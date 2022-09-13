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війна (56671) затримання (4146) Миколаїв (1338) СБУ (10055)

У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Співробітники СБУ затримали ще двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у прсслежбі СБУ та у Офісі Генпрокурора.

"Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він "полював" на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.

У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 01

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів. Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України", - йдеться у повідомленні СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині затримали чоловіка, в телефоні якого знайшли листування з росіянами

У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 02

У ході обшуку за місцем проживання коригувальника вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ, зміст яких підтверджує збір та передачу зазначених даних. Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.

У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 03


У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 04
У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 05
У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 06
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Топ коментарі
+28
Все химарсы давно уничтожены. Два раза. Всем агентам отбой.
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13.09.2022 14:34
+23
Если это не фейк (а зная наше СБУ, это может быть с вероятностью 50\50) - повесить нах. Стыдно жить в одном городе с **********, которые зовут в него ракеты.

Жаль что у нас импотентные силовые структуры. Если в Одессе судьи вместо сроков заставляют читать Кайдашеву Сiм`ю, или че-то в этом духе, то что мешает суду например проявить креативность и судить не за держзраду, а за МАССОВОЕ УБИЙСТВО ?

Хотя я бы просто вешал. Еще и семье счет за верёвку, за то что воспитали такого хеусоса.
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13.09.2022 14:40
+14
а скільки ше таких підорів штопаних, не викрито.......... 😡😡😡😡
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13.09.2022 14:42
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Все химарсы давно уничтожены. Два раза. Всем агентам отбой.
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13.09.2022 14:34 Відповісти
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13.09.2022 14:43 Відповісти
Некто Конашенков намедни отрапортовал что в Николаевской области уничтожено 45 тыс. тонн боеприпасов (!). Петушок не удосужился почитать что на Хиросиму было сброшено ~17 тыс. тонн, на Нагасаки ~21 тыс. тонн. Так что да, фантазии им не занимать, а их быдло хавает.
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13.09.2022 14:46 Відповісти
Це міліони !!!! 155 мм снарядів!
Карл!
В одному складі! 😂
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13.09.2022 15:04 Відповісти
Та таких у Миколаєві і інших містах не десятки навіть, а тисячі. Стріляти гадів і капець. Дивно. Іде війна, а діють закони мирного часу. Як тоді виграти війну. А зеленцирк?
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13.09.2022 15:12 Відповісти
Посадить тварюк в деревянные хаймарсы и сообщить оркам координаты.
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13.09.2022 16:11 Відповісти
Если это не фейк (а зная наше СБУ, это может быть с вероятностью 50\50) - повесить нах. Стыдно жить в одном городе с **********, которые зовут в него ракеты.

Жаль что у нас импотентные силовые структуры. Если в Одессе судьи вместо сроков заставляют читать Кайдашеву Сiм`ю, или че-то в этом духе, то что мешает суду например проявить креативность и судить не за держзраду, а за МАССОВОЕ УБИЙСТВО ?

Хотя я бы просто вешал. Еще и семье счет за верёвку, за то что воспитали такого хеусоса.
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13.09.2022 14:40 Відповісти
Буде тобі прильот......
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13.09.2022 14:40 Відповісти
При затриманні не чинили опір? ((
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13.09.2022 14:41 Відповісти
посадить на ракету HIMARS и отправить домой, пускай полетает
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13.09.2022 14:42 Відповісти
"посадить на ракету HIMARS"
та нахіба? Виштрикнути тій паскуді очі - нехай собі й надалі "хімєрьі" шукає.
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13.09.2022 18:01 Відповісти
а скільки ше таких підорів штопаних, не викрито.......... 😡😡😡😡
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13.09.2022 14:42 Відповісти
Тварюку розстріляти на місці !!
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13.09.2022 14:42 Відповісти
Фанатики руцкого міра.
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13.09.2022 14:46 Відповісти
Зробити з них самовари та вiдправити на кацапiю!
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13.09.2022 14:48 Відповісти
Таких тварей нужно связывать и оставлять на месте куда они навели. Етого же закон не запрещает. Пускай сидит и ждет когда по нему его руzкие братья влупят
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13.09.2022 14:49 Відповісти
Так инфраструктуры не напасешься на каждого одноразового диверсанта.
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13.09.2022 14:50 Відповісти
WTF. Вішати
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13.09.2022 15:18 Відповісти
Нужно законодательно оформить конфискацию жилья у этих 3дарасов , с последующей передачей этого жилья беженцами с зоны военных действий. Семьи этих скотов выгонять на улицу, пусть поживут в шкуре переселенцев.
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13.09.2022 16:08 Відповісти
 
 