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Високопілля після визволення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У деокупованому Високопіллі на Херсонщині зруйновано чи пошкоджено більшість будинків та споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали. 

Про це свідчать оприлюднені ФОТО із звільненого населеного пункту.

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Високопілля після визволення 07
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Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ деокупували 500 квадратних км на Херсонщині. Визволено Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Треба підіймати питання про заборону раше мати свою армію
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13.09.2022 13:53
+9
сама страшна російська ракета називається "Сызрань"

після неї будь яке місто або село перетворюється в "русскую сызрань"
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13.09.2022 13:45
+7
Сруське бидло , де би воно не було , залишає після себе купи лайна ,
руіни , все пограбоване та біль і сльози людей , з якими вони зустрічалися !

Кацапи , ви підлягаєте повному знищенню 😡
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13.09.2022 13:51
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сама страшна російська ракета називається "Сызрань"

після неї будь яке місто або село перетворюється в "русскую сызрань"
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13.09.2022 13:45 Відповісти
Руськомирівські пейзажі.
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13.09.2022 13:50 Відповісти
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13.09.2022 13:47 Відповісти
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13.09.2022 13:48 Відповісти
А такі авто 30 років захищала вся українська влада В угоду россіянам і руцкому миру .

Цукі не дають можливості мати українцям нормальні недорогі ЕВРОПЕЙСЬКі авто

ЗЕ ПОВЕРНІ ЛЬГОТНЕ РОЗМІТНЕННЯ , якщо Україна ійде до ЕС. Досить позорити країну і робить авто дорожчіми на 4-5000 евро ніж в усьому ЕС ‼️‼️‼️‼️
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13.09.2022 13:52 Відповісти
вы ничего не понимаете

захищали "вітчизняного виробника"
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13.09.2022 13:56 Відповісти
а які авто Зеленський доручив збирати на ЗАЗ, "ланоси", "форзу", "шкоду" чи ВАЗ? Звичайно ВАЗ, бо це все йому близько, все це гріє його серце.
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13.09.2022 14:58 Відповісти
Сруське бидло , де би воно не було , залишає після себе купи лайна ,
руіни , все пограбоване та біль і сльози людей , з якими вони зустрічалися !

Кацапи , ви підлягаєте повному знищенню 😡
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13.09.2022 13:51 Відповісти
Треба підіймати питання про заборону раше мати свою армію
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13.09.2022 13:53 Відповісти
По информации РБК, Росстандарт может разрешить сокращать «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».

Коммерсантъ

правильной дорогой идут таваріщі
#це-вам-не-европа
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13.09.2022 13:58 Відповісти
Скоро будет капитуляция России на условиях Украины и ее друзей. Условия будут очень простые: Отстранение от власти Путина и его окружения и суд над ними. Освобождение оккупированных территорий Украины (естественно включая Донбасс и Крым). Выплата Россией материального ущерба принесенного Украине. Запрет России иметь свою армию. Разделение России на сферы влияния, которые будут контролировать Украина, США, Англия, Польша и другие. Возврат Украине ее исконной территории Кубани. В нынешних границах Россия уже не будет и т.д.
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13.09.2022 14:05 Відповісти
Геростраты 21 столiття.
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13.09.2022 14:11 Відповісти
 
 