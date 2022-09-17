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Кривий Ріг (809) обстріл (20932) підтоплення (186) ракети (2767) Тимошенко_Кирило (494)

ОП про ліквідацію наслідків ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу: Ситуація контрольована, найближчим часом проблему буде усунено. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Розі триває. Наразі рівень води в річці Інгулець вже почав знижатися.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч в Кривому Розі після ударів російськими ракетами. 112 будинків підтоплено. Співчуваю сім'ям, та головне, що живі і здорові! Місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону. А рятувальники врятували 11 осіб", - зазначає він.

"Я писав, що виток об'ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см. Розуміючи проблему, для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд, нижче за течією. Після виснажливих робіт цієї довгої ночі, вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см", - додає Тимошенко.

За його словами, наразі рятувальники працюють над повною локалізацією витоку. Ситуація контрольована і вже найближчим часом проблему буде усунено.

Також читайте: По дамбі в Кривому Розі росіяни вдарили, щоб зірвати наступ ЗСУ, - ISW

ОП про ліквідацію наслідків ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу: Ситуація контрольована, найближчим часом проблему буде усунено 01
ОП про ліквідацію наслідків ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу: Ситуація контрольована, найближчим часом проблему буде усунено 02
ОП про ліквідацію наслідків ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу: Ситуація контрольована, найближчим часом проблему буде усунено 03
ОП про ліквідацію наслідків ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу: Ситуація контрольована, найближчим часом проблему буде усунено 04
ОП про ліквідацію наслідків ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу: Ситуація контрольована, найближчим часом проблему буде усунено 05

"Немає таких ракет, які б могли поцілити в наше бажання перемогти", - резюмує заступник глави ОП.

У соцмережах з’явилось відео з місця "прильоту" у Кривому Розі – пошкоджено дамбу на Карачунівському водосховищі, через що підвищився рівень води у річці Інгулець.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
***** взорвал дамбу 6-8 ракетами = 30 млн$ , которую востановят за 2-3 дня. ПОБЕДА.
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15.09.2022 10:22
+6
Кірюша, клован ти наш, краще розкажи нам, про що там твій шеф Д'єрмак домовився перед самим початком вторгнення з Козаком?
Про рівень води в Інгулці то таке, то Криворізька РВА сама розбереться.

Що за план Д'єрмак-Козак?
Детальніше, пліз!
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15.09.2022 10:23
+5
уж ты бы лучше бы молчало бы... из-за таких "умных", сидящих на сребрениках иуды, до Херсона дошли за один день, Мариуполь превратили в Ковентри...
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15.09.2022 10:16
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а при чем охвыс к ликвидации последствий обстрела? для этого есть местная власть... хотя, да... вчера в Изюм за народные деньги попи*довали зеленьський, дерьмак, дьячок... наградили синесинева и телетелехова орденами... видать, дудин таки правду врезал, что зеля так быстро старается наградить...
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15.09.2022 10:02 Відповісти
уж ты бы лучше бы молчало бы... из-за таких "умных", сидящих на сребрениках иуды, до Херсона дошли за один день, Мариуполь превратили в Ковентри...
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15.09.2022 10:16 Відповісти
А может изза таких иуд как ты? Или тебе напомнить кто безальтернативно торговал с Парашей вместо строить оборону?
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15.09.2022 10:23 Відповісти
Ну напомни..
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15.09.2022 10:26 Відповісти
Що воно може "напомніть"? Хіба тільки те що йому в кварталі розкажуть
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15.09.2022 10:36 Відповісти
Ну яке має відношення до цих ситуацій заступник завхоза. Тільки піаряться і базікають. Це справа КМУ і місцевої адміністрації Зелена банда намагається повністю узурпувати владу поза вимагами Конституції
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15.09.2022 10:12 Відповісти
Добре.
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15.09.2022 10:13 Відповісти
Хто пише текст хоч дивиться що пише? Які можуть бути "100 м кубічних"?? Це одна фура по объему, взагалі не обєм що десь рівень піднявся.

100 тисяч м3 може?
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15.09.2022 10:14 Відповісти
100 кубов в секунду.
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15.09.2022 10:21 Відповісти
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 10:19 Відповісти
У Київському не треба, нехай лишається. У разі удару хоч позмиває усі ті маєткі нижче Києва що понамивали пісок і позагороджували доступ до річки.
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15.09.2022 10:22 Відповісти
В разі повного прориву це однаково не допоможе . Але ще треба прорвати .!! У всіх ГЕС на Дніпрі такий запас міцності , що розбити їх можна - ну хіба що ядерною зброєю .. .
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15.09.2022 10:38 Відповісти
***** взорвал дамбу 6-8 ракетами = 30 млн$ , которую востановят за 2-3 дня. ПОБЕДА.
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15.09.2022 10:22 Відповісти
Кірюша, клован ти наш, краще розкажи нам, про що там твій шеф Д'єрмак домовився перед самим початком вторгнення з Козаком?
Про рівень води в Інгулці то таке, то Криворізька РВА сама розбереться.

Що за план Д'єрмак-Козак?
Детальніше, пліз!
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15.09.2022 10:23 Відповісти
От зновуж таки - яким боком Офіс Піару ЗЄрмака до подій у Кривому Розі?
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15.09.2022 10:26 Відповісти
В останні дні цей Тимошенко коментує усе,мабуть, щоб не забули. На фоні ЗСУ оп має вигляд просто оп.
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15.09.2022 10:42 Відповісти
Так воно і в Ізюм героїчно їздило з Боневтіком.

Разом з ними навіть їздили колаборанти з забороненого видання Страна.юа
Таким чином до них може приєднатися і Мураєв з Шарієм.
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15.09.2022 10:49 Відповісти
Ви їх морди бачили,аж сірі,видно закачалися по своїх дорогах кататися,що призвело до аварії, думаю фейкової.
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15.09.2022 10:53 Відповісти
Зе - президент України , підтримав наших Воїнів . З чого тут надсміхатися ? На подобу кацапам?
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15.09.2022 10:59 Відповісти
Верить ОП - себя не уважать.....
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15.09.2022 13:08 Відповісти
 
 