Трофейна ворожа техніка, захоплена захисниками України на Харківщині. ФОТОрепортаж

ЗСУ під час деокупації Харківщини захоплюють трофейну російську техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Ще трохи трофеїв ЗСУ здобули на Харківщині", - йдеться у повідомленні.













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