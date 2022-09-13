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Високопілля після визволення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У деокупованому Високопіллі на Херсонщині зруйновано чи пошкоджено більшість будинків та споруд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Про це свідчать оприлюднені ФОТО із звільненого населеного пункту.
Топ коментарі
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.09.2022 13:53
+9 Алекс Мышкевич
показати весь коментар13.09.2022 13:45
+7 Amber
показати весь коментар13.09.2022 13:51
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після неї будь яке місто або село перетворюється в "русскую сызрань"
Цукі не дають можливості мати українцям нормальні недорогі ЕВРОПЕЙСЬКі авто
ЗЕ ПОВЕРНІ ЛЬГОТНЕ РОЗМІТНЕННЯ , якщо Україна ійде до ЕС. Досить позорити країну і робить авто дорожчіми на 4-5000 евро ніж в усьому ЕС ‼️‼️‼️‼️
захищали "вітчизняного виробника"
руіни , все пограбоване та біль і сльози людей , з якими вони зустрічалися !
Кацапи , ви підлягаєте повному знищенню 😡
Коммерсантъ
правильной дорогой идут таваріщі
#це-вам-не-европа