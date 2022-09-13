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Партизани підірвали патруль окупантів у Маріуполі, трьох рашистів госпіталізували, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали патруль російских окупантів.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших "художників", - йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, трьох окупантів госпіталізовано в лікарню Донецька, вони живі. Ніхто з "художників" не постраждав та всі знаходяться в безпеці.
Топ коментарі
+41 Лилия Стацкая
показати весь коментар13.09.2022 12:55
+32 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.09.2022 12:55
+23 Маркиз
показати весь коментар13.09.2022 13:07
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тут красиво........))))))
3 ч. ·
Якого біса депутати опзж та інша рашистська мразь їздить по Києву на лексусах з озброєною охороною, рішає якісь вапроси, ходить у ВР?
Вони мали б сидіти по підвалах у найкращому для них випадку.
Лексуси давно мали бути віддані на армію, а тітушки з охорони мити парашу в казармі (на фронт забагато честі).
Мене верне від думки, що ця мразота збирається знову відсидітися, переназватися, лишитися при баблі і далі щось рішати в цій країні.
ПРОПОНУЮ внести в законодавство для депутатів усіх рівнів в чергові вибори і протягом 15 років виборів потому вимогу ОБОВЬЯЗКОВОй участі на фронті проти кацапів на українсько- масковітской війні