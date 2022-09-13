У Лозовій ракетними ударами зруйновано школу й дитсадок. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У місті Лозова на Харківщині російські війська уночі ракетними ударами знищили школу та дитячий садок, також пошкоджені й інші будівлі, зокрема, амбулаторія та приватні домоволодіння.
Про це повідомив у Телеграм-каналі Лозівський міський голова Сергій Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі по інфраструктурі освітньої галузі росіяни вдарили ракетами. Знищена вщент наша школа і дитячий садок. Постраждали соціальні об’єкти, амбулаторія, а також приватні будинки", - розповів міський голова.
Без навчальних класів залишилися пів тисячі школярів та 80 вихованців садочка. Це був найстарший навчальний заклад Лозової та єдиний на Авилівському боці.
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