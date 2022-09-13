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"Бердянськ - це Україна!", - активісти розповсюдили в окупованому місті листівки проти паспортизації та референдуму. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Активісти розповсюджують у Бердянську листівки проти примусової паспортизації та референдуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на активістів руху "Жовта Стрічка".

"Бердянськ - не здається! Бердянськ - це Україна! Активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюдили листівки проти примусової паспортизації та референдуму. Ми будемо переслідувати рашистів всюди, наші листівки, стрічки показують їм, що український спротив в Бердянську, наші громадяни продовжують боротись", - йдеться у повідомленні.

Бердянськ - це Україна!, - активісти розповсюдили в окупованому місті листівки проти паспортизації та референдуму 01
Бердянськ - це Україна!, - активісти розповсюдили в окупованому місті листівки проти паспортизації та референдуму 02
Бердянськ - це Україна!, - активісти розповсюдили в окупованому місті листівки проти паспортизації та референдуму 03
Бердянськ - це Україна!, - активісти розповсюдили в окупованому місті листівки проти паспортизації та референдуму 04

Автор: Ірина Дашківська
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Молодці, таке робити у окупації дуже небезпечно!
Слава Україні!
Слава Героям!
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13.09.2022 12:17 Відповісти
А вот если бы листовки прибивали гвоздём, к спине руССкого чечленца, процесс бы ускорился в разы..
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13.09.2022 12:30 Відповісти
Не называйте чеченами эту погань, чечены, настоящие, воюют с путиным за Украину ,а когда мы победим, будут воевать за Чечню с муртадами акка кадыркин и компания, это предатели чеченского народа и ислама.
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15.09.2022 16:01 Відповісти
Бережи вас Господь
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13.09.2022 12:54 Відповісти
Бережіть себе, справжні українці
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13.09.2022 13:22 Відповісти
 
 