46 Відповісти
Да при побеге в темноте врезался башкой в акацию(гаубицу).
показати весь коментар
13.09.2022 11:49 Відповісти
Иого тре дубасити поки не всериця а як всериця дубасити за те шо всрався.
показати весь коментар
13.09.2022 11:47 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.09.2022 12:24 Відповісти
Чому його пику на відео заблюрили? Якась нездорова тенденція, то зрадників приховують, тепер полонених.
показати весь коментар
13.09.2022 11:48 Відповісти
Це може й не так погано: констатували факт, що затримали, а потім при спробі втечі чи ще якихось загадкових обставинах ця погань зникне, і ніхто його вже більше не побачить...
показати весь коментар
13.09.2022 15:40 Відповісти
Нічого не треба йому різати, ні на який кіл саджати, нічого ним не заряджати і стріляти. Ми не москалі. Суд, вирок, тюрма надовго. Або обмін на тих, кому він як людина не рівня.
показати весь коментар
13.09.2022 11:50 Відповісти
а не забагато "тюрма"? роботи на будівництві шкіл та дітсадків з браслєтом на руках.
показати весь коментар
13.09.2022 12:26 Відповісти
Одне другому не заважає.
показати весь коментар
13.09.2022 13:05 Відповісти
в тюрмах не працюють, там немає виробничого обладнання.
показати весь коментар
13.09.2022 13:14 Відповісти
Не буду сперечатись. Вжив "тюрма" як узагальнюючий термін.
показати весь коментар
13.09.2022 13:24 Відповісти
стреляй, и получишь чаек с печеньками...
показати весь коментар
13.09.2022 11:51 Відповісти
Навіщо цю істоту уже другий день показують. Не в зоопарку ж
показати весь коментар
13.09.2022 11:53 Відповісти
віддайте падлюку людям
показати весь коментар
13.09.2022 11:53 Відповісти
На Салтовку.
показати весь коментар
13.09.2022 12:25 Відповісти
Та тільки свисни і суд Лінча люди зберуть за хвилину
показати весь коментар
13.09.2022 12:36 Відповісти
Соберите пару сотен.. устроим Еленовку2 для каспского отродья...
показати весь коментар
13.09.2022 11:55 Відповісти
жалюгідна потвора..., сподіваюсь його засудять, хоча надії мало...
показати весь коментар
13.09.2022 11:56 Відповісти
почему живым?он что при задержании не мог шею себе сломать?
показати весь коментар
13.09.2022 11:56 Відповісти
zabitj uroda shtob krovju mochilsa
показати весь коментар
13.09.2022 11:57 Відповісти
відвезіть його в харківський морг, покажіть тіла "натовців" - жінок,дітей, стареньких людей, - яке воно вбило. Відвезіть його на кладовище - нехай подивиться на фото убитих ним дітей
показати весь коментар
13.09.2022 11:58 Відповісти
Непогана спроба, але воно в своїй збоченій душі ще й мабуть радіти буде
показати весь коментар
13.09.2022 15:41 Відповісти
..тільки не треба, щоб полонені руzzкіє сиділи в теплі-ситлі, нехай з ранку до вечора працюють на важких та небезпечних роботах, замінюючи виснажених важкою і небезпечною працею Українців
показати весь коментар
13.09.2022 11:59 Відповісти
суд буде в Харкові? Згадав би ще координати, по яким стріляв...
показати весь коментар
13.09.2022 12:03 Відповісти
Ан Мур,гаубичні дивізіони не стріляють по координатах.Ціль,назву цілі,йому дає командир взводу,а командиру по рації дають з командного пункту,який знаходиться десь за 3-4 км до цілі,іноді ближче.Цей член розрахунку тільки виставляє циферки,а стріляє інший.Цілей він не бачить.Може,звичайно, виставити дальність зі своїм спостережним пунктом,но установки перевіряють.Він нічого не зробив,щоб заслужити співчуття.Наляканий-бо його зашугав замполіт,впевнений на 100%.
показати весь коментар
13.09.2022 16:40 Відповісти
Унылое гавно, очень напоминает Медведчука.
показати весь коментар
13.09.2022 12:05 Відповісти
После 9 мая 1945 года на территории Европы находилось около 5 млн бывших совков...товаристч Сралин почти половину из них расстрелял по чем без Суда и следствия...a вот Бригаденнфюреру SS Смысловского,типа кавалеру железного креста с дубовыми листьями..(высшая награда рейха)удалось удрать от СМЕРШа..в Люксембург...генералу Власову бравшего Прагу и его соратникам не повезло...растрелляли...но взятие Праги приписывают маршалу Коневу...везде брехня мавзолейная..Куда ни смотри..
показати весь коментар
13.09.2022 12:05 Відповісти
Вчора на Ютубі з'явилось відео з цим чмонею.Повеселив один з наших хлопців, який дуже промив:"Ну будь ласочка, дайте мені його вдарити хоч раз!"😂😂
показати весь коментар
13.09.2022 12:06 Відповісти
Просив
показати весь коментар
13.09.2022 12:07 Відповісти
sobačku žalko. Alj ona tože riuzzge?
показати весь коментар
14.09.2022 23:10 Відповісти
неповна доповідь... скільки зробив вистрелів, замовчав... скільки раз поповнював боєкомплект, замовчав.... - методи дознання застосувати.
показати весь коментар
13.09.2022 12:06 Відповісти
Пане Стець,відносно методів дізнання -згоден.Але якщо він наводчик на гаубиці,то в його обов*язки не входить рахувати постріли,а поповнення боєкомплекту-ці взагалі не до гаубичників.Єдине що він міг-перепутати приціл,і вгатити по своєму спостережному пункту.Він і цього не попробував...
показати весь коментар
13.09.2022 16:46 Відповісти
**** , какие *** они вонючие ,с того дня как переступили гнилыми ногами границу Украины . Это чмо перед камерой овца, но когда они обстреливали город на лице была улыбка, и азарт,не понимая что каждый выстрел уносил людские жизни и горе....
показати весь коментар
13.09.2022 12:15 Відповісти
Навпаки, дуже добре знав та усвідомлював що робить.
показати весь коментар
13.09.2022 13:34 Відповісти
По обочинам дорог в Харьковской области валяются руснявые мертвяки. Свои их бросили, нашим сейчас не до них. Так и сгниют. Зачем приходили? Чтобы стать удобрение в нашей земле? Тогда все у них получилось.

Что с ******, русня? - запитує Борислав Береза
показати весь коментар
13.09.2022 12:15 Відповісти
их как под копирку делали ? почему у них у всех такие ипальники дебильноватые ?
показати весь коментар
13.09.2022 12:16 Відповісти
Їх робили в нетверезому стані
показати весь коментар
13.09.2022 13:12 Відповісти
Відвезіть цього п.дара на Салтиковку, передайте мешканцям
показати весь коментар
13.09.2022 12:21 Відповісти
Має розбирати завали у Харькові.... УСІ.
показати весь коментар
13.09.2022 12:21 Відповісти
нах його брати в полон?
показати весь коментар
13.09.2022 12:23 Відповісти
Если из криминала, на пальцах перстни - по мастям и срокам.
показати весь коментар
13.09.2022 12:28 Відповісти
Дуже хочеться насцяти йому чмошнику в зелений стаканчик
показати весь коментар
13.09.2022 12:33 Відповісти
Артилеристів та пілотів бомбардувальників же домовилися в полон не брати?
показати весь коментар
13.09.2022 12:33 Відповісти
Чмо довбане, в тебе посада - сраний плєнний і яекає тебе пожиттєва посада!
показати весь коментар
13.09.2022 12:38 Відповісти
отдайте его на суд жителей, чьих родственников и чьи дома он уничтожил
показати весь коментар
13.09.2022 12:53 Відповісти
Весной говорили, что никаких пленных артиллеристов больше не будет, а мне кажется если такие в плен и попадают их нельзя менять, а сразу в суд с обвинением в массовом убийстве, а лучше, чтоб он осознал весь ужас своего преступления и повесился на случайно не отнятом ремешке, или подскользнулся и башкой неудачно ударился....
показати весь коментар
13.09.2022 13:06 Відповісти
Скільки ж воно життів забрало і знищило будівель. Вбити суку . Що йому 15 років портновські судді дадуть ?
показати весь коментар
13.09.2022 13:23 Відповісти
Відрубати руки і відпустити.
показати весь коментар
13.09.2022 14:27 Відповісти
чому воно досі з двома очима та твома руками? по одній вистачить
показати весь коментар
13.09.2022 14:45 Відповісти
Прив'язати його до дула, "пущай полетает" !
показати весь коментар
13.09.2022 14:47 Відповісти
Молодой и борзый. Уверен, что ничего ему не будет.
показати весь коментар
13.09.2022 14:48 Відповісти
Давити, як гниду.
показати весь коментар
13.09.2022 15:17 Відповісти
Чому він цілий після того як обстрілював житлові квартали, лікарні, родоми ?
показати весь коментар
13.09.2022 16:03 Відповісти
А чому б нам не зібрати все це чмо і 14 жовтня на День захисника Украіни прогнати іх в іхній жалюгідній формі по Хрещатику, як вони це зробили з нашими бійцями ? Хай би нарешті пройшли своім омріяним парадом ганьби.
показати весь коментар
13.09.2022 16:38 Відповісти
таких на обмін ніяк, він гаубіци по цивільних стріляв.
показати весь коментар
13.09.2022 17:22 Відповісти
орка за угол и прикопать...
показати весь коментар
13.09.2022 18:13 Відповісти
пленный есть пленный и все тут а за то что дай ударю нашему надо втык сделать там вообще нет в армии ни какой дисциплины...
показати весь коментар
13.09.2022 18:37 Відповісти
Провести через весь Харьков пешком с табличкой "Старший наводчик гаубичного дивизиона" и это будет справедливо.
показати весь коментар
13.09.2022 19:19 Відповісти
Держите его парни!!!!! Скоро сможем обменять его на таксиста или бабушку пенсионерку.......которые ****** сразу после обмена.....
показати весь коментар
13.09.2022 19:59 Відповісти
таких конченных мразей ни в коем случае не отдавать на обмен - только судить!
показати весь коментар
13.09.2022 21:23 Відповісти
Это ж сколько украинцев эта мразь убила? А теперь значит его охраняй корми пои лечи и развлекай? А может он нам совсем не нужен? Мобик чмоня по сравнению с ним просто ангел
показати весь коментар
13.09.2022 23:00 Відповісти
 
 