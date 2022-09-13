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Трофейна ворожа техніка, захоплена захисниками України на Харківщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ під час деокупації Харківщини захоплюють трофейну російську техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Ще трохи трофеїв ЗСУ здобули на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Трофейна ворожа техніка, захоплена захисниками України на Харківщині 01
Трофейна ворожа техніка, захоплена захисниками України на Харківщині 02
Трофейна ворожа техніка, захоплена захисниками України на Харківщині 03
Трофейна ворожа техніка, захоплена захисниками України на Харківщині 04
Трофейна ворожа техніка, захоплена захисниками України на Харківщині 05
Трофейна ворожа техніка, захоплена захисниками України на Харківщині 06

Також читайте: Сили спецоперацій затрофеїли ворожу неушкоджену гармату 2С19 "Мста-С". ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
Єрмак - хто не впізнав

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13.09.2022 15:26
+23
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13.09.2022 15:41
+20
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13.09.2022 15:50
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Был Мудрец, а стал Беглец
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13.09.2022 15:24 Відповісти
А взагалі, йому капець.
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13.09.2022 15:27 Відповісти
Сподіваюсь що навіть "мєртвєц"
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13.09.2022 15:27 Відповісти
Ні, ті що упороті - не бігли, а їм нав'язали стріляти "бЕндеровев".
Ті що побігли - зрозуміли що це тупа геноцидна війна, злив їх в унітаз Рай...

Саме тому - це добре що вони тепер будут Х-ла добивати в самом кремлі.
Чому в цьому впевнений - тому що перехоплення є.

Все що зараз відбувається ще "реконструкція" позорного миру в першій світовій війні. В якій перемогли НКВД-сили Зла.
Які правлять ними на нами до сих пір через олігархів та павликів морозових на кшталт Медведчука (початок взяв з Степана Хмари), покористались - викинули. Так саме і з "тюрьмой народів" - 300 років геноциду та окупації Світу - і тепер - в унітаз Рай.

В крематоріях спалено більше 30%. Саме ті які не потрапили в офіційні втрати. Так "економлять". Якась частина - не сподобалась поведінка офіцеру/кадірівцю.
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13.09.2022 17:31 Відповісти
Тут більше питання - чому наші спецслужби не прибрали окурка після острова Зміїний.
Хоча якщо дотичні до цієї парафії знаєте що нікому.
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13.09.2022 17:34 Відповісти
Як з'явився цей "мудрец"? Мабуть шляхом схрещення слів "мудак" і "піздєц"... Бо справжня мудра людина у чужу країну на танку вбивати з маєчнею на вустах не поїде.
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13.09.2022 15:49 Відповісти
Єрмак - хто не впізнав

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13.09.2022 15:26 Відповісти
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13.09.2022 15:28 Відповісти
Это да. Ермаку забыли сообщить про подготовку наступления на Востоке, поэтому оно такое успешное оказалось. Говорят и в минобороны тоже удивились собственным успехом. Только генштаб в курсе был по-полной.
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13.09.2022 15:31 Відповісти
писали що ні Зеля, ні Єрмак не знали. Здається, що першим це озвучив Березовець
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13.09.2022 15:33 Відповісти
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13.09.2022 15:41 Відповісти
треба було дописать- ні Безуглой.
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13.09.2022 17:33 Відповісти
Жгі ісчо!
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13.09.2022 15:51 Відповісти
Ну да, осла оманского все и так узнали.
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13.09.2022 16:02 Відповісти
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13.09.2022 15:31 Відповісти
Покрасить, и на передовую, слать подарки бывшим хозяевам.
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13.09.2022 15:38 Відповісти
Там еще надо разобраться что с двигателем. Рашики полевой ремонт затеяли. Наверно перебрать хотели.
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13.09.2022 16:09 Відповісти
Я думаю у вас найдутся специалисты. Техника то почти одинаковая.
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13.09.2022 16:24 Відповісти
Для Зе-**расів, збитий іранський Б.л, достатньо для розірвання дип. Зв'язків, чи ще ні??
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13.09.2022 15:48 Відповісти
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13.09.2022 15:50 Відповісти
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13.09.2022 19:31 Відповісти
Ці фото були і неділю ввечері. Ще хлопці припускали що це рембаза орків під Ізюмом.
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13.09.2022 15:53 Відповісти
Шилка і Град гарний улов, з танка бачу кацапи двіжок зняли, чи алюміній хотіли здати на бухло
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13.09.2022 16:09 Відповісти
хлопці, які захоплену техніку дивились, кажуть, що в танках тільки дві передачі: перша щоб на парадах їздити і задня - щоб відступати! 😂
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13.09.2022 16:11 Відповісти
сколько же они соляры жрут пока доедешь до места уже заправляться надо
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13.09.2022 16:23 Відповісти
 
 