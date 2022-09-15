Окупанти обстріляли 6 населених пунктів Херсонщини, є поранені, - Нацполіція. ФОТО

За минулу добу поліція відкрила 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. Окупаційні війська обстріляли шість населених пунктів області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворожі удари прийшлися по смт Архангельське та Високопілля, селам Токареве, Таврійське, Іванівка та Довгове.

"Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі. У Довговому внаслідок ворожих обстрілів загорілися кілька будинків, вони повністю знищені вогнем", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Херсоні поліція викрила колаборантів із числа двох колишніх працівників одного з університетів.

"Вони прийняли пропозицію ворога та добровільно зайняли у протиправно захопленому ВУЗі посади "доцента кафедри ботаніки та захисту рослин" та "проректора з адміністративно-господарської діяльності". Зрадники активно готували навчальний заклад до відкриття та прийому студентів на навчання в новому учбовому році за освітніми програмами країни-агресора. Вони продовжують агітувати студентів до вступу у ВУЗ, а також чинять тиск на співробітників, які не пішли на співпрацю з окупантами. За колабораційну діяльність перебіжчикам-освітянам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ст.111-1 Кримінального кодексу України)", - інформують правоохоронці.

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За фактами воєнних злочинів слідчі поліції відкрили провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".



