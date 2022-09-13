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Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано вертоліт, частини гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун та інше майно загальною вартістю майже 300 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

"До початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення Міноборони РБ, білоруських та російських підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що арештоване майно планують передати на потреби ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арештовано понад 1 млрд грн активів ексдепутата-єдинороса Крупчака (оновлено)

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

"Крім того, Міністерством фінансів США застосовано санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента РФ", - підкреслюються в Офісі Генпрокурора.

Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора 01
Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора 02
Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора 03

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Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора 04
Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора 05
Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора 06
Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора 07

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+33
молодці: півроку збиралися - нарешті наважилися
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13.09.2022 17:27
+33
а у нас ремонтували війскову техніку РФ? вона що тут була ще з 2013?чи як це зозуміти
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13.09.2022 17:32
+21
Війна з парашою іде з 2014 року, а українські підприємства ремонтували агресору військову техніку???
Керівників тих підприємств мало розстріляти.
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13.09.2022 17:36
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молодці: півроку збиралися - нарешті наважилися
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13.09.2022 17:27 Відповісти
Арештоване не конфісковане, не спіши хвалити. Арешт знімуть і завтра віддадуть.
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13.09.2022 22:09 Відповісти
подонки, но не идиоты.
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13.09.2022 17:40 Відповісти
Вороги!
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13.09.2022 17:54 Відповісти
идиоты считают врагов идиотами
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13.09.2022 17:56 Відповісти
а у нас ремонтували війскову техніку РФ? вона що тут була ще з 2013?чи як це зозуміти
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13.09.2022 17:32 Відповісти
Як зрозумити? От наївна людина.
Продажні чиновники. Гниди.
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13.09.2022 17:47 Відповісти
Я не буду про це, бо це ім'я на цьому сайті - святе…
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13.09.2022 19:25 Відповісти
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13.09.2022 20:42 Відповісти
Дико вибачаюсь,а чого такий срач?Форумчани,ви ж по крилу безпілотника вгадали що він з Ірану,а тут?Який, по зовнішньому вигляду,військовий вертоліт ремонтує підприємство?Алігатор-?То що заказчик МО РБ-це для хайпу журналіста.Ми біля десяти років їздили в Мінськ на переговори-нічого страшного в цьому не вбачали.До чого ця зрада-зрадна?Зарештували,конфіскували-молодці.Дійшли руки і до дрібниць...
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13.09.2022 22:17 Відповісти
Настав час виставляти рахунки агресору.
І говорити про це потрібно на всіх міжнародних майданчиках не менш голосно, ніж ми вимагаємо для України зброю.

Яка там сума російських ЗВР заблокована у західних банках? 300 мільярдів? Голоси про те, що їх потрібно передати Україні, лунають, але якось мляво. З нашого боку є кілька заяв міністра юстиції, що відповідна робота ведеться, поки що на рівні переговорів. Але якось це все залишається питанням далекої перспективи.

Тим часом у нас третина країни заходить у зиму без даху над головою. Ми на порозі реальної гуманітарної катастрофи, і було б добре, якби тему відшкодувань педалювати на найвищому рівні. От приблизно як дехто у березні волав "закрийте нам небо!", хай зараз так само кричить "заплатіть нашим людям!"

Я не розумію, чому тема фінансової відповідальності росії замовчується.
https://t.me/nuts_roses/1481
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13.09.2022 17:32 Відповісти
тому що домовляються с абрамовичами та роттенбергами про зняття санкцій с путінських гаманців за відкати...
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13.09.2022 17:58 Відповісти
Війна з парашою іде з 2014 року, а українські підприємства ремонтували агресору військову техніку???
Керівників тих підприємств мало розстріляти.
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13.09.2022 17:36 Відповісти
Ти не повіриш, навіть у 2021-му боневтік корешався з бульбафюрером та надавав йому секретну інформацію. Так що можешь починати розстрілювати колаборантів
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13.09.2022 17:38 Відповісти
Дуже "швидка" реакція та дуже гарні фото, в контрактах є вся інформація про ремонтні підприємства, куди завтра полетять ракети.
Мабуть це невиліковно.
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13.09.2022 17:36 Відповісти
Це була така міцна дружба зельоних з міноборони РБ і Кацапії? Прямо розчулився до сліз...
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13.09.2022 17:37 Відповісти
не прошло и полгода !!!
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13.09.2022 17:37 Відповісти
Якраз пів року пройшло і саме час настав! Головне все робити вчасно
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13.09.2022 18:45 Відповісти
Партизаны Полигона-Колодищи готовы к победе..Под Минском активисты вышли на пикет. Квест-знайдіть партизана
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13.09.2022 17:39 Відповісти
Хлеб соль успели убрать или ждали асвабадителей до последнего?
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13.09.2022 17:40 Відповісти
а потім відремонтувати, відмити, заправити, та повернути ***** браттям, мразі, це усе, що ви можете робить та робите
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13.09.2022 17:44 Відповісти
Не шутка - '' россия в СБ ООН будет требовать от Украины вернуть незаконно захваченные в Харьковской области российские танки, артиллерию, БТР, ЗРК, РЛС и сотни тонн боеприпасов - заявил Небензя''
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13.09.2022 17:54 Відповісти
😂😂😂

Дібіли ***...
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13.09.2022 17:59 Відповісти
Получается,что Украина,находясь в состоянии войны с засРашкой,продолжала ремонтировать ее технику в последние годы? Оху..ть
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13.09.2022 17:57 Відповісти
Вона не знаходилася у стані війни.

І так, погугліть щось на зразок "частка РФ у економіці України (напряму і через офшори) станом на 23.02.2022" -- багато цікавого дізнаєтеся. УП на цю тему пару разів матеріал писала цього року.
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13.09.2022 19:29 Відповісти
Задайте питання білорусам--Щоб вони відчували,якщоб з території України ракети знищували їх міста?
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13.09.2022 17:59 Відповісти
POD TRIBUNAL SUKINSINI! IDIOTIZM ZASHKALIVAET......
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13.09.2022 18:00 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо скоро виявиться, що пошкоджені танки і бмп параші, ремонтують на наших заводах і то першочергово, а потім, відремонтоване повертають до параші.
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13.09.2022 18:11 Відповісти
на вид какие то тарелки миски и вертолет 50 х годов ...прям хабар так хабар))
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13.09.2022 18:29 Відповісти
После банкротства вертолет в Севасе,москали через прокладки в РБ ремонтировали вертолеты в Украине,все об этом знали и имели свой гешефт...
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13.09.2022 18:34 Відповісти
ПОЧЕМУ ЖДАЛИ ПОЛГОДА? КТО ОТВЕТИТ? СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.09.2022 18:43 Відповісти
Мы ремонтировали ихние танки полгода, чтобы они этими танками давили нас. Да да. Да. Нет слов. СЛАВА ЗСУ!
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13.09.2022 18:46 Відповісти
А як щодо тих підприємств, які під час війни (з 2014 р) виконували такі замовлення ?
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13.09.2022 18:52 Відповісти
Це випадково не гелікоптер Дєрмака на якому він на дачу з Зе літав.
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13.09.2022 22:02 Відповісти
"Чому ми не в НАТО "
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13.09.2022 22:48 Відповісти
 
 