У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Співробітники СБУ затримали ще двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у прсслежбі СБУ та у Офісі Генпрокурора.
"Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він "полював" на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.
Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів. Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України", - йдеться у повідомленні СБУ.
У ході обшуку за місцем проживання коригувальника вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ, зміст яких підтверджує збір та передачу зазначених даних. Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.
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Карл!
В одному складі! 😂
Жаль что у нас импотентные силовые структуры. Если в Одессе судьи вместо сроков заставляют читать Кайдашеву Сiм`ю, или че-то в этом духе, то что мешает суду например проявить креативность и судить не за держзраду, а за МАССОВОЕ УБИЙСТВО ?
Хотя я бы просто вешал. Еще и семье счет за верёвку, за то что воспитали такого хеусоса.
та нахіба? Виштрикнути тій паскуді очі - нехай собі й надалі "хімєрьі" шукає.