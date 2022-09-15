У деокупованому Ізюмі затримали двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У звільненому від окупантів м. Ізюм викрито та затримано колишніх поліцейську та податківицю за підозрою у державній зраді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, експоліцейська вступила до лав так званої "Народної міліції" в Ізюмі. Вона вказувала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель у місті. У липні їй було заочно повідомлено про підозру.
Колишня податківиця також активно співпрацювала з представниками РФ. Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів та оформлення місцевих як працівників комунальних та інших служб. Також вона виявляла патріотично налаштованих громадян України, які перебували на тимчасово окупованій території Харківської області. Наразі їй повідомлено про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
але ще скільки такого лайна в Україні...
"С восторгом предаюсь в руки родной милиции, на-надеюсь на нее и уповаю.Каюсь, что, хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского, временно являлся исполняющим обязанности царя.Ульяна Андреевна, я царствовал! Но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь!" (с.)
Співробітники Служби безпеки активно працюють на звільнених територіях України, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників.
Доказову базу злочинів формують слідчі СБУ.
Тому спецслужба звертається до мешканців цих населених пунктів: надавайте правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців та колаборантів.
Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі.
У рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях для нас важлива будь-яка деталь:
▪️ фото- та відеофіксація злочинів;
▪️ техніка та фрагменти озброєння окупантів;
▪️ свідчення про знущання та катування мирного населення;
▪️ інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.
Нагадуємо, що працюють спеціальні телефони гарячої лінії:
Донецька область: +38 066 846 83 31
Луганська область: +38 066 846 81 54 (тільки месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)
Херсонська область: +38 068 132 98 76
Харківська область: [email protected]
Також в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected]
Може за їх наводкою не одного патріота України замучили, а їм підозра!?
І у цивільному житті - серед цих професій - купа гамна зустрічається
Як я йому не довіряю. Яке ж воно зашкварене.