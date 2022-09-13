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Розірваний на шматки російський Т-72Б3М поблизу Гракового на Харківщині: Так має виглядати російський "Вагнер". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На стволі танка, який супроводжував вантажівку РФ, видніється напис "Вагнер".
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ось як має виглядати російський "Вагнер"! Новітній російський Т-72Б3М зразка 2016 року з надписом на стволі "Вагнер", розірваний на шматки вибухом боєкомплекту на зупинці автобусу біля села Граково. Танк супроводжував вантажну машину, яка перевозила боєприпаси, і танк, і вантажівка були знищені на початку Балаклійського прориву із засідки групою українських бійців з поки що невідомого підрозділу", - розповів журналіст.
Топ коментарі
+42 Olga A 6130c05e
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+31 Vika Lysenko
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+13 Olga A 6130c05e
показати весь коментар13.09.2022 13:55
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Будь ласка, зачекайте...
Чекаю на початок розслідування зливу "вагнерівців" *****.
і мабуть не тільки ту що на фото
Популус на розтяжці правління олігархії, вона буде витворяти що завгодно, адже якщо повились на серіали, то поведуться як і африканці на бусики...
В Киїіській області розстріляні авто мають такий же вигляд,ніби ржаві...гори авто.
выходит и срабатывает там. По этому танкисты часто чистят стволы ,
а на дальних маршах идут с перевёрнутой башней и одетым чехлом .
Коловрат гітлером із значимого останнього....
А скільки добрих і світлих речей це зло під різними масками та в різні часи спаскудило.
Так може років 200-300-1500 до нас й була Земля Раєм...