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З 19 вересня з окупованого Криму випускатимуть лише за наявності письмового дозволу військкома, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

З 19 вересня виїзд з окупованого Криму буде можливим лише за наявності письмового дозволу військкома.

Про це пише Qirim.News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Видання опублікувало "документ", призначений транспортній компанії "ТРАНСКАРГО" від військового комісаріату. У ньому йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу Кримського мосту та обмеження виїзду.

З 19 вересня з окупованого Криму випускатимуть лише за наявності письмового дозволу військкома, - ЗМІ 01

Читайте також: У разі оголошення мобілізації до армії РФ в Криму забиратимуть всіх підряд, нікого не жалітимуть, - Чубаров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Сейчас мост обвалят копытами
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13.09.2022 16:52
+17
Валіть мужики і мужчінки через міст в краснодарский край пока не захлопнулась мишоловка,і вам краще і нам меньше куль витрачати на гарматне мясо
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13.09.2022 16:41
+16
Как говорится, своею собственной рукой....захлопнулась мышеловка.
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13.09.2022 16:31
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ну шо, сносим военкомат's и пусть пи#дуют на#уй.

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13.09.2022 16:30 Відповісти
Дабро пожаловать мусзчинам курортникам! Или ************ понаехавшие, до 19-го, пака не позна...
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13.09.2022 16:44 Відповісти
Под ружье.
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13.09.2022 16:31 Відповісти
Как говорится, своею собственной рукой....захлопнулась мышеловка.
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13.09.2022 16:31 Відповісти
с 19.09.2022 ЕС фактически закрывает границы для счастливых обладателей книжечки с двуглавой курицей
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13.09.2022 17:17 Відповісти
a sho tam Evropa hoche zrobyty?
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14.09.2022 10:31 Відповісти
Це вже "камні с нєба", чи ще не?
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13.09.2022 16:32 Відповісти
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13.09.2022 16:34 Відповісти
не хочу уезжать из Крыма, настолько здевь все классно, по-домашнему
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13.09.2022 16:37 Відповісти
А ха ха ха, ****** вам крысчане
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13.09.2022 16:40 Відповісти
Валіть мужики і мужчінки через міст в краснодарский край пока не захлопнулась мишоловка,і вам краще і нам меньше куль витрачати на гарматне мясо
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13.09.2022 16:41 Відповісти
Вже звалили хто міг, залишилось лайно для куль в 99% випадках
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13.09.2022 16:45 Відповісти
i ote naselennya i bude garmatnym myasom, yak 10.000 vbytyh donbasyan.
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14.09.2022 10:32 Відповісти
"************ завйот"! За що боролися..
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13.09.2022 16:41 Відповісти
Сейчас мост обвалят копытами
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13.09.2022 16:52 Відповісти
Треба крымчанам валить в Турцию , шоб не стати мясом на полях Украины. И украинским военным меньше убивать придётся
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13.09.2022 16:54 Відповісти
Залишилось 6 днів... До 19-го міст не витримає
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13.09.2022 16:58 Відповісти
ну що "крисчанє", готові боронити рідну гавань чи вплав на матрацах будете форсувати керченську протоку на ісконную родіну? Це ж так скрепно "умєрєть в рассии"
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13.09.2022 17:01 Відповісти
"так же", дблблд.

У представників неорганізованого злочинного угрупування "узкій мір" відсихає остання сіра ізвіліна.
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13.09.2022 17:01 Відповісти
крымский мост что то застоялся. пора уже с ним решить вопрос и обезумевшая толпа включая подписанта этой бумаги, начнет вплавь удирать оттуда.
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13.09.2022 17:12 Відповісти
Борик, ты же работал по дембелю в военкомате Евпатории, и уже сделал себе и своему выкидышу такое разрешение? Если нет, то при заходе ВСУ в Крым, ты, моральный урод, сильно пожалеешь что не сдрыстнул в Парашу, сруский ты грёбанный типа человек.
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13.09.2022 17:15 Відповісти
Гоблин совсем седой стал, - ссыт не по-детски прихода ЗСУ.
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13.09.2022 17:19 Відповісти
где то читал, что свои семьи, он и его заместитель, уже вывезли на материк со всем барахлом.
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13.09.2022 17:21 Відповісти
н-да кацапы...кормить червей в украинском чернозёме,это не яйца перед компом чесать...
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13.09.2022 17:26 Відповісти
__Курица не птица ,мАцква -не столица....__
(очень давняя народная примета )
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13.09.2022 18:01 Відповісти
__О ! все на Рехферендум. типа не согласны и всё тАкое.
Но ! есть вероятность ареста быть отпизж...нными.
халява- Она такая...___
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13.09.2022 18:17 Відповісти
Драпают из Крыма аж Гай шумить... первыми удирать начали офицеры путлера ещё в апреле ..успели продать недвижимость и свалили Знали крысы что пахнет жареным...🦍🦍🦍🤣
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13.09.2022 18:34 Відповісти
Как там крысчане? Готовы? Лягли и просют?
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13.09.2022 18:41 Відповісти
Готують кримське м'ясо для фаршу.
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13.09.2022 18:53 Відповісти
А Крыму самоликвидировался СУ-25,,,кажуть тормоза отказали...без Бавовны...🤣🤣Видео в Ютьюбе
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13.09.2022 19:10 Відповісти
Интересно, скока там ща за должность военкома просят?
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13.09.2022 19:13 Відповісти
Така новина (особливо те, що оприлюднили саме росіяни) нам на руку
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13.09.2022 21:00 Відповісти
"'spravka s obyazatalnym ukazaniyem daty vozvrasheniya'
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14.09.2022 10:36 Відповісти
 
 