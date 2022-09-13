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"Бердянськ - це Україна!", - активісти розповсюдили в окупованому місті листівки проти паспортизації та референдуму. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Активісти розповсюджують у Бердянську листівки проти примусової паспортизації та референдуму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістів руху "Жовта Стрічка".
"Бердянськ - не здається! Бердянськ - це Україна! Активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюдили листівки проти примусової паспортизації та референдуму. Ми будемо переслідувати рашистів всюди, наші листівки, стрічки показують їм, що український спротив в Бердянську, наші громадяни продовжують боротись", - йдеться у повідомленні.
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