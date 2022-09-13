У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали ще двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у прсслежбі СБУ та у Офісі Генпрокурора.

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"Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він "полював" на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів. Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України", - йдеться у повідомленні СБУ.

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У ході обшуку за місцем проживання коригувальника вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ, зміст яких підтверджує збір та передачу зазначених даних. Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.









