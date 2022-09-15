Росіяни обстрілюють міста Донеччини: пошкоджені будинки, лікарні, шахта. У Бахмуті під завалами багатоповерхівки можуть бути люди. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Цієї ночі найактивніше ворог стріляв у Бахмутському районі: тут постраждали Бахмутська, Торецька, Світлодарська та Сіверська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.
"Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати четверо людей. На місці працює ДСНС, намагаючись їх врятувати. Бахмут залишається одним із найнебезпечніших місць на Донеччині - за попередню добу в місті було поранено 9 цивільних. У Торецьку росіяни поцілили в лікарню — поранили одну людину, повибивали вікна у хірургічному, дитячому та пологовому відділеннях.
У Світлодарській громаді ніч минула гучно. Росіяни обстрілювали Одрадівку та станцію Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вночі були прильоти по Сіверську — відомо про пошкоджені приватні будинки, але точний обсяг руйнувань ще уточнюємо.
"У Покровському районі росіяни ударили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах. У Мирнограді влучили в шахту — поранили 1 людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами зі Смерчів.
В Авдіївці знову масований артобстріл центру міста під ранок. Наслідки — встановлюємо. В Очеретинській громаді під обстріл з Ураганів потрапила Новобахмутівка — без постраждалих", - додав Кириленко.
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