УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8977 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
17 604 37
війна (56107) затримання (4142) Ізюм (280) державна зрада (1073) Офіс Генпрокурора (2337)

У деокупованому Ізюмі затримали двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У звільненому від окупантів м. Ізюм викрито та затримано колишніх поліцейську та податківицю за підозрою у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, експоліцейська вступила до лав так званої "Народної міліції" в Ізюмі. Вона вказувала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель у місті. У липні їй було заочно повідомлено про підозру.

У деокупованому Ізюмі затримали двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками РФ 01

Також читайте: В Ізюмі з-під завалів дістали тіло народного героя Романа Косенка, який загинув 9 березня


У деокупованому Ізюмі затримали двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками РФ 02

Колишня податківиця також активно співпрацювала з представниками РФ. Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів та оформлення місцевих як працівників комунальних та інших служб. Також вона виявляла патріотично налаштованих громадян України, які перебували на тимчасово окупованій території Харківської області. Наразі їй повідомлено про підозру.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
кацапських підстилок за грати і в буцигарню
але ще скільки такого лайна в Україні...
показати весь коментар
15.09.2022 12:00
+14
на днях вийдуть, або під заставу, абу отримають умовний термін, як отримали до них!((
показати весь коментар
15.09.2022 12:01
+6
гарненька, гуляла з німецькими офіцерами? ну так хто ж французам винуватий, що вони здали Францію практично без опору? І там більшу частину населення можна було звинуватити в колаборації з окупантами. Якби вона дійсно стріляла у своїх співвітчизників чи видавала б підпільників , то хіба б їй лише голову побрили?
показати весь коментар
15.09.2022 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапських підстилок за грати і в буцигарню
але ще скільки такого лайна в Україні...
показати весь коментар
15.09.2022 12:00 Відповісти
накуй за поребрик, зубная щетка, кусок мыла ну может быть еще если хорошо попросит сменные труселя
показати весь коментар
15.09.2022 12:06 Відповісти
Нехай шиє 10 років спецодяг роботягам.
показати весь коментар
15.09.2022 12:17 Відповісти
Всі такі гуманісти аж тошно- *****! Роздерти шлюх кацапських за ноги -привселюдно -на центральній площі!
показати весь коментар
15.09.2022 14:20 Відповісти
Рамси попутали.
показати весь коментар
15.09.2022 12:01 Відповісти
на днях вийдуть, або під заставу, абу отримають умовний термін, як отримали до них!((
показати весь коментар
15.09.2022 12:01 Відповісти
А Медведчук у чому підозрювався, чи може не було застави?
показати весь коментар
15.09.2022 21:39 Відповісти
ти б граматику підтягнуло, чмоня недорозвинута!((( коригувальників вогню, де|- факто диверсантів, як і істот, які відстежують пересування укр військ і передають оркам, як приклад директорка київської гімназії , чи доцент одного з харківських вузів, а дані організми, під одну статтю підпадають, з вище згаданими, випустила, твоя ****** зелена банда, одну під заставу, а доцента, з умовним терміном!тому пнх, блювотина зелена(((
показати весь коментар
15.09.2022 22:20 Відповісти
" ублюдки" це ті , хто тебе висрав , під парканом, такого недалекого - недолугого імбецила , який в силу діагнозу, не златний адекватно, ні думати ні сприймати інфу. під заставу випустили директорку київської гімназії, а умовний термін отримав, доцент ,одного з харківських вузів, а на рахунок вироків, то гугл в допомогу, там все є, виборець зеленого контрацептива, Я не подаю, таким як ти)))
показати весь коментар
16.09.2022 10:15 Відповісти
вспоминаю кинокомедию "Иван Васильевич меняет профессию" слова Бунша....
"С восторгом предаюсь в руки родной милиции, на-надеюсь на нее и уповаю.Каюсь, что, хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского, временно являлся исполняющим обязанности царя.Ульяна Андреевна, я царствовал! Но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь!" (с.)
показати весь коментар
15.09.2022 12:02 Відповісти
гній
показати весь коментар
15.09.2022 12:03 Відповісти
Хто знає прізвища підкажіть. І ще цікавить "патріотка" Гожа втекла?
показати весь коментар
15.09.2022 12:04 Відповісти
Колаборанти мають бути позбавлені всього майна на користь ЗСУ і після відбуття короткого покарання депортовані в ********* з довічною забороною вїзду в Україну. Справжнє покарання вони відчують в *********і...
показати весь коментар
15.09.2022 12:07 Відповісти
так поступали с пособницами фашистов в цивилизованной Франции
показати весь коментар
15.09.2022 12:07 Відповісти
гарненька, гуляла з німецькими офіцерами? ну так хто ж французам винуватий, що вони здали Францію практично без опору? І там більшу частину населення можна було звинуватити в колаборації з окупантами. Якби вона дійсно стріляла у своїх співвітчизників чи видавала б підпільників , то хіба б їй лише голову побрили?
показати весь коментар
15.09.2022 12:26 Відповісти
Там не проста історія була з цими "перукарнями". В якісь момент почали стригти без розбору.
показати весь коментар
15.09.2022 17:06 Відповісти
СБУ закликає мешканців деокупованих населених пунктів зберігати докази воєнних злочинів рф і передавати їх правоохоронцям

Співробітники Служби безпеки активно працюють на звільнених територіях України, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників.

Доказову базу злочинів формують слідчі СБУ.

Тому спецслужба звертається до мешканців цих населених пунктів: надавайте правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців та колаборантів.

Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі.

У рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях для нас важлива будь-яка деталь:
▪️ фото- та відеофіксація злочинів;
▪️ техніка та фрагменти озброєння окупантів;
▪️ свідчення про знущання та катування мирного населення;
▪️ інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.

Нагадуємо, що працюють спеціальні телефони гарячої лінії:
Донецька область: +38 066 846 83 31
Луганська область: +38 066 846 81 54 (тільки месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)
Херсонська область: +38 068 132 98 76
Харківська область: [email protected]

Також в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected]
показати весь коментар
15.09.2022 12:07 Відповісти
А що зараз зі штепою?
показати весь коментар
15.09.2022 12:08 Відповісти
Не думаю, що помилюся, коли припущу, що ця стара курва поправляє "страчене у буцегарні здоров'я" на якомусь курорті.
показати весь коментар
15.09.2022 12:58 Відповісти
Отдать их в партизанський отряд Марьяне Безмозглой...она справицца...😝🤣
показати весь коментар
15.09.2022 12:09 Відповісти
дуже сподіваюсь, що ці шльондри отримають по заслузі, а так, як у випадку зі штепою - тільки підсрачник та ореол "мучениці"...
показати весь коментар
15.09.2022 12:11 Відповісти
Нє, ну а як Ви хотіли? Жоден риг не повинен був постраждати! Хіба штепа - виняток із правила?
показати весь коментар
15.09.2022 12:56 Відповісти
ну а по сути,если человек в взрослый и не понимает последствий подобных решений с их стороны,то тут можно сказать только одно.что тупицы всегда в этой жизни будут страдать
показати весь коментар
15.09.2022 12:16 Відповісти
Непонятно, нафиг их задерживать, содержать, кормить?... Сейчас - война, уйма народу пропадает без вести, двумя меньше -двумя больше, на среднюю температуру уже не повлияет. Всё равно эту падаль ни перевоспитать, ни переубедить уже не получится, только лишняя возня и траты.
показати весь коментар
15.09.2022 12:18 Відповісти
ні-ні, тільки в рашу відправляти - там вони із своїми навиками такого накоють.
показати весь коментар
15.09.2022 12:31 Відповісти
В небуття, а не підозри оголошувать!
Може за їх наводкою не одного патріота України замучили, а їм підозра!?
показати весь коментар
15.09.2022 12:23 Відповісти
затримано колишніх поліцейську та податківицю за підозрою у державній зраді Джерело: https://censor.net/ua/p3367279


І у цивільному житті - серед цих професій - купа гамна зустрічається
показати весь коментар
15.09.2022 12:30 Відповісти
шльондры мокшанско-орковские.
показати весь коментар
15.09.2022 12:45 Відповісти
нах друкувати фото, якщо на ньому все закрито?
показати весь коментар
15.09.2022 12:46 Відповісти
Відловили тільки двох лаптєлапих курвів? І все, таких там більше не лишилось?..
показати весь коментар
15.09.2022 12:53 Відповісти
шмар кацапських треба було прикопати по-тихому а не суди гуманні їм влаштовувати які дадуть умовний термін
показати весь коментар
15.09.2022 13:37 Відповісти
І знову дбр.

Як я йому не довіряю. Яке ж воно зашкварене.
показати весь коментар
15.09.2022 14:27 Відповісти
 
 