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дитячий садок (321) Лозова (25) Харківщина (4293) школа (1827)

У Лозовій ракетними ударами зруйновано школу й дитсадок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У місті Лозова на Харківщині російські війська уночі ракетними ударами знищили школу та дитячий садок, також пошкоджені й інші будівлі, зокрема, амбулаторія та приватні домоволодіння.

Про це повідомив у Телеграм-каналі Лозівський міський голова Сергій Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі по інфраструктурі освітньої галузі росіяни вдарили ракетами. Знищена вщент наша школа і дитячий садок. Постраждали соціальні об’єкти, амбулаторія, а також приватні будинки", - розповів міський голова.

Без навчальних класів залишилися пів тисячі школярів та 80 вихованців садочка. Це був найстарший навчальний заклад Лозової та єдиний на Авилівському боці.

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У Лозовій ракетними ударами зруйновано школу й дитсадок 01
У Лозовій ракетними ударами зруйновано школу й дитсадок 02
У Лозовій ракетними ударами зруйновано школу й дитсадок 03

Автор: Марина Макєєва
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Мабуть цілились в класи української мови і літератури.
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13.09.2022 11:35 Відповісти
Московити, які себе у 1721 року назвили росіянами, вкравши нашу історію, зброд племен руйнивників і вбивць, племен гвалтівників і ворюг, племен ненависників і шовіністов.
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13.09.2022 11:36 Відповісти
системи IRIS-T Україна отримає вже восени
https://mil.in.ua/uk/news/posol-nimechchyny-povidomyla-koly-********-otrymaye-systemy-ppo-iris-t/
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13.09.2022 11:37 Відповісти
 
 