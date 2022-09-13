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З 19 вересня з окупованого Криму випускатимуть лише за наявності письмового дозволу військкома, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
З 19 вересня виїзд з окупованого Криму буде можливим лише за наявності письмового дозволу військкома.
Про це пише Qirim.News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Видання опублікувало "документ", призначений транспортній компанії "ТРАНСКАРГО" від військового комісаріату. У ньому йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу Кримського мосту та обмеження виїзду.
Топ коментарі
+20 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.09.2022 16:52
+17 Nikolai Chizhevsky
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+16 Petrov Viktor
показати весь коментар13.09.2022 16:31
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У представників неорганізованого злочинного угрупування "узкій мір" відсихає остання сіра ізвіліна.
(очень давняя народная примета )
Но ! есть вероятность ареста быть отпизж...нными.
халява- Она такая...___