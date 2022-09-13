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війна (56671) гриби (24) волонтери (1213) ЗСУ (5733)

Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Учора, 12 вересня, благодійний фонд "Мураха" та "Кухарська сотня столиці" підписали угоду про спільне виготовлення 10 тисяч порцій супів з карпатськими білими грибами.

Про це повідомив у фейсбуці учасник благодійного фонду волонтер Андрій Боєчко, інформує Цензор.НЕТ.

3а його словами, з 5 по 10 вересня 7 волонтерів БФ "Мураха" та 5 волонтерів з Верховини і Косова збирали та сушили гриби на високогірній полонині Дуконя.

"Ідея здійснити таку акцію належить кращому і найвідомішому грибникові України Юрій Соломченко. Саме він організував групу підтримки нашого Центру спротиву окупації "Мураха" в Карпатах. За три дні зібрано понад 400 кг. білого гриба. Завдяки допомозі місцевого підрозділу УТМР та братії монастиря Дуконя ми змогли висушити ці гриби і зберегти урожай. Величезну підтримку надав також місцевий житель Іван Крамар, в хатині якого ми висушили майже половину зібраних грибів. Крім цього, Іван передав на потреби ЗСУ майже 30 кг. висушеного Іван-чаю", - йдеться у повідомленні.

Боєчко зазначає, що всі зібрані гриби вже в Києві.

"Сьогодні "Кухарська сотня столиці" починає виготовляти сухі супи і передавати їх на фронт.

"Хочу звернутися до всіх, хто має крупи, спеції та овочі, - поділіться з дівчатами, що готуватимуть супи. Крім того, звертаюся до жителів Карпат - поділіться з нами зібраними грибами. Хто може вислати безкоштовно, отримає подяку і повагу від усіх нас та бійців на фронті. Нам не вистачає кілограмів 50-60. Якщо дасте гарну ціну на гриби, викупимо. Давно підмічено, що природа в рік біди і катаклізмів дає людям надзвичайно щедрий врожай грибів та ягід. 2022 рік є саме таким. В Карпатах величезна кількість грибів. Тому сподіваюся на допомогу від горян", - резюмує Боєчко. 

Також читайте: Українським воїнам на фронт передадуть пічки-буржуйки. ФОТО

Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 01
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 02
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 03
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 04
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 05
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 06
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 07
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 08
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 09
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 10
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 11
Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко 12

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Ну так це просто відмінно. ... На відміну від того, що країною зараз керує агент фсб д'єрьмак. А те,що рахується президентом взагалі недієздатне🤦
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13.09.2022 13:02
+5
Добре що не муку як росіяни свої передавали у наборах. Бо як це їсти в похідних умовах не дуже зрозуміло. А ось сухий суп це добре.
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13.09.2022 13:03
+4
Ти читав для кого це?
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13.09.2022 13:09
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Ну так це просто відмінно. ... На відміну від того, що країною зараз керує агент фсб д'єрьмак. А те,що рахується президентом взагалі недієздатне🤦
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13.09.2022 13:02 Відповісти
Добре що не муку як росіяни свої передавали у наборах. Бо як це їсти в похідних умовах не дуже зрозуміло. А ось сухий суп це добре.
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13.09.2022 13:03 Відповісти
Ти читав для кого це?
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13.09.2022 13:09 Відповісти
Может не надо грибы? А вдруг галюны поймают..
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13.09.2022 13:11 Відповісти
Гриби з галюнами будуть для ОПи.
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13.09.2022 13:13 Відповісти
Вони й без грибів постійно "закумарені"! Особливо "найвеличніший підор"!
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13.09.2022 13:21 Відповісти
Норм, я б такого сам подхавал😁. Свяжусь со знакомыми волонтерами, передам инфу. Они с испанцами работают. Кстате, в Испании грибы растуть?
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13.09.2022 13:13 Відповісти
везде растут
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13.09.2022 13:20 Відповісти
Растут грибы в Испании . В нашей зоне собирали маслят, вроде нормальные , но очень тяжелые для пищеварения
Может по этому здесь их никто не собирает ?🤪
Чуть съешь больше и боли в желудке обеспечены …
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13.09.2022 13:39 Відповісти
Ясно. Может что-то другое придумают.
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13.09.2022 13:43 Відповісти
Маслюки мариновані - смакота, все інше з них вигадки новоявлених "грибників")
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13.09.2022 13:55 Відповісти
У нас по лісах теж грибів багато - вперемішку з мінами і "розтяжками" Вже не одна людина постраждала!
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13.09.2022 13:20 Відповісти
Ну почему грибы? Зачем? Лучше ж мясо! На худой конец просто кашу с растительным маслом. Но грибы...
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13.09.2022 13:22 Відповісти
З м'ясом і кашами і так все нормально, іноді хочеться різноманітності, ви куштували грибний суп
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13.09.2022 13:41 Відповісти
Я к грибам отношусь крайне осторожно. И не каждый желудок выдержит такой "бросок" внутрь желудка, как грибы). Парням я бы такое счастье не отправляла на передовую. Каши, борщи даже в сушеном виде, да! Но грибы... Это привыкли к грибам местные обитатели, где растут эти сказочные создания, для них грибы - очень вкусный обед и ужин, завтрак и перекус, а для нас, живущих в степи... Иногда покупаю маринованные польские опята, добавляю маслица растительного, лучка, чесночка и уксуса, пару ложек, но не больше могу съесть вприкуску с картошкой)) Белых у нас нету и никто не продаёт по понятным причинам)
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13.09.2022 13:52 Відповісти
Дурня якась. Нема заказів від київських ресторанів? Наступні омари і устриці?
Краще доброго шматка м*яса для фізично виснажених хлопців, ще й коли холодно, нічого, нажаль, не придумали.
Калорійність супчику нульова. І ще гриби дуже важкі для ШКТ і не всім їх можна.
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13.09.2022 13:50 Відповісти
Цікавий варіант.
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13.09.2022 13:57 Відповісти
Боєчко - давно відомий своєю наглістю, нахрапом, схильністю до авантюризму і нещирістю. То він збирав срібло для нагороди Народний Герой і там обгадився, то він колотив гроші на відкриття вдасного гольф-клубу нібито з метою реабілітації учасників АТО і там щось пішло не так, то від будував якесь примарне розважальне містечко з комерційною метою і знов забуксував, а з карпатськими грибами то його вічна тема - приїздить, скуповує оптом за безцінь, прикриваючись легендами про допомогу армії, тягне на Київ і все - далі слідів нема.
Ця людина конвертує довіру громадян у власні інтереси, тому віри до нього немаю ще з 15-го року.
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13.09.2022 14:18 Відповісти
Ну а вы не предполагаете что российские агенты с удовольствием отправят вам сухих грибов в перемешку с ядовитыми?
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13.09.2022 18:47 Відповісти
 
 