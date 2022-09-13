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Трофейна ворожа техніка, захоплена захисниками України на Харківщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ під час деокупації Харківщини захоплюють трофейну російську техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Ще трохи трофеїв ЗСУ здобули на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+52 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар13.09.2022 15:26
+23 Маркиз
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+20 Маркиз
показати весь коментар13.09.2022 15:50
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Будь ласка, зачекайте...
Ті що побігли - зрозуміли що це тупа геноцидна війна, злив їх в
унітазРай...
Саме тому - це добре що вони тепер будут Х-ла добивати в самом кремлі.
Чому в цьому впевнений - тому що перехоплення є.
Все що зараз відбувається ще "реконструкція" позорного миру в першій світовій війні. В якій перемогли НКВД-сили Зла.
Які правлять ними на нами до сих пір через олігархів та павликів морозових на кшталт Медведчука (початок взяв з Степана Хмари), покористались - викинули. Так саме і з "тюрьмой народів" - 300 років геноциду та окупації Світу - і тепер - в
унітазРай.
В крематоріях спалено більше 30%. Саме ті які не потрапили в офіційні втрати. Так "економлять". Якась частина - не сподобалась поведінка офіцеру/кадірівцю.
Хоча якщо дотичні до цієї парафії знаєте що нікому.