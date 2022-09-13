Високопілля після визволення. ФОТОрепортаж

У деокупованому Високопіллі на Херсонщині зруйновано чи пошкоджено більшість будинків та споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Про це свідчать оприлюднені ФОТО із звільненого населеного пункту.

















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