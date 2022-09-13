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Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь, - Резніков

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков за результатами зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий приймати в Києві великого друга України, міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони роблять зараз, постачаючи українській армії найсучасніший мобільний шпиталь, який урятує життя наших військових та цивільних осіб. Дякую друзям!" - написав Резніков.

Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь, - Резніков 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Эстония - без слов. Просто респект.
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13.09.2022 16:57
+10
дякуємо..
дійсно, хто хоче той допомагає, хто не хоче той відбрешки шукає...
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13.09.2022 16:56
+5
Если дойдет до организации Балто-Черноморского Союза, то автоматически поможеи.
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13.09.2022 17:32
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дякуємо..
дійсно, хто хоче той допомагає, хто не хоче той відбрешки шукає...
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13.09.2022 16:56 Відповісти
Эстония - без слов. Просто респект.
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13.09.2022 16:57 Відповісти
после демилитаризации *****, помогите всем странам Балтии, свергнуть бульба-фюрера в Минске который для них одна проблема. он давно на штыках удерживает власть а кто против кидает в тюрьмы.
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13.09.2022 17:27 Відповісти
Если дойдет до организации Балто-Черноморского Союза, то автоматически поможеи.
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13.09.2022 17:32 Відповісти
если бульба-фюрера свергнуть, то станет хорошо и вам, и Балтии, и Польше. и для ***** тоже будет удар - в Беларуси военная база есть. да и вы от бульба фюрера натерпелись крепко.
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13.09.2022 17:33 Відповісти
Щиро дякуємо.
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13.09.2022 17:34 Відповісти
Aitah Eestis 🇪🇪!
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13.09.2022 17:44 Відповісти
А потім,якийсь депутат-довбо₴& зі "СН" розповість де він стоїть і рашисти його раздовбають.Доречі!А як покарали того депутата за наводку рашистів на шпиталь?Поставілі на від?
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13.09.2022 18:45 Відповісти
Щиро вдячні естонцям за врятовані життя і здоров'я наших захисників із Збройних Сил України. Вчасно надана допомога це супер!
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13.09.2022 18:51 Відповісти
 
 