Залужний зареєстрував шлюб офіцера ЗСУ Воротила: Кличко був свідком одруження. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві відбулося унікальне одруження. Мер Києва Віталій Кличко був свідком на весіллі офіцера Євгенія Воротила та Марії Гуреш, а обряд укладання шлюбу проводив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
Про це повідомила мати нареченої, письменниця Тамара Горіха Зерня на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У нашій родині було велике свято. Моя донька Марія Гуреш стала дружиною Євгенія Воротила. Нащадки двох давніх козацьких родів - сумського роду Негрійків і черкаського роду Воротил - створили нову сім'ю і відтепер будуватимуть власний дім. Великою честю для нас є те, що молодят розписав Головнокомандувач Збройних сил України пан Валерій Залужний, а свідком одруження став мер Києва пан Віталій Кличко. І зробили це з великою щирістю і теплом", - повідомила Тамара Горіха Зерня.
Також Кличко і Залужний залишили свої автографи на українському прапорі.
"Після події діти дістали прапор і попросили наших почесних гостей на ньому розписатися. Дякую усім, хто розділив з нами наші емоції у цей день. Віримо у перемогу ЗСУ і щасливе майбутнє наших дітей у вільній Україні", - поділилася мати нареченою.
Марія Гуреш також висловила вдячність високим гостям за незабутнє весілля.
"Ми страшенно вдячні Валерію Залужному за те, що благословив нас і розписав. Ми також вдячні і Віталію Кличку за те, що принагідно став нашим свідком. Цей день був неймовірно світлим. Ми окрилені. Ми натхненні", - написала молода дружина.
Будь ласка, зачекайте...
Щастя та здоров'я всім , а головне - мирного неба над головою 👊🏼🙏🏼🙂🙏🏼❤️❤️❤️
Тобто, Кривоніс зробив зе боневтіком, а зе відкрив за це на нього справу. Така вона, зелена подяка.
Інакше буде не клин, а сук, на якому ЗЄрмаків повісять українці у присутності тих самих генералів.
все-рівно треба бути "поскромнішим", щоб 95-й квартал чогось не натворив...
а взагалі, на разі, у арахамій є більш важливі справи:"...зберегти лице путіну та патрушеву..." та відмити гроші руZZкому Злодію абрамовичу...
ну і, звичайно, боротьба з патріотами та волонтерами....
Великоi Вiтчизняноi Вiйни! 💙💛
4 ч.
Залужный: *даже и не думает останавливать контрнаступ.
Россия: Рокировка Изюмско-Балаклейской группировки идёт по плану.
ЗСУ: * продолжает рушить к херам линию фронта, освобождает города и сёла.
Россияне: Так, я не понял. Мы выигрываем спецоперацию или проигрываем?
Кремль: Мы отрицательно перегруппировываемся.
Залужний: Стадія "Отріцаніє". Ждіть.
Войска РФ: Нам 3,14зда! Укры валят с колёс! Вы там о..уели в Москве вообще, нас тут ****** по-полной!
Залужний: Стадія "Гнєв". Ждіть.
ЗСУ: Старшина! А ми отой стовпчик проїхали - то вже російській кордон був? Чи нє?
Старшина: Заї@али @лять, стопчики вони рассматрюють. Он танк знов кинутий, пішли глянемо, може шо полєзне буде.
Россияне: А может - это такой хитрый план?
Залужний: Стадія "Торг". Ждіть.
ЗСУ: Так а шо ждать?
Залужний: Як дійдуть до дєпрєссії - ******* хаймарсамі.
Россияне: Как, как мог так посыпаться фронт? Мы в шоке... такого не может быть...
ЗСУ: Це вже вона?
Старшина: Хто - вона?
ЗСУ: Дєпрєссія?
Залужний: ВОГОНЬ!
Войска РФ: Ааааа!!! Сьобуем, @лять!!! *******!!!
Українці: * донатять на пікапи, мавікі та буржуйкі.
Россияне: Так мы с НАТО воюем, или тока с Украиной?
Путин: С НАТО.
Россияне: То есть Залужный командует войсками НАТО?
Путин: Нет... то есть да... та @лять!
Українці: Ми, чєстно говоря, такого не очікували. Ну Балаклєя. Ну Куп'янськ, це ще понятно... Но Ізюм? Святогірськ?
ЗСУ: Вірте у нас. Пам'ятайте загиблих. Поважайте живих. І ми все зробимо.
Нехай ваші діточки народяться в мирній і вільній Україні!!!
Нехай би людина зайнялася тією справою яку вміє.