Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який обстрілював Харківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прикордонники полонили російського військового, який обстрілював Харківщину.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ним виявився російський артилерист 2001 року народження. Він розповів, що його кинули товариші по службі, коли тікали після наступу Сил оборони України.
Ще з початку березня загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине.
У ДПСУ повідомили, що це тривало до 11 вересня. Тоді Сили оборони України розбили ворожий дивізіон та змусили окупантів тікати.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі уточнив, що росіянин - із Калінінградської області, обіймав посаду навідника самохідної гаубиці.
"В Україну він потрапив у березні та разом з іншими окупантами обстрілював українські міста і села.
Під час наступу Сил оборони України "бойові друзі" та командири про нього просто забули. Затримали його, коли він намагався самотужки пробратися на схід", - написав журналіст.
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