Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано вертоліт, частини гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун та інше майно загальною вартістю майже 300 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.
"До початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення Міноборони РБ, білоруських та російських підприємств", - йдеться у повідомленні.
Зауважується, що арештоване майно планують передати на потреби ЗСУ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
"Крім того, Міністерством фінансів США застосовано санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента РФ", - підкреслюються в Офісі Генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Продажні чиновники. Гниди.
І говорити про це потрібно на всіх міжнародних майданчиках не менш голосно, ніж ми вимагаємо для України зброю.
Яка там сума російських ЗВР заблокована у західних банках? 300 мільярдів? Голоси про те, що їх потрібно передати Україні, лунають, але якось мляво. З нашого боку є кілька заяв міністра юстиції, що відповідна робота ведеться, поки що на рівні переговорів. Але якось це все залишається питанням далекої перспективи.
Тим часом у нас третина країни заходить у зиму без даху над головою. Ми на порозі реальної гуманітарної катастрофи, і було б добре, якби тему відшкодувань педалювати на найвищому рівні. От приблизно як дехто у березні волав "закрийте нам небо!", хай зараз так само кричить "заплатіть нашим людям!"
Я не розумію, чому тема фінансової відповідальності росії замовчується.
https://t.me/nuts_roses/1481
Керівників тих підприємств мало розстріляти.
Мабуть це невиліковно.
Дібіли ***...
І так, погугліть щось на зразок "частка РФ у економіці України (напряму і через офшори) станом на 23.02.2022" -- багато цікавого дізнаєтеся. УП на цю тему пару разів матеріал писала цього року.