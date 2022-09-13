УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7396 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
12 539 39
війна (56671) Маріуполь (2821) партизани (182) Андрющенко Петро (637)

Партизани підірвали патруль окупантів у Маріуполі, трьох рашистів госпіталізували, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали патруль російских окупантів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших "художників", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, трьох окупантів госпіталізовано в лікарню Донецька, вони живі. Ніхто з "художників" не постраждав та всі знаходяться в безпеці.

Читайте: Маріупольських першокласників окупанти змушують вчити гімн РФ, - Андрющенко

Партизани підірвали патруль окупантів у Маріуполі, трьох рашистів госпіталізували, - Андрющенко 01
Партизани підірвали патруль окупантів у Маріуполі, трьох рашистів госпіталізували, - Андрющенко 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
показати весь коментар
13.09.2022 12:55
+32
Андрій Іллєнко

3 ч. ·

Якого біса депутати опзж та інша рашистська мразь їздить по Києву на лексусах з озброєною охороною, рішає якісь вапроси, ходить у ВР?

Вони мали б сидіти по підвалах у найкращому для них випадку.

Лексуси давно мали бути віддані на армію, а тітушки з охорони мити парашу в казармі (на фронт забагато честі).



Мене верне від думки, що ця мразота збирається знову відсидітися, переназватися, лишитися при баблі і далі щось рішати в цій країні.

показати весь коментар
13.09.2022 12:55
+23
показати весь коментар
13.09.2022 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, мабуть живі, хоч і без башки но досі продовжують бігати.
показати весь коментар
13.09.2022 12:50 Відповісти
https://youtu.be/GcK0lvRy5qU


тут красиво........))))))
показати весь коментар
13.09.2022 13:13 Відповісти
Економят на взривчатці.
показати весь коментар
13.09.2022 12:52 Відповісти
Швидше за все жбурнули гранати.
показати весь коментар
13.09.2022 12:54 Відповісти
Флешмоб "відправ кацапа в пекло" набирає обертів.
показати весь коментар
13.09.2022 12:52 Відповісти
На границе с россией образовались огромные очереди из людей, бегущих из-за контрнаступления ВСУ. Однако россияне коллаборантов с русскими паспортами, выданными на оккупированных территориях Украины, просто не пропускают, рассказал (https://glavred.info/ukraine/izmennikov-ne-*******-pogranichniki-ne-puskayut-v-rf-s-vydannymi-v-ukraine-russkimi-pasportami-10408712.html) военный эксперт Олег Жданов.
показати весь коментар
13.09.2022 12:54 Відповісти
Зрадники там теж не потрібні.
показати весь коментар
13.09.2022 12:55 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 12:55 Відповісти
Андрій Іллєнко

3 ч. ·

Якого біса депутати опзж та інша рашистська мразь їздить по Києву на лексусах з озброєною охороною, рішає якісь вапроси, ходить у ВР?

Вони мали б сидіти по підвалах у найкращому для них випадку.

Лексуси давно мали бути віддані на армію, а тітушки з охорони мити парашу в казармі (на фронт забагато честі).



Мене верне від думки, що ця мразота збирається знову відсидітися, переназватися, лишитися при баблі і далі щось рішати в цій країні.

показати весь коментар
13.09.2022 12:55 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 12:59 Відповісти
Так усюди причаїлися і чекають свого часу , ПОКИ ПАТРІОТИ ГИБНУТЬ НА ФРОНТІ

ПРОПОНУЮ внести в законодавство для депутатів усіх рівнів в чергові вибори і протягом 15 років виборів потому вимогу ОБОВЬЯЗКОВОй участі на фронті проти кацапів на українсько- масковітской війні
показати весь коментар
13.09.2022 13:09 Відповісти
Софійко,це так,але ти забула хто в нас закони пише...як би "отих" почистити,то самі повтікають,раніш ніж закон вийде)))
показати весь коментар
13.09.2022 14:33 Відповісти
Zе-шмарклiй не в ту группу включили..Це вже давно усiм зрозумiло...
показати весь коментар
13.09.2022 14:56 Відповісти
У клоуна гарно виходить тільки кривлятись.
показати весь коментар
13.09.2022 12:57 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 13:07 Відповісти
И минские переговоры не устроили.
показати весь коментар
13.09.2022 13:10 Відповісти
утихни, при тому стані армії ти б просто втік
показати весь коментар
13.09.2022 13:45 Відповісти
Ну так вислухай Ермака та зроби усе навпаки ,чи хочешь успіха- зроби все до того як взає Зермак.
показати весь коментар
13.09.2022 14:30 Відповісти
Я про це давно казав. Дійсно, унікальний випадок.
показати весь коментар
13.09.2022 13:36 Відповісти
В 14-15 тоже воевали не благодаря пороху, а вопреки его командам "не стрелять, а наблюдать"...
показати весь коментар
13.09.2022 15:33 Відповісти
Не кизди,Якщо би Порох не відновив армію та не озброїв ії, не було б відвойовано 2 третини Донбасу,котрі твій зелений здав потім ворогу як лінію розмеження.І зараз би закидували ворога асфальтом, та ховалися за мільярд дерев від Зе, бо то були ваші приоритети під час війни.
показати весь коментар
13.09.2022 15:47 Відповісти
К твоему сведению с 15го года добровольцы пришедшие в 14 МАССОВО ушли из армии из-за пороха и той шоблы, которая при гем там осела ! Порох не давал воевать, а "вязал армию по ногам и рукам"! Ещё в 15м он хотел отдать Широкинсеий участок кацапам, под предлогом доброй воли ...
показати весь коментар
13.09.2022 18:17 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
13.09.2022 18:20 Відповісти
Ты как кацапы... Пораспрашивай об этом тех, кто воевал в 14-15 ! Особенно Азовцев - они в 15м отказались сдавать Широкинское направление , вопреки хотелкам пороха ! Можешь и инете найти об этом !
показати весь коментар
13.09.2022 18:38 Відповісти
Это ты кацап,я помню твои коменти, сидело ты в бане пока не перелогинилось думаешь нацепил прокси и тебя не помнят,"злой гном"?Стули пельку,поки я не звернулася до адміна,в мене чоловік воював 14-15 рік, тоді арміі взагалі ще не було,тільки створювалася,були добробати,верзешь казна що.У вас ,козламорді були великі надіі на Зе,але сталося не так як гадалося,тепер у вас один спільний ворог -Порошенко,щеб пак! Але це вам не допоможе,сиди отам у Германіі ,чи в мухосранске, і не пиши мені муйню. Розплата вже близька, і за Чонгар ,і за Маріуполь, і за Бучу ,Харьків,Херсон ,за вагнерівців ,за розкрадання бюджету ,та переслідування бойових генералів та патріотів, за тещо три роки знекровлювали армію і зруйнували обороний заказ,за закриття ракетної програми і за катували КБ"Луч" ,і ще багато ,багато за що нагадають зеленим і помиї на Пороха вже вам не допоможуть.
показати весь коментар
13.09.2022 19:37 Відповісти
Что ты так разбрехалась ?
показати весь коментар
13.09.2022 20:57 Відповісти
"в селе Широкино вблизи Мариуполя планируют создать 30-км зону безопасности. В Мариуполе уже прошел митинг против вывода войск из Широкиного"...
показати весь коментар
13.09.2022 18:44 Відповісти
Але Маріуполь здали ви , тварини зелені,і Чонгар розмінували ви,навіть протитанкові їжаки повбирали, якраз за день до наступу російського десанта з Криму ,саме в тому напрямку.При Пороху путлер не наважився починати повномасштабну війну,чекав на зелени крису .може тобі нагадати що робив Зе і 95 квартал у 15?Танцювали на лабутенах перед сепарами,а Зеленка пропанувала виплати за сдачу українських позицій в інеті.Ще раз кажу, вам вже не допоможуть ні брехня на Пороха, ні піар,бо люди побачили що робили ви особисто.Жарти скінчені, готуйтеся і ви відповідати за скоєне,Чонгар Порошенком не прикриеш,він його замінував,а ось хто відкрив дорогу рашистам ,вже знає уся Україна.
показати весь коментар
13.09.2022 19:42 Відповісти
Как не крути, а именно сейчас кацапам наваляли общими усилиями... А при порохе были только "сопереживания на словах " и всякие там минские, с которых ели ели соскочили !
показати весь коментар
13.09.2022 21:00 Відповісти
поздно,троль, реакции не будет, не трать тут время.
показати весь коментар
14.09.2022 01:42 Відповісти
Розїздились тварі, партизанам вже нема де і міну поставить, як кацапоїд зразу в неї влізе
показати весь коментар
13.09.2022 12:56 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 13:00 Відповісти
Рашисти бісяцться коли бачать букву Ї, бо думають, що то намальований їхній обвислий недофюрер.
показати весь коментар
13.09.2022 13:00 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 14:39 Відповісти
Правильно писать - пiдiрвали пiдiрастов..
показати весь коментар
13.09.2022 13:07 Відповісти
Підірвали підірвастів.
показати весь коментар
13.09.2022 13:38 Відповісти
 
 