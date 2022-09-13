Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь, - Резніков
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь.
Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков за результатами зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий приймати в Києві великого друга України, міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони роблять зараз, постачаючи українській армії найсучасніший мобільний шпиталь, який урятує життя наших військових та цивільних осіб. Дякую друзям!" - написав Резніков.
Топ коментарі
+11 Олег Кущ e096799b
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+10 Вася Шевченко f77d76ba
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+5 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар13.09.2022 17:32
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